O Carnaval está aí, ou seja, 2023 vai recém começar. Então, quem ainda não engrenou neste ano ou está curioso para saber se vai ser um ano bom, a gente te conta quais signos vão se dar bem no amor em 2023.

Com base nas previsões dos astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda, dividimos os 12 signos entre aqueles que devem ter mais tendencia a se dar bem no amor em 2023 e quais podem viver mais desafios pela frente nesta área.

Lembre-se de ver as previsões tanto para o seu signo solar quanto para o Ascendente. Já tem os seus na ponta da língua? Se não tiver, faça a versão gratuita do seu Mapa Astral aqui.

Signos que vão se dar bem no amor em 2023

Touro

Em 2023, Júpiter entrará no seu signo, trazendo oportunidades em todas as áreas, inclusive no amor. No entanto, você pode ficar mais exigente do que nunca em relação ao que deseja receber. Será um ano favorável para Touro – aproveite sem culpa! Veja aqui todas as previsões para Touro em 2023.

Gêmeos

É no segundo semestre de 2023 que sua vida amorosa deve esquentar, graças aos movimentos de Vênus por Libra e Sagitário. Novas oportunidades no amor e diversão podem surgir, mas é necessário aguardar um pouco. Tenha paciência! Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.

Leão

O primeiro trimestre do ano será o melhor período para Leão no amor. Para as pessoas leoninas que já estão em um relacionamento, a partir de março, é esperado mais cumplicidade, intimidade e confiança. Para quem não está, vá atrás do que deseja, pois tem tudo para dar certo! Aqui estão as previsões para Leão em 2023.

Libra

Plutão em Aquário, de março a junho, será o melhor período para Libra, com a entrada de alguém especial na vida. Para aqueles que já estão em um relacionamento, Júpiter em Áries, até maio, pode significar o fim de relacionamentos que não estavam indo bem. E veja tudo sobre Libra em 2023 aqui.

Sagitário

O início de 2023 pode ser marcado por irritações, brigas e excesso de competitividade nos relacionamentos, mas, em geral, muitas aventuras românticas podem ocorrer ao longo do ano. Será importante ter responsabilidade afetiva, ok? Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

Capricórnio

Em 2023, Capricórnio será o signo do amor. Pessoas solteiras podem se preparar para se apaixonar, pois Júpiter e Vênus em Touro indicam muitos contatos que podem evoluir para algo sério. Além disso, Capricórnio estará mais disposto a demonstrar amor neste ano. Se joga! Ame muito! Tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.

Quais signos terão mais desafios no amor em 2023

Áries

Os eclipses em 2023 podem causar turbulências nas relações de Áries. Se o relacionamento já estava instável, pode ser que chegue ao fim. No entanto, essas mudanças podem trazer coisas novas e positivas. Além disso, é importante prestar atenção para lidar com essas situações de forma saudável. Leia aqui as previsões completas para Áries em 2023.

Câncer

Com o retorno de Plutão a Capricórnio, Câncer pode se questionar sobre seus relacionamentos e se vale a pena mantê-los. O Eclipse Lunar em Escorpião, no dia 05/05, também pode trazer mudanças significativas. É um momento de reflexão e transformação no amor. Aqui estão as previsões para Câncer em 2023.

Virgem

Vênus Retrógrado, entre julho e setembro, pode ser um período delicado para os relacionamentos de Virgem. É importante lembrar que uma relação saudável é uma via de mão dupla e que é preciso trabalhar em conjunto para que dê certo. Além disso, é hora de refletir sobre sua própria atitude e se é preciso mudar algo. Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.

Escorpião

Júpiter em Touro, a partir de maio, pode trazer términos para Escorpião e novas oportunidades. É importante avaliar se vale a pena deixar um relacionamento certo pelo duvidoso. Pode haver tentações de traição, então é preciso ser fiel aos seus valores e princípios. O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

Aquário

Depois de um começo de ano de revisão dos relacionamentos, o restante do primeiro trimestre pode ser decisivo para definir a vida amorosa de Aquário. É preciso muita maturidade e serenidade nessa área para superar os desafios. O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

Peixes

Para Peixes, 2023 pode ser um ano em que o foco estará em seu próprio processo de autotransformação, estudos e projetos pessoais, o que pode deixar pouco espaço para o amor. No entanto, é um momento importante para refletir sobre o próprio papel nos relacionamentos e evitar sacrificar-se demais. Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.

