É possível ser saudável no Carnaval? Veja 5 dicas

Será que é possível ser saudável no Carnaval? Mesmo quem já tem o costume de comer salada, legumes e frutas e se exercita com regularidade consegue manter os bons hábitos durante a folia?

É claro que sair da linha também faz parte, afinal, são alguns dos dias do ano em que saímos da rotina e nos divertimos com os amigos. Quem curte, deve aproveitar! Confira aqui as previsões dos Astros para o Carnaval 2023.

Dito isto, é importante entender que é possível minimizar os danos observando alguns pontos importantes. É disso que vamos falar a seguir, com 5 dicas para curtir o Carnaval com saúde, pensando, principalmente, no pós-folia.

É importante lembrar que o seu corpo tem limites e aprender a curtir a festa sem exagerar.

1. Hidrate-se muuuito

A hidratação é uma das coisas mais importantes a se considerar durante o Carnaval. Com o sol forte e o calor intenso, é fácil se desidratar e ficar doente.

Se você estiver bebendo álcool, é ainda mais importante que você se hidrate bem, intercalando bebidas alcoólicas com água e isotônicos naturais, como água de coco, assim como chás gelados. Isso ajudará a prevenir ressacas e problemas de saúde relacionados à desidratação.

Quer saber a quantidade ideal de água por dia? Clica aqui.

2. Escolha os alimentos certos

Embora seja tentador comer e beber tudo o que você quiser, é importante lembrar que a alimentação saudável pode ajudar a manter a energia e a evitar a ressaca. Carboidratos bons, como arroz, batata, milho, frutas secas e até carboidrato em gel (que você acha em farmácias), são ótimas opções para dar energia.

Além disso, é importante adicionar proteínas, como frango, ovos e leguminosas, junto com legumes para repor as vitaminas e sais minerais perdidos. Veja aqui opções de lanchinhos saudáveis.

3. Procure dormir bem

Normalmente, a folia dura quatro dias – o que é bastante tempo. Por isso, tente ingerir alimentos que ajudem o sono, como o miolinho da alface, e tomar um chá de camomila.

Outra pedida são comidas como uma banana quentinha, que ajuda a repor a sua energia. Se quiser mais dicas, confira aqui alimentos para dormir melhor e incluir na sua rotina.

4. Evite alimentos gordurosos

Existe um mito de que comer comida gordurosa ajuda na ressaca. Na verdade, comer comida pesada, como frituras, vai atrapalhar a sua sugestão e o seu corpo, que já está tendo mais trabalho para lidar com o álcool e todo o estresse da folia.

Inclusive, é legal evitar até comer carne no dia seguinte, porque você dá um descanso para o teu corpo. Ressaca? Veja dicas para se recuperar dos danos do álcool.

5. Cuidado com energéticos

Todo mundo quer aproveitar ao máximo a folia, claro, mas muitos recorrem aos energéticos. Além de açúcar e componentes artificiais que devem ser moderados, essas bebidas ricas em cafeína e taurina.

É preciso ter atenção com a quantidade, porque pode gerar alterações cardíacas e até dar dor de cabeça. O café, mesmo purinho ou em shakes caseiros, também precisa ser em doses controladas.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Amanda Regina

Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida!

amandareginanutri@gmail.com