Como saber se é crise de ansiedade, como a de Bruno no BBB 23

O BBB 23 é cheio de armadilhas emocionais e testa o equilíbrio de qualquer pessoa. Mas alguns episódios recentes alertam para algo que é muito comum também fora da casa vigiada: crise de ansiedade.

Nesta semana, Bruno Gaga teve um episódio que preocupou os outros brothers. Entre choros e gritos, chegou a dizer que não sabia onde estava e ameaçou apertar o botão para desistir do programa. Anteriormente, Cara de Sapato também teve crise de ansiedade.

Mas como saber se é crise de ansiedade? Quais são os sintomas da crise de ansiedade? Além disso, como lidar com uma crise e amenizar os sintomas? É isso que especialistas do Personare respondem a seguir.

Como saber se é crise de ansiedade?

Bruno, do BBB, ficou irritado, teve crise de choro, gritou e teve até perda de memória após ficar nervoso com a possibilidade de saírem duas pessoas no paredão. Mas nem todos os sintomas estão presentes sempre e outros podem surgir, dependendo de cada pessoa.

Segundo a psicanalista Bruna Rafaele, a pessoa pode sentir falta de ar, suar excessivamente, ficar com as mãos frias, ter irritação, tontura, enjoo, insônia, taquicardia, pensamento acelerado, falta de concentração, dor de cabeça e mudança de apetite.

“Quando você sente que fica paralisado, com sensação de angústia por não saber que tipo de situação ruim vai acontecer. Isso é uma crise de ansiedade”, define Bruna.

“É desconfortável ao nível de impedir que uma pessoa consiga fazer coisas simples por causa do medo que gera. Em muitas vezes, a pessoa sente que perdeu o controle de seu próprio corpo e mente”, completa ela.

Como controlar crise de ansiedade?

A crise de ansiedade demonstra o quanto a mente da pessoa está sobrecarregada e refletindo no corpo. Isso não pode ser normalizado. É preciso entender quais são os gatilhos que desencadeiam a crise e buscar ajuda, como psicanálise, psicoterapia ou psiquiatria.

Mas há algumas estratégias e terapias naturais que também podem ser utilizadas de forma complementar aos tratamentos médicos e também como forma de prevenção, para acalmar, relaxar e lidar melhor com os desafios do dia a dia.

Meditação: a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda fazer meditação para amenizar a ansiedade. Veja aqui um guia de meditação para ansiedade. Respiração: ao respirar de um jeito controlado, mexemos com os nossos sistemas nervoso e cardíaco e mudamos nossas emoções. Dessa maneira, relaxamos e controlamos a ansiedade. Aromaterapia: óleos extraídos de flores possuem propriedades calmantes, que são excelentes para ajudar a trabalhar a ansiedade, como o óleo essencial de Lavanda, Ylang Ylang ou Néroli. Saiba mais sobre como usar Aromaterapia para ansiedade. Terapia floral: existem Florais específicos que nos suportam emocionalmente, nos dando conforto, coragem e confiança. Nos florais de Bach, recomenda-se usar Aspen, Mimulus, Red Chestnut e Impatients, para trabalhar os medos e a ansiedade, através das plantas. Veja mais aqui sobre florais para ansiedade. Astrologia: algumas características astrológicas que podem conduzir à ansiedade aparecem no nosso Mapa Astral. Entenda melhor aqui a ligação entre Ansiedade e Astrologia e alguns florais específicos para cada caso.

Não deixe de procurar uma pessoa especializada para ajudar no seu tratamento, seja com a terapia que você preferir. Entretanto, se a ansiedade estiver sob controle, você pode criar hábitos mais saudáveis para o bom funcionamento do seu corpo: exercícios, meditações ou o que quer que te faça feliz, desde que contribua para a sua saúde.

