9 coisas sobre Júpiter na Astrologia que você deveria saber

Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, por isso é considerado o rei dos planetas. Recentemente, astrônomos anunciaram a descoberta de 12 novas luas ao redor dele, totalizando 92 satélites naturais — a maior quantidade do Sistema Solar. Para os astrólogos, o gigante também tem uma grande importância. Por isso, neste artigo, a gente te conta 9 coisas sobre Júpiter na Astrologia.

Lembrando que todo planeta (são 10 no total na Astrologia) representa funções psíquicas. E no mapa de cada um, os astros representam potenciais e características da nossa personalidade. Você pode entender aqui o significado de todos os planetas no Mapa Astral.

9 coisas sobre Júpiter na Astrologia

1. Júpiter mostra o que te faz mais feliz

É possível descobrir pelo posicionamento do planeta no seu Mapa Astral em qual área da vida você se sente mais feliz e de que forma pode se realizar emocional e espiritualmente. Para isso, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui e veja em qual Casa Astrológica Júpiter está. Depois leia aqui o significado de Júpiter em cada casa.

2. Júpiter rege Sagitário e Peixes

Todo planeta rege um ou dois signos. No caso de Júpiter, ele é regente de Sagitário e Peixes, os dois signos mais relacionados a valores espirituais. No caso de Sagitário, daí vem a sensação do signo de que todas as coisas fazem sentido. Já em Peixes, Júpiter ressalta a natureza dos nativos de ajudar as outras pessoas.

3. Júpiter é um planeta social

Enquanto a Lua leva cerca de 2 dias em cada signo (veja aqui o calendário lunar), Júpiter fica um ano em um signo. Por isso, junto com Saturno, ele é chamado de planeta social. Eles não chegam a influenciar uma geração longa (como Plutão, que fica até 32 anos num signo), mas uma “mini geração”.

4. Júpiter rege eventos e viagens

Mas cada planeta também rege uma área da nossa vida. Júpiter é o que fala de grandes eventos, viagens, justiça e filosofia de vida. Por isso, quando ele está passando pelo nosso signo, esses temas podem ficar mais destacados. Observe!

5. Trânsito de Júpiter dura 12 anos

Como dissemos, Júpiter fica mais ou menos um ano em cada signo, portanto, ele leva 12 anos para percorrer o Zodíaco. Em 2023, por exemplo, Júpiter começa em Áries, revelando um período mais ousado (saiba mais aqui). Em maio, ele entra em Touro, onde fica até maio de 2024, indicando melhora lenta e gradual do cenário econômico.

6. Ciclo de Júpiter indica expansão

Na Astrologia, Júpiter é simbolicamente entendido como o planeta da expansão. Então, sempre que iniciamos um ciclo jupiteriano em nossa vida (um trabalho, um relacionamento), a expectativa é de crescimento, sorte, expansão e progresso

7. Os perigos do trânsito de Júpiter

Em trânsitos negativos, Júpiter pode indicar excessos, exageros e desperdícios. Há tanta confiança na sorte que erramos na medida. Por isso, a moderação é sempre bem-vinda em trânsitos de Júpiter. Fique de olho aqui no seu Horóscopo Personalizado para ver as dicas dos trânsitos ativos no seu mapa astral.

8. Júpiter fica retrógrado todo ano

Júpiter Retrógrado acontece aproximadamente uma vez a cada 12 meses e dura de três a quatro meses. Durante a retrogradação, podemos esperar confusões ou revisões na área que o planeta rege (como falamos no item 4), como viagens e grandes eventos. Aqui você descobre quando Júpiter e os demais planetas ficam retrógrados em 2023.

9. Retorno de Júpiter inicia ciclo de crescimento

O retorno de Júpiter acontece quando o planeta volta, após 12 anos, à posição que estava quando você nasceu. Por Júpiter representar o nosso modo de expansão e felicidade, o retorno de Júpiter é um novo ciclo de crescimento que começa no momento que volta ao mesmo grau e minuto do signo que ele se encontra no nosso mapa astral. Se quiser entender mais sobre o Retorno de Júpiter, clique aqui.

