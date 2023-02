Superlua de 20/02: melhor momento para o despertar espiritual

A Lua Nova em Peixes, ou melhor, Superlua de 20/02, em pleno Carnaval, é marcada por este signo de água mutável. Assim, é uma lunação muito voltada para o despertar espiritual, nossos sentimentos e ciclos que exigem adaptação. É ótima para nos despedir de antigos padrões emocionais e transformá-los.

Mas a Lua Nova em Peixes de 2023 vai destacar nossa independência e atitude, já que os assuntos desse signo estão representados por Júpiter, seu regente, que se veste com as roupas do signo do impulso e dos inícios (Júpiter está em Áries). Portanto, chegou o momento de lutar pela nossa transformação em vez de esperar um milagre.

A lunação começa exatamente às 4h06 (horário de Brasília) desta segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023, mas lança efeitos pelo período de um mês. Por isso, as previsões que você confere a seguir valem até 21 de março, quando começa outra Lua Nova. Confira aqui o Calendário Lunar 2023 completo.

Entenda a Superlua de 20/02

A Lua Nova em Peixes deste ano vai ser uma Superlua. Mas como é uma Lua Nova, não poderemos vê-la (exceto se a Lua passasse na frente do Sol, causando um eclipse, mas não é o caso desta). Os belos fenômenos poderão ser vistos nas próximas Superluas de 2023 (veja as datas aqui), porque serão Luas Cheias.

O Signo de Peixes fala sobre nossa conexão com o todo e o que não podemos ver, e por isso tem o plural em seu nome. A profundidade e a fluidez do mar representam os nossos sentimentos se transportando em vias mais sensíveis — de imaginação e grandiosidade.

Algumas pessoas podem interpretar essa conexão como a manifestação da espiritualidade. Mas, independentemente de sua crença, uma coisa é certa: esse é um período positivo para trabalharmos a nossa fé na vida, confiar um pouquinho mais no ritmo do universo e nos permitir soltar.

A Lua Nova pisciana é um período inspirador especialmente para quem trabalha com o mundo das artes. Mas em qualquer área podemos usufruir mais da linguagem poética e simbólica. O uso de oráculos, nossa intuição e o papel do despertar espiritual se destacam.

Outra tendência muito forte é o papel da empatia. Assim como é preciso ter cuidado para não ficar esperando que alguém venha nos salvar, também não podemos nos sacrificar por quem nós amamos.

Confira a seguir as previsões para a Superlua de 20/02. Mas lembre-se que a nossa vida pessoal está inserida no mapa coletivo. Assim, é importante você entender as tendências gerais e, no final, ler previsões para a Lua Nova na sua vida.

Pontos fortes da Lua Nova em Peixes 2023

Lunação de Casa 2: apesar de precisarmos ter cuidado para não nos confundir com a falta de limites nas finanças, o foco no financeiro pode nos ajudar a pensar em novas possibilidades de lucratividade e em como melhorar a nossa relação com as crenças limitantes sobre dinheiro. Ascendente em Aquário: o Ascendente do mapa da lunação neste signo pode indicar a possibilidade de trazermos mais inovação e de ter atitudes mais voltadas para o coletivo, com mais abertura para questões humanitárias. Poderemos ter iniciativas mais modernas, autênticas e trazer mais novidades para os nossos dias.

Desafios da Superlua de 20/02

Lua e Sol em quadratura com Marte em Gêmeos: como Marte é o deus da guerra, podemos observar uma certa agitação social, e nas nossas vidas até uma certa falta de paciência e brigas. Precisaremos ter o máximo de cuidado possível com a nossa comunicação e tentar nos organizar para não fazer coisas demais ao mesmo tempo. Saturno na Casa 1: como Saturno é um planeta que fala de estruturas, mas também de limitações, este período pode ficar marcado por certas cobranças. É como se o tempo ou alguma restrição mais dura chegasse a nós e a única maneira de lidar com isso fosse adquirindo bastante responsabilidade.

Como a Lua Nova em Peixes se manifesta na sua vida?

A Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas relevantes durante esta lunação. Para ver como a Superlua de 20/02 vai se manifestar na sua vida, é só seguir esse passo a passo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis . A ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você! Procure nos seus trânsitos por qual casa a Lua está no seu Céu hoje — que é diferente para cada pessoa. Veja que, no exemplo na imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 7. Logo, são os temas desta casa que estarão destacados.

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a lunação pisciana acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Superlua de 20/02

Lua Nova em trânsito na Casa 1

Provavelmente, você gosta de parecer ser uma pessoa empática, artística, e sensível. Aproveite esse período para focar na imagem que você exterioriza, pensando em como estabelecer limites, mas mostrando como você é uma pessoa aberta a criar pontes e conexões. Cuidado para que a preocupação com sua imagem não vire uma preocupação com a opinião das pessoas. Tente se lembrar da diferença entre o que é realidade e projeção. Cuide da sua saúde e do seu corpo! Meditação e terapias podem ser bem benéficas para você. É um ótimo momento para começar a se cuidar mais e fazer coisas para o seu desenvolvimento pessoal e saúde emocional.

Casa 2 em destaque na Lua Nova

Com o foco na vida financeira, chegou a hora de tentar aumentar seus lucros ou organizar melhor os seus gastos, discutir um possível plano de carreira no seu trabalho ou tentar um aumento. Reveja se não existem cursos de gestão financeira ou investimentos que você possa fazer. Porém, o Signo de Peixes falando de finanças pode se confundir um pouco, então busque ajuda se for necessário. Como Peixes fala sobre artes, espiritualidade, empatia você pode pensar em como aliar o trabalho que você já desenvolve com esses temas ou em como trazê-los para a sua rotina.

Casa 3 recebe a Lua Nova em Peixes

Como a Casa 3 fala tanto de comunicação quanto dos nossos pensamentos, é bom rever como transmitir mais empatia em como você se expressa. Reflita se isso não pode estar sendo uma falta de praticidade e objetividade na sua comunicação. Este pode ser um mês bom para ler mais livros, aprender, focar na sua saúde mental e buscar meios de pensar de uma maneira mais equilibrada. Há um foco para começar ou concluir cursos, e também fazer viagens dentro do país. Principalmente se envolver assuntos e lugares que têm a ver com seu despertar espiritual.

Lua Nova em trânsito na sua Casa 4

Você pode sentir uma grande necessidade de rever assuntos relacionados à sua família, trazendo melhorias e empatia, mas saiba colocar limites nos possíveis sacrifícios que você pode sentir que precisa fazer. No seu lar, você pode precisar ter que fazer alguma reforma ou renovar algum cantinho. Traga elementos que te tragam paz ou conexão, por exemplo, utilizando Feng Shui.

Lua Nova passando pela Casa 5

Se você tiver algum projeto no papel, chegou o momento de usar sua intuição e sensibilidade para fazer com que ele aconteça. Com Peixes na Casa 5, você pode se confundir com a sua hora de descanso, e acabar usando-a para agradar outras pessoas. Busque apostar na sua identidade visual, mas cuidado para não colocar sua autoestima nisso ou com um excesso de sensibilidade.

Lunação acontece na Casa 6

O trabalho, a rotina, saúde e a alimentação se destacam neste mês, portanto, faça check-ups e tente melhorar sua performance nesses assuntos. Aqui você pode conferir algumas sugestões de hábitos saudáveis para incluir na sua rotina. Cuidado com a dificuldade de se organizar, tente ter uma rotina mais planejada e prática. Tente entender que talvez não será possível fazer tudo que você se propõe e cuidado para não estar sempre fazendo pelos outros antes de você. Cuidado também para não entrar em uma busca incessante por tratar o seu trabalho como uma missão de caridade ou algo assim. Aproveite a Superlua de 20/02 e tente ajudar quem for possível, mas estabeleça limites saudáveis.

Casa 7 em destaque na lunação pisciana

Dê mais atenção para suas relações e parcerias, porque pode ser um bom momento para oficializá-las, alinhar expectativas ou passar mais tempo com elas. As parcerias de trabalho podem trazer benefícios, portanto, busque pessoas sensíveis, empáticas e que te ajudem melhorar. Saiba como trazer mais união para sua relação se você estiver em uma, mas cuidado para não ser sensível demais para quem você ama.

Casa 8 recebendo a Lua Nova

Com algumas sombras aparecendo, pode ser um período bom para terapia e análise, principalmente para trabalhar o sentimento de merecimento, sua sensibilidade e em como você lidar com suas dores. Alguns encerramentos podem acontecer, então cuidado para não fazê-los apenas esperando um milagre, tenha mais assertividade. Reveja a divisão de contas se você mora com outras pessoas ou se você estiver em uma relação, mas cuidado para não confundir o que é seu e o que é do outro.

Lua Nova em trânsito pela Casa 9

Chegou o momento do ano que favorece fazer ou planejar uma viagem para fora do país. Se for do seu interesse, reveja o que você precisa para fazer isso, porque podem aparecer oportunidades de realizar sonhos. É um momento importante para quem deseja começar ou concluir algum curso. Afinal, cursos que te oferecerem novas possibilidades de conexão serão transformadores. Conecte-se à espiritualidade, oráculos ou fontes de sabedoria que possam te trazer mais intuição e o despertar espiritual.

Casa 10 em destaque nesta Lua Nova

Nessa temporada, há um brilho especial para seu propósito e carreira. Aproveite para tentar se destacar com uma performance mais focada no despertar espiritual e em como você pode usar o seu trabalho para realizar sonhos. Foque nos seus projetos, faça reciclagens sobre seu conhecimento, construa pontes que possam ser boas indicações. Esse período pode ser de muito trabalho, então por que não adicionar algo que seja não só bom para você, mas também bom para quem precisa? Você pode acabar se destacando por isso. Faça um teste vocacional ou mapa astral vocacional. O Mapa Profissional gratuito do Personare te dá ótimos direcionamentos!

Lua passando pela Casa 11

Suas amizades e os grupos de que você participa ficam mais ativos. É um momento de trocas e socialização, mas cuidado para que as expectativas de viver momentos relevantes não tragam frustração. Conecte-se mais ao coletivo e tenha mais responsabilidade social e política, mas cuidado para que o excesso de empatia não acabe significando que você vai se sacrificar. Se você puder oferecer algo para a sociedade fazendo trabalhos voluntários ou de impacto, pode ser bem recompensador.

Lua Nova na Casa 12

Como essa é a casa do isolamento, passe mais tempo consigo. Quem sabe você não pode até fazer uma viagem solo? Mas cuidado para não se afastar das pessoas e se bloquear. Tenha mais responsabilidade com seu processo de evolução, principalmente emocionais. Foque em padrões inconscientes que podem estar fazendo você viver um certo caos interno ou ter medo de olhar para suas dores. Busque terapias energéticas (conheça algumas aqui) e que te ajudem a vencer medos e autossabotagem, foque no seu eu interior.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

