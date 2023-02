O autocuidado vai muito além da aparência, é verdade. Dedicar tempo a si pode oferecer mais equilíbrio e autoestima. Mas a parte estética também conta e é motivo de preocupação para muitas pessoas. Como será que o seu signo cuida da aparência?

Alguns se dedicam mais à alimentação saudável, outros focam sua energia nos exercícios físicos. E tem aqueles que preferem investir em procedimentos estéticos. Em qual você se encaixa?

Como ferramenta de autoconhecimento, a Astrologia pode ajudar você se conhecer e, a partir disso, aproveitar seus potenciais e tentar lidar com as dificuldades de maneira mais consciente.

Então, partiu conhecer como cada signo cuida da aparência?

Qual signo revela a nossa aparência?

No quesito aparência, o signo solar pouco nos dá informações. Afinal, ele mostra nossa essência e representa algo mais profundo sobre você.

O mais indicado, neste caso, é olhar o nosso signo Ascendente, pois ele mostra, além da primeira impressão que as pessoas têm de você e o jeito que você deseja que as outras pessoas te vejam, sua forma física e aparência.

Como cada signo cuida da aparência?

Então, antes de ver o seu signo, descubra ou lembre aqui no seu Mapa Astral qual é o seu Ascendente. Aí, sim, partiu saber como são os cuidados com a aparência de cada um, segundo as astrólogas Marcia Fervienza e Nai Tomayno.

Ascendente em Áries

Quem tem Ascendente em Áries costumam ter muita energia e não gostam de perder tempo. Seu cuidado preferido tem relação com atividades esportivas, principalmente envolvendo competição.

Ascendente em Touro

A pessoa com Ascendente em Touro não economiza no próprio conforto e curte as coisas boas da vida , inclusive comida (veja aqui dicas de beleza que vem do prato). Cuida de si e, sem desperdiçar dinheiro, investe em procedimentos e cuidados efetivos com a aparência.

Gêmeos no Ascendente

O Ascendente em Gêmeos costuma ser muito curioso e tem dificuldade em manter interesse em algo por muito tempo. Mas como é uma pessoa muito ativa, experimenta de tudo um pouco, sem se fixar em algo por muito tempo.

Ascendente em Câncer

Pessoas com Ascendente em Câncer costumam guiadas pelos seus instintos emocionais. Portanto, pode cuidar mais ou menos da aparência dependendo de como se sente. Além disso, tende a se exercitar, geralmente, na companhia de pessoas que gosta.

Ascendente em Leão

A presença de quem é do Ascendente em Leão tem energia calorosa, otimista e cheia de vitalidade. Super preocupado com a aparência, usa da prática de exercícios para melhorar a autoconfiança.

Virgem no Ascendente

Quem tem Ascendente em Virgem costuma ser muito detalhista e busca a perfeição naquilo que faz. Até por isso tem cuidado especial com o próprio corpo e com a própria saúde. Então, fará de tudo para incluir na rotina práticas de alimentação e exercícios.

Ascendente em Libra

Gente com Ascendente em Libra é conhecida pela pela busca constante pelo equilíbrio nas relações. Mas como é um signo regido por Vênus, a preocupação com a aparência é bastante presente, mas orefere não ter de se esforçar muito para isso.

Ascendente em Escorpião

Alguém com Ascendente em Escorpião costuma se entregar muito em tudo que faz. Mas precisa ter cuidado para que a busca pela aparência \”perfeita\” (que não existe!) não se torne uma obsessão, até porque as atividades físicas podem ser fonte de muito prazer na sua vida.

Sagitário no Ascendente

O Ascendente em Sagitário costuma trazer energia de otimismo e sinônimo de diversão. Quando o assunto é aparência, pode tanto se entregar para atividades físicas, ainda mais se for ao livre ou aventuras, quanto se debruçar em conhecimento sobre os melhores hábitos.

Ascendente em Capricórnio

A pessoa com Ascendente em Capricórnio tem como característica forte a responsabilidade. Embora não costume ter pressa, não descansa até conquistar seus objetivos – inclusive físicos e estéticos.

Ascendente em Aquário

Quem tem Ascendente em Aquário aparenta ser um pouco desinteressado e o “diferentão” da turma. Então, vai buscar esportes inusitados, dietas inovadores ou qualquer tipo de procedimento que lhe permita chegar onde deseja.

Peixes no Ascendente

Quem tem Ascendente em Peixes não costuma ter muita disciplina e prefere cuidar do seu lado interior do que exterior. Mas se houver práticas que possam envolver um propósito maior, como a yoga (veja aqui como começar!), pode encontrar a motivação que precisava.

