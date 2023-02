BBB 23: Como é o líder de cada signo?

Você já parou para pensar como é o líder de cada signo? O BBB 23 tá cheio de piscianos, arianos e taurinos, alguns dos demais signos, mas NENHUM leonino (veja aqui os signos do BBB 23). Mas Leão é justamente “O” líder do Zodíaco. Então, como descobrir como é o líder de cada signo?

A verdade é que mesmo que não tenha ninguém no BBB 23 com o signo solar em Leão no BBB (ou que você não seja uma pessoa leonina, caro telespectador), todo mundo tem Leão no seu Mapa Astral.

É só fazer o seu Mapa Astral gratuito aqui, selecionar “Signos nas Casas” na tabela e então procurar por Leão. Ao lado, na última coluna, você poderá ver em qual casa o signo está.

Além de liderança, a Casa Astrológica onde você tem Leão mostra em que área você tem autoridade, tem voz de comando e potencial de chamar a atenção. É onde você brilha!

Você pode entender aqui o significado de cada Casa Astrológica. A seguir, usando o BBB para falar de Astrologia, a gente conta como é o líder de cada signo, baseado no posicionamento de Leão no Mapa.

O líder de cada signo

LEÃO NA CASA 1 👑

Essa é a Casa do eu, é o Ascendente (saiba tudo aqui). Com Leão na 1, você tem personalidade forte e te notam onde quer que você passe. Como líder, é uma pessoa generosa e honesta. No BBB, chama todo mundo pra curtir!

LÍDER COM LEÃO NA CASA 2 👑

Você tem uma tendência natural para liderança e não te falta autoridade, mas o que mais chama a atenção é a sua autoestima de milhões.

LEÃO NA CASA 3 👑

Você quer brilhar e sabe expressar isso ao mundo! No discurso da sua liderança, convence, encanta e envolve as pessoas ao seu redor.

LÍDER COM LEÃO NA CASA 4 👑

Você brilha dentro do quarto, curtindo sua liderança com as melhores comidas e bebidas e aproveitando o seu espaço. Ou seja, ama ser líder no BBB pelos privilégios.

LÍDER COM LEÃO NA CASA 5 👑

Você tem prazer em estar com as pessoas aliadas. Como líder, é fiel e leal aos seus afetos. Ou seja, sorte de quem tiver você na panelinha.

LEÃO NA CASA 6 👑

Ganhar a liderança é o seu momento de reinar – e você sabe aproveitar bem isso! Inclusive, pode exercer autoridade e tentar mandar nos companheiros de confinamento.

LÍDER COM LEÃO NA CASA 7 👑

Essa é a Casa do Descendente, do outro (entenda aqui). Com Leão aqui, você é do tipo que quando você se compromete, se compromete mesmo. Mas procura ter uma pessoa forte e leal ao seu lado, seja um crush, seja uma pessoa amiga.

LÍDER COM LEÃO NA CASA 8 👑

O seu ego e orgulho podem aumentar na posição de líder. Por isso, pode tentar controlar e manipular outras pessoas. Só cuida que as câmeras captam tudo!

LEÃO NA CASA 9 👑

Você tem crenças difíceis de mudar e usa a sua liderança para fazer justiça. Sem falar que tende a ser apegado a alguma espiritualidade e ter muitos rituais.

LÍDER COM LEÃO NA CASA 10 👑

Você traz as pessoas para perto com atitudes de liderança e motivação, mas busca admiração em troca. Ai de quem não inflar seu ego.

LÍDER COM LEÃO NA CASA 11 👑

Você pode ter amizades influentes e poderosas – quem sabe muitos Camarotes? Quando vira líder, tenta usar do seu reinado e privilégios para agradar seus aliados.

LEÃO NA CASA 12 👑

Você é o poder por trás do poder! Mesmo na liderança, você sabe o que fazer para que o outro brilhe. Só cuide para não reprimir seu amor!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

