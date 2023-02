Só por hoje não se irrite: conheça este e outros princípios do Reiki

Reiki é a energia natural, harmônica e essencial a todo os seres. É a Energia Vital (Ki), direcionada e mantida pela Sabedoria Universal (Rei). Mas você conhece os princípios do Reiki?

Reiki não é religião, mas também não é apenas uma técnica a mais de harmonização e energização, na qual se aprende posições de contato com as mãos e como utilizá-las de forma correta e pronto: “Faço Reiki”.

Muito mais do que isso, Reiki é uma postura e uma filosofia de vida, na qual se deve incorporar e viver os princípios e os passos dados por seu precursor, Mikao Usui. Não como uma forma inquestionável de fazer coisas, mas como um modelo de caminho que pode ser seguido.

O que são os princípios do Reiki?

Conhecido entre os reikianos, mas esquecidos no nosso dia a dia, os princípios do Reiki nos trazem preceitos elevados a serem seguidos e remetem a uma modificação em nossa alma, passo a passo, mas definitiva.

Cada um dos princípios é uma frase simples que podemos escolher para trabalhar. Pode ser por um dia, por alguns dias ou por tempo indeterminado, até que o aspecto negativo que tenhamos dentro de nós seja modificado e transformado em positivo.

Quais são princípios do Reiki?

Praticar esses princípios diariamente é muito mais do que aplicar ou receber uma energização. Isto é vivenciar Reiki, é praticar o bem-viver.

Só por hoje não se irrite

Quando trabalhamos esse princípio, aprendemos a lidar com as mágoas, ressentimentos e raivas que se alojam em nós e envenenam nosso ser. Quando estamos entregues aos excessos e caprichos do ego e suas disputas, nos abalamos por pouco. Ao evitar a irritação, nos libertamos das nossas sombras, do medo e aceitamos a nós e aos outros.

Só por hoje não se preocupe

Esse princípio ensina a desfazer os laços com os conceitos de dor e angústia. Devagar, podemos dar o tempo certo para cada pessoa e para cada situação que precisamos enfrentar na vida. Assim, torna-se possível romper com ansiedade e, pouco a pouco, abrir mão do controle (das situações, dos outros e de nós mesmos).

Só por hoje agradeça suas bênçãos, respeite seus pais, mestres e os mais idosos

Esta afirmação nos remete ao respeito pela vida e pela experiência de cada um. Com ela, trabalhamos a nossa pretensão, o nosso orgulho, e nos colocamos no devido lugar de aprendizes da vida.

Só por hoje ganhe sua vida honestamente

A necessidade de sermos honestos em primeiro lugar conosco, é lembrada nesse princípio. Trabalhando essa afirmação paramos de olhar e nos comparar com os outros. Passamos a olhar com carinho para nós mesmos, para o nosso trabalho, para o nosso aprendizado e, finalmente, para o nosso caminho.

Só por hoje seja gentil e amável com todos os seres vivos

Quantas vezes por dia nos lembramos de agradecer e apreciar as coisas que estão a nossa volta? Os alimentos e a água, imprescindíveis para nossa sobrevivência. O ar que respiramos e que contém elementos vitais. Isto tudo sem citar todos os animais que nos ajudam e interagem conosco, além das pessoas, que são o impulso para o aprendizado e evolução… Esse princípio fala de respeito à vida!

