Desapegado, obsessivo ou direto: como cada signo expressa amor?

Você é do signo solar de Câncer, mas você pode amar de forma virginiana — ou seja, seu jeito de amar pode ser bem diferente do que seu signo (o mais conhecido, solar) indica. Isso porque cada signo expressa amor segundo Vênus no seu Mapa Astral, não o Sol.

Então, mais do que sensibilidade e apego, que são marcas cancerianas, em um relacionamento, a pessoa com Vênus em Virgem pode amar de forma discreta e com atitudes práticas.

“Vênus, para a Astrologia, representa a função afetiva. Mais diretamente, é a forma como expressamos os nossos afetos, representa também nossos gostos e apreços. É a forma como vivemos e entendemos o amor”, explica o astrólogo Alexey Dodsworth.

Além do signo ativado pelo planeta Vênus, é importante também verificar quais os aspectos que este planeta faz com outros planetas do sistema solar. Entenda aqui o significado de cada planeta.

Como cada signo expressa amor?

A análise da Vênus “pura” de Vênus já é bem melhor do que avaliar apenas o signo solar. Como descobrir qual é o seu signo de Vênus? É muito simples:

Faça a versão gratuita do seu Mapa Astral aqui. Procure por Vênus na lista de planetas, na lista que fica à direita, conforme a imagem que está aqui ao lado. Veja em qual signo Vênus está no seu Mapa (tem um resumo na tabela!). No exemplo abaixo, perceba que Vênus está em Touro. É assim que você vai ver no seu Mapa.

Agora, veja a seguir como o seu signo expressa amor.

Vênus em Áries: expressa o amor de forma direta, impulsiva e quase intimidatória. Vênus em Touro: expressa o amor de forma carnal, se mostra e se oferece, mas não corre atrás. Vênus em Gêmeos: expressa o amor com palavras, demonstrando interesse. Vênus em Câncer: expressa o amor cuidando e mimando o outro. Vênus em Leão: expressa o amor de forma apaixonada, elogiando e fazendo o par se sentir especial. Vênus em Virgem: expressa o amor de forma discreta, mas se faz útil e gosta de agradar à pessoa. Vênus em Libra: expressa o amor de forma envolvente, com romantismo e charme. Vênus em Escorpião: expressa o amor de forma intensa, devoradora e quase obsessiva. Vênus em Sagitário: expressa o amor de forma direta, apaixonada e entusiasmada. Vênus em Capricórnio: expressa o amor de forma séria e fria, mas com responsabilidade afetiva. Vênus em Aquário: expressa o amor de forma excêntrica, desapegada e dando liberdade. Vênus em Peixes: expressa o amor de forma romântica, mas não muito apegada.

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

