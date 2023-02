Runas 2023: saiba o que o oráculo indica para o ano

Na entrada da primavera do ano anterior, as Runas 2023 foram lançadas sob as bênçãos e auspícios das Deusas do Destino e as Nornas. Assim, se revelaram os rumos do novo ano de 2023. Em meio a essa energia divina, as Runas 2023 são:

Ehwaz, o cavalo Mannaz, a humanidade Thurisaz, o espinho, o martelo de Thor.

Um fato curioso a ser considerado são as duas primeiras runas saírem em ordem sequencial. Essa sequência pertence a uma família de runas, ou Aett, que representa a relação da humanidade com as forças divinas e o destino, e também à coletividade, na sua condição humana como sociedade e os relacionamentos que a constituem.

Portanto, vemos, já, uma ênfase nas questões sociais e políticas, que serão as protagonistas do ano, a partir de grandes mobilizações socais.

Runas 2023 e seus significados

A ordem sequencial indica fluxo e continuidade, movimento e direção, revelando um ano cheio de acontecimentos marcantes e de muito trabalho. Segundo as Runas 2023, temos pela frente um ano bastante agitado e turbulento.

Significados de Ehwaz

A Runa do Cavalo, Ehwaz, representa mudança. Uma mudança que faz com que as coisas fluam.

A mudança não é só de lugar, mas de estado. Há energia de impulso, comoção e mobilização de grandes e pequenos grupos lutando pelos seus ideais.

O Idealismo será um grande mobilizador do coletivo. Podemos esperar a presença e atuação de movimentos sociais e grupos civis organizados na luta por suas bandeiras e reivindicação de seus direitos.

A Runa Ehwaz fala dos fortes elos da relação entre cavaleiro e cavalo. Assim, quando a temos na cooperação e no respeito entre eles, ao lado de Mannaz, a própria humanidade em si, junto com Thurisaz, o espinho; temos um quadro caótico de disputa, luta e embates.

Dentro deste panorama de desigualdade, tudo o que envolve a pauta dos direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana deverá pautar importantes discussões, decisões políticas e econômicas e ações humanitárias em 2023.

Significados de Mannaz

A presença da Runa Mannaz, que significa a relação das pessoas entre si a partir de seus lugares sociais e identidades, traz como um dos temas fortes de 2023 as questões de gênero.

Esta pauta possivelmente terá fortes debates e poderá produzir eventos coletivos ou que gerem comoção coletiva.

Dessa forma, acontecimentos importantes e a organização das estruturas sociais, órgãos governamentais, mídia e eventos, tendem a acontecer pautados por este tema.

A proximidade da Runa Mannaz com a Runa Thurisaz, o espinho, indica estranhamento e reatividade exacerbada das pessoas, levando a confrontos apaixonados entre grupos divergentes.

Esse caos é um sintoma de uma sociedade em transformação. É a parte amarga e difícil de um longo processo no qual novos limites e fronteiras serão estabelecidos voluntariamente ou à força.

Tomando Mannaz como o elemento central e sua relação com as Runas que a cercam, temos uma cena que descreve a interação entre pessoas, as políticas nacionais e internacionais, buscando o diálogo entre povos e nações para coordenarem seus esforços para resolução de problemas e pela busca do bem comum.

Porém, no conjunto das Runas sorteadas, isso acontece sob um clima tenso, em que as partes tentam se sobrepor, umas às outras, numa disputa de poder. É possível haja um clima de ameaça, tanto no cenário nacional, como no internacional.

Significados de Thurisaz

A Runa Thurisaz, que fecha a tiragem, representa a batalha, a guerra, os limites, os extremos, o ataque e a defesa, as armas e o caos que precede uma nova ordem.

A runa do espinho revela que o movimento e a mudança se darão de forma dramática, tensa e, por vezes, violenta, com dificuldade de entendimento entre partes e conciliação.

Esse movimento representado na sequência das Runas, ampliado para uma escala coletiva, indica um intenso movimento humano, grandes deslocamentos de pessoas, como em processos migratórios ou de refugiados fugindo em massa, com isso, gerando conflitos.

Política e as Runas 2023

A política provavelmente será uma área bastante evidenciada em 2023. No entanto, as Runas indicam que dessa vez de forma mais positiva.

Essa mobilização de massas poderá ser também vista em manifestações de rua ou em campanhas politicas e midiáticas. Num momento isso gerará potência benéfica e construtiva, num outro, choques e rivalidades devido à divisão extremista que a sociedade vive e é intensificada pelo contexto atual.

Vivendo num mundo de desigualdades e polarizado, toda essa mobilização poderá gerar atritos fortes, pois cada lado estará em bastante empenhado, saindo com vigor, na defesa de seus ideais e pautas.

O perigo é a reatividade que se descreve no momento. Uma ação leva a uma reação, podendo levar a uma cadeia de eventos em resposta uns dos outros.

As forças armadas (Mannaz e Thurisaz) também estarão em evidência, sejam envolvidas em escândalos, sejam mobilizadas para o enfrentamento de conflitos.

Runas e o cenário Internacional

No cenário internacional, é possível que haja maior tensão nas relações entre os países, e que as guerras existentes ganhem força ou nos surpreendam com uma virada súbita e decisiva.

Eventuais perdas, tanto de patrimônio e capital, quanto de vidas, não estão descartadas.

O mundo se reconfigura em meio a explosões e turbulências. No início deste novo ciclo, não há tendência à continuidade, mas à mudança geral. Nas trocas de governo ou de cargos públicos e políticos, o tom de descontinuidade e reformulação poderá inflamar os ânimos.

É imperativo o desenvolvimento da consciência de grupo, de união de esforços, de cooperação. O destino agirá, durante estes próximos doze meses, levando a isso, seja de forma voluntária, seja com eventos caóticos.

Todo esse processo bélico acontece na desconstrução de uma vida que não tem mais como existir, que precisa mudar. Com quedas e ascensões, em meio a levantes com derrotados e vencedores, escrevemos mais páginas de uma nova história, de um mundo novo que nasce a partir da destruição e reconfiguração do antigo.

Runas 2023 e o plano pessoal

No plano pessoal, essa combinação revela energia dinamizadora da vida que, se bem aproveitada, poderá colocar para andar o que estava parado ou não saía do lugar. Não é um ano para parar e deixar as coisas à sorte.

Imagine que há uma onda, um impulso que vem em nossa direção. Se surfamos nela, progredimos. Se ficamos paradas, somos arrastadas.

Então, é necessário usar a inteligência para:

estudar as possibilidades colocar tudo no seu lugar tomarmos as rédeas de nossas vidas e as conduzirmos como e para onde queremos

Este é um período em que o livre arbítrio pode ficar mais forte do que o destino, permitindo que possamos interferir com mais facilidade e força nas nossas realidades.

Como dito antes, cooperação não é só uma palavra durante os próximos meses, mas um poder. Portanto, quanto mais fizermos as coisas pensando em quem nos rodeia e quanto mais buscarmos ajuda e ajudarmos, mais chances de sucesso teremos.

As amizades e os contatos sociais, contudo, se destacam acima de outros aspectos, sendo

o lugar onde estará o poder e a prosperidade. Ou seja, socializar é crescer e prosperar.

Como regra, o preconceito e a intolerância são sempre ruins, porém, neste ano, poderão ter um custo maior e provocar danos mais graves.

Na paz, no amor e na união, feliz 2023.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

fortuneteller_21@hotmail.com