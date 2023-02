Horóscopo Chinês 2023: as previsões para cada signo

O Ano Novo Chinês 2023 começou no dia 3 de fevereiro, seguindo o calendário solar, e deu início ao Ano do Coelho. Segundo a Astrologia Chinesa, indica que teremos um período mais calmo, com mais diplomacia e sensibilidade.

Aqui você encontra as previsões gerais para o Ano Novo Chinês 2023. Mas assim como na Astrologia Ocidental, cada signo vive essa energia de uma forma, no estudo oriental também.

A Astrologia Oriental Chinesa considera que existe um ciclo de 12 anos que é representado por 12 animais: o rato, o boi, o tigre, a lebre, o dragão, a serpente, o cavalo, o carneiro, o macaco, o galo, o cachorro e o porco. A seguir, veja o Horóscopo Chinês 2023 para o seu signo.

Horóscopo Chinês 2023

Conheça a seguir as previsões para cada um dos 12 animais do Horóscopo Chinês 2023. Se você não sabe qual é o seu, descubra aqui o seu signo chinês de acordo com a data do seu nascimento.

Rato

Com a presença intensa do elemento Água em sua constituição de energia, é importante cuidar dos processos emocionais de maneira equilibrada. A comunicação será favorecida nesse período.

Boi (ou Búfalo)

Eventos inesperados podem ocorrer, e será necessário exercitar a resiliência na condução das situações. Aproveite para se adaptar a um novo formato nos âmbitos mais estruturais da sua vida.

Tigre

A dinâmica será menos intensa e mais suave, proporcionando uma oportunidade para recarregar as energias. É importante harmonizar a fluidez na expressão e no modo de se comunicar.

Coelho

As características já analisadas para o ano serão mais intensificadas para esse nativo, que reverberará mais aspectos que sua energia traz. É importante não se acomodar e usar a criatividade.

Dragão

A transformação que o elemento Água oferece trará um período de possíveis mudanças para esse nativo, que empreenderá em uma condição de renovação em vários sentidos. É importante não ser radical nas ações e escolhas.

Serpente

Use a energia do elemento Fogo e preste atenção em insights a partir de meditações. A intuição estará mais aflorada, então aproveite para desenvolver essa habilidade nata.

Cavalo

As características do signo do Coelho podem equilibrar alguns aspectos desafiadores do signo do Cavalo, como a impulsividade e a agressividade. Refletir mais antes de agir será útil.

Cabra

Busque a harmonia entre a razão e a emoção na comunicação e nas escolhas. A ideia é que a ação evolua com o mesmo equilíbrio, sem causar somatizações no seu corpo.

Macaco

Será um período favorável para o trabalho em equipe e para o desenvolvimento de novas parcerias. Aproveite a energia da Água para explorar novos horizontes e ampliar as possibilidades.

Galo

A energia do elemento Água trará a oportunidade de aprimorar a comunicação, criando uma ponte entre as diferentes partes de sua vida. É importante estar aberto a novas perspectivas e a novas formas de ver o mundo.

Cachorro

O ano será de estabilidade para os nativos do signo do Cão. Aproveite para focar em projetos pessoais e investir em sua evolução espiritual. É importante manter a calma e a tranquilidade em situações desafiadoras.

Javali (ou Porco)

Será um ano de crescimento pessoal e de oportunidades para expandir sua visão de mundo. Aproveite para estabelecer novas metas e objetivos e para trabalhar na realização dos seus sonhos. É importante manter uma atitude positiva e confiante.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

adrianadilima@gmail.com