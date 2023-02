Um pé no dever e o outro na folia: previsões semanais de 12 a 18 de fevereiro

A semana começa com muita gente de olho no carnaval, mas, antes da brincadeira, ainda há obrigações a serem cumpridas. Alguns aspectos presentes nas previsões semanais de 12 a 18 de fevereiro de 2023 vão exigir esse foco maior nos compromissos, ao mesmo tempo em que a mente já está em ritmo de festa.

Difícil encarar a rotina diante de um feriadão, não é mesmo? Porém, a espera vai valer a pena, pois os dias de folga prometem bons momentos. Mas, antes, vamos conferir o resumo astrológico da semana:

A conjunção do Sol em conjunção com Saturno em Aquário fica exata na quinta-feira (16), trazendo o foco para deveres e compromissos; A conjunção de Vênus com Netuno em Peixes fica exata na quarta-feira (15), o que nos incentiva a querer ingressar no feriado de Carnaval; A partir de quarta-feira (15), Mercúrio em sextil com Júpiter ajuda a elevar pensamentos, depois de uma fase mais tensa na semana anterior, em que Mercúrio ficou conjunto a Plutão; A partir de sexta-feira (17), Vênus em sextil com Plutão faz com que nos lancemos com mais intensidade no feriado de Carnaval; Na noite de sábado (18), o Sol ingressa em Peixes.

Bateu aquela curiosidade de entender melhor todos esses aspectos das previsões semanais de 12 a 18 de fevereiro? Saiba que você pode se aprofundar ainda mais através do seu Horóscopo Personalizado .

Sol em conjunção com Saturno em Aquário: o lado sério antes da folia

Nas previsões semanais de 12 a 18 de fevereiro de 2023, temos o Sol em uma conjunção com Saturno, aspecto que fica exato ali na quinta-feira (16), embora a energia permeie durante a semana toda.

Isso nos obriga a olhar para os deveres, para aquilo que precisa ser feito e organizado. Essa conjunção vai acontecer em Aquário, que é o signo das equipes. Então, isso pode movimentar o local de trabalho e os grupos. Teremos muitas coisas para fazer antes de poder curtir o feriadão.

Às vezes, essa combinação pode gerar até um pouquinho de peso e de cansaço, porque muita gente vai pegar o Carnaval e emendar com as férias. É um aspecto que puxa um pouquinho da vitalidade, gerando alguma dorzinha crônica. É preciso ficar atento.

Lidando com o Sol em conjunção com Saturno

Preste atenção à área do seu mapa que cairá essa conjunção, pois aí estará o seu desafio. Você poderá ter uma cobrança maior, por exemplo, se cair numa casa 6, de trabalho. Você pode ser cobrado, mas também cobrará dos outros.

Como existe uma tendência a bastante trabalho, às vezes isto pode aparecer de uma maneira indireta. Sabe quando surgem coisas para resolver? Isso é algo bem de Saturno, e eventualmente aparece algum assunto que você não tem como adiar.

Só é preciso ter atenção para não gerar uma preocupação excessiva com os desafios que aparecerem.

Saiba que há hora para tudo, inclusive para descansar e dar uma pausa, pois Saturno também peca por excesso de esforço.

Aliás, você sabe onde tem Saturno no seu Mapa? Veja aqui e saiba o que o planeta revela sobre suas dificuldades e lições.

Vênus em conjunção com Netuno: o lado folião

Ao longo da semana, seremos influenciados por Vênus em conjunção com Netuno em Peixes, aspecto que fica exato na quarta-feira (15). Aliás, quarta-feira será um dia importante com dois aspectos exatos: Sol com Saturno e Vênus com Netuno.

Vênus com Netuno é completamente dividido em relação ao Sol com Saturno, que é o nosso lado que queria relaxar, já ali escutando as marchinhas de Carnaval ou pensando na praia; na cachoeira. Um lado vai chamar para o dever e o outro queria estar de boa, o de Vênus com Netuno.

Além disso, apesar de também tratar muito de parceria, o trânsito de Vênus com Netuno sugere aspectos de engano, de contratos que não se cumprem. Por isso, precisamos prestar muita atenção no que vamos comprar, vender e contratar.

Atenção ao lado afetivo

Vai ser necessário um pouco de atenção com a parte afetiva para não se iludir. Pessoas do passado também podem surgir na mente, pois há no ar algo fantasioso justamente na semana em que começa o Carnaval.

Desse modo, será necessário prestar atenção a como lidamos com essa fantasia para que ela não seja uma roubada. Vênus com Netuno abre muito leque para as ciladas.

A partir de quarta-feira, pinta um lado carnavalesco com Mercúrio em sextil com Júpiter. É um aspecto que anima bastante o plano mental. Causa empolgação, mas, às vezes, no meio dessa euforia pode ter uma furada.

Seja por vontade própria ou por acontecimentos externos, essa Vênus com Netuno tende a gerar alguns imprevistos e cancelamentos de compromissos já marcados.

Nem tudo vai funcionar 100%, mas com Mercúrio em sextil com Júpiter há uma tendência ao otimismo e à espera pelo melhor.

Finalmente é Carnaval!

A partir de sexta-feira (17), temos Vênus em sextil com Plutão. É hora de colocar o pé na estrada para quem planejou viagens.

É também o momento de se entregar! Sabe quando bate o desejo de viver aquela história marcante? Não importa qual tipo de história seja: pode ser um bom descanso em um lugar de natureza, ou cair na folia mesmo.

Cada um vai desenhar o seu próprio enredo de carnaval e todos podem ser bonitos, pois Vênus com Plutão é um aspecto cheio de entrega e de paixão.

A partir do sábado, o Sol ingressa em Peixes, trazendo como tendência o desejo de se desligar da realidade. Falando de romances, será que amor de Carnaval pode durar? Veja aqui!

Primeiro, vamos enfrentar uma realidade bem tensa, com Sol e Saturno colocando nosso foco nos deveres. Porém, a partir do sábado, com Sol em Peixes, podemos soltar a imaginação. Além do descanso para quem for da turma mais tranquila.

Se você é daqueles que não perde os desfiles das escolas de samba, pode se preparar para apreciar um espetáculo pra lá de encantador, pois Vênus em Peixes em sextil com Plutão propicia isso.

Preparados para curtir?

E aí, o que achou do céu da semana? Que você aproveite bastante os dias de Carnaval, seja para a folia ou para curtir a natureza.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com