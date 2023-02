6 significados de fantasias de Carnaval

As fantasias fazem com que as pessoas se transformem em diferentes personagens e são uma ótima forma de descontrair. A gente listou aqui seis fantasias de Carnaval e seus significados para que você possa escolhera a que mais te representa.

Para entender cada um dos significados de fantasias de carnaval, conversamos com o simbolista Yub Miranda.

“Querer se fantasiar de rainha ou imperador pode mostrar, por exemplo, o quanto quem usa essas roupas gostaria de ter súditos ou mais poder”, explica Yub.

Entenda os significados das fantasias de Carnaval que mais fazem sucesso

Ficou com vontade de descobrir o significado de algumas fantasias? Confira abaixo o simbolismo de fantasias de animais, super-heróis, famosos e outras mais.

1 – Rainha ou bruxa

A pessoa que se veste de rainha ou princesa, por exemplo, pode desejar secretamente um clima mais romântico e encantador no Carnaval.

Por isso, ela manifesta a vontade de ser conquistada por outra pessoa.

Já quem escolhe a fantasia de bruxa pode estar em uma fase romântica, mas ainda insegura. E possivelmente esta mais disposta a conquistar do que ser conquistada.

Afinal, uma bruxa sabe lançar seus feitiços para conseguir o que almeja.

2 – Fantasia de animais

As pessoas que se vestem com fantasias de animais podem estar em uma fase na qual desejam sentir um poder instintivo maior, de acordo com Yub.

De acordo com o simbologista, quando um animal aparece em nossos sonhos, pode representar padrões de comportamentos que estão fortemente impedindo a pessoa de fazer escolhas sem reflexão maior.

Alias, aqui você pode ler mais sobre o que significa sonhar com animais.

Por isso, pessoas que escolhem fantasias de pantera, cachorrinho ou gato, por exemplo, podem querer se livrar um pouco do controle do cotidiano e da moralidade, aproveitando o carnaval para deixar de lado os prós e os contras de cada decisão.

Já uma fantasia de gato, por exemplo, pode representar desejo de se comportar de forma misteriosa e sedutora. Já se a opção for pela fantasia de cachorro, a pessoa pode querer agir de forma inocente e brincalhona, sem se incomodar com o que podem pensar.

3 – Fantasias de super-heróis

Vai sair de Batman, Homem Aranha ou Mulher Maravilha no Carnaval?

Para o simbologista Yub Miranda, a pessoa que escolhe esse tipo de fantasia pode estar se sentindo oprimida pelas circunstâncias do dia a dia, como, por exemplo, um trabalho chato ou insatisfatório — e não tem condições ou forças para mudar isso.

“Ao se tornar um super-herói, existe a sensação de que pode superar quaisquer desafios e obstáculos. Além, claro, de considerar-se especial, poderoso e capaz de conquistar quem desejar”, pontua Yub.

4 – Fantasias de pessoas famosas

Para Yub Miranda, usar uma fantasia de uma celebridade é uma forma de atrair na folia quem também é fã do homenageado.

Ao compartilhar interesses e valores em comum com outras pessoas durante a folia, pode surgir, no mínimo, uma amizade interessante.

5 – Fantasias de monstros de filmes ou histórias de terror

Para o simbolista, além de ter um gosto por chocar, a pessoa que escolhe uma fantasia de monstro também pode estar vivendo uma fase em que quer ser vista de uma forma menos humana.

Isto é, com defeitos e imperfeições, entrando em contato com o seu lado “sombra”.

6 – Personagens de filmes ou desenhos animados

Quem se fantasia de algum personagem de filme ou desenho animado pode querer expressar uma alegria ainda mais refinada.

“Essas pessoas estarão realmente abertas à diversão, se sentindo mais à vontade e com a criança interior em alta, ou seja, aquele nosso lado que gosta de curtir e brincar”, diz.

