Previsões para o Carnaval 2023: o que os Astros prometem

Após dois anos de pandemia, as expectativas para o Carnaval 2023 são enormes. A boa notícia é que o Céu está favorável, seja para quem vai curtir a folia, seja quem vai aproveitar para descansar. Vem saber tudo sobre as Previsões para o Carnaval 2023!

Tenha em mente que a Astrologia é um guia, que ajuda você a aproveitar os bons momentos e tomar cuidado com os mais desafiadores. Nesse sentido, teremos trânsitos coletivos importantes neste feriado e compartilho dicas a seguir.

Mas não esqueça de dar uma olhada, também, nos seus trânsitos pessoais ativos aqui no Horóscopo Personalizado, porque ele mostra as previsões segundo o seu mapa astral.

Planetas pedem atenção para quem for pegar a estrada

Se você planeja pegar a estrada neste Carnaval, vai precisar ter paciência e jogo de cintura. Mercúrio, que rege os deslocamentos, vai fazer uma quadratura (aspecto tenso) com Urano de domingo (19) a quinta-feira (23), podendo ocasionar imprevistos nos deslocamentos.

Vai ser necessário ter muita atenção para evitar acidentes e há mais chance de situações inesperadas, seja em estradas, seja em aeroportos. Falhas de sistemas e equipamentos são a cara deste aspecto.

Mente super agitada

A partir de segunda-feira (20), Mercúrio faz um bom aspecto com Marte, o que facilita para quem precisar mudar os planos, pois é um contato de esperteza e agilidade. O que pode ser ótimo diante dos imprevistos e perrengues que o período de Carnaval costuma trazer, como multidões e tumultos.

Dica: planejamento é a melhor estratégia para evitar os desencontros e surpresas desagradáveis.

Além disso, embora seja Carnaval no Brasil, o mundo não para, e as notícias vão pipocar com Mercúrio, planeta das comunicações, envolvido. Portanto, nestes dias, não devem faltar polêmicas, surpresas e agitos nos noticiários.

No plano pessoal, Mercúrio com Urano pode fazer com que as pessoas mudem de ideia toda hora. Se marcar de ir para os bloquinhos com amigos, tenha paciência com possíveis ruídos na comunicação.

Todos devemos ficar um pouco mais inconstantes nesses dias, pois há tendência de agitação e pensamentos acelerados. Pelo menos, o tédio vai passar longe deste Carnaval!

Dica de destino: natureza

Quem preferir se isolar e curtir a natureza, certamente vai aproveitar momentos incríveis neste Carnaval. O Céu estará favorável para fazer trilhas, apreciar o verde, fazer atividades ao ar livre e conhecer cachoeiras, com muito encantamento.

E para quem pretende ficar em casa?

Mesmo quem for ficar no sossego do seu lar pode se preparar para muita agitação mental. Não vai ter cabecinha calma não, pois serão dias intensos.

O melhor para quem não curte a folia seria se tocar para algum lugar calmo em meio à natureza. Mas se você não pode ou não curte, é legal aproveitar para maratonar séries, a fim de dar aquela espairecida na mente.

Dica: séries e filmes que tragam encantamento e até romantismo são recomendados até domingo (18), pois Vênus estará em Peixes. A partir de segunda-feira (20), Vênus vai ingressar em Áries, que pede mais ação e aventura ou, então, humor.

Atenção, solteiras e solteiros: boas notícias

Com a entrada de Sol em Peixes a partir de sábado (19), muitas pessoas tendem a querer se desconectar da realidade e se entregar à magia do Carnaval.

As pessoas solteiras têm tudo para se dar bem no começo da folia, com possibilidades de brotar uma amizade colorida, que pode acabar virando amor. Aproveita pra saber aqui se amor de Carnaval pode durar.

Vai rolar um envolvimento mais profundo e mais íntimo com Vênus/Plutão, aspecto que fica até Quarta-feira de Cinzas (22). É uma fase que pode ser ótima para se dar a chance de uma percepção mais aguçada, um mergulho maior e, quem sabe, criar um vínculo ainda mais forte.

Na segunda-feira (20), Vênus vai entrar em Áries, trazendo mais atitude, energia e vontade de se expressar e se jogar. Com o clima ariano no amor, podemos esperar muita química e pegação, atração forte, pele com pele.

Alô, casais: atenção com tretas e DRs

Desde o final de janeiro, vínhamos com trânsito de Vênus em Peixes, que é mais tolerante do que Vênus em Áries, que começa na segunda-feira de Carnaval (20). Por isso, os casais precisam ficar espertos para não deixar que a folia vire uma eterna DR.

Podem rolar tretas, porque Áries ativa o lado menos conciliador em algumas pessoas, a parte mais egoísta e/ou menos flexível. É melhor não fazer cobranças e levar as coisas pelo lado da fantasia, afinal, é Carnaval!

O lado positivo de Vênus em sextil com Plutão, porém, é aumentar a conexão.

Dica: faça aqui a Sinastria Amorosa de vocês e descubra o que conecta vocês, para focar nisso nesse Carnaval.

Previsões do Carnaval 2023 para os desfiles

Vênus em Peixes em sextil com Plutão vai favorecer os desfiles das escolas de samba neste ano. Quem adora assistir à magia desfilando nas avenidas vai poder contar com um grande espetáculo, repleto de criatividade e encantamento.

Certamente, será muito mágico e vai pegar as pessoas de um jeito especial, causando bastante emoção, tanto para quem estiver nas arquibancadas, quanto quem conferir as transmissões.

Lua Nova em Peixes: cuidado com excessos

A partir de segunda-feira (20), a Lua Nova em Peixes inicia uma fase (que dura cerca de um mês) de mais sonhos, mas também de fuga da realidade.

Atenção especial para não se deixar levar pelos excessos, como a bebida, que é o lado sombra de Peixes. É possível se divertir – e muito – sem cruzar limites perigosos. Portanto, festeje, mas sem se descuidar – use camisinha para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Além disso, procure fazer pausas e beber bastante água para não correr o risco de ficar doente nos últimos dias da folia. Além de cuidar do seu corpo, veja aqui como se recuperar energeticamente após o Carnaval.

Atenção com os gastos

Nesse mapa da Lua Nova, Vênus está se afastando de Netuno. É como se a gente constatasse a falta de algo, como dinheiro ou outra carência. E como o Sol e a Lua estão em Peixes em conjunção com Saturno, vai ser necessário ser sábio ao usar o dinheiro e ter prudência.

Você pode e deve aproveitar o Carnaval, mas tenha atenção com os gastos, para não exagerar e faltar grana em menos de um mês. Curta com consciência e organização!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com