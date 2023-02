Como o Sol representa a consciência na Astrologia, Plutão, por ser o planeta mais distante, representa o que é mais difícil de a gente ver e lidar. Por isso, essa é uma parte do nosso Mapa Astral que exige uma atenção especial. Neste artigo, a gente compartilha 7 ensinamentos que Plutão te dá.

Antes, é importante lembrar que os planetas considerados pela Astrologia são diferentes da Astronomia – tanto é que Sol e Lua são considerados planetas na Astrologia- e que cada um representa uma função psíquica específica.

Por exemplo, Mercúrio está relacionado a tudo que envolve o raciocínio, Vênus à forma de lidar com amor, enquanto Júpiter representa a sua busca pela felicidade. Aqui você encontra o significado de todos os planetas.

A seguir, entenda mais sobre o curioso e transformador Plutão, com a ajuda da astróloga Marcia Fervienza.

7 ensinamentos de Plutão

Plutão é o mais lento dos planetas, levando em torno de dois séculos e meio para dar uma volta no zodíaco. Por isso, ele fica de 12 a 32 anos em um signo e é chamado de planeta geracional, porque acaba influenciando toda uma geração de pessoas.

Assim, para entender seus ensinamentos de forma mais individual, ou seja, diferente de todas as pessoas da mesma geração que você, o ideal é compreender em que Casa Astrológica Plutão está no seu Mapa.

Então, veja aqui onde você tem Plutão no seu Mapa Astral. Agora, você pode entender os seus ensinamentos a seguir e como aplicá-los na sua vida.

1. Quem é verdadeiramente você?

Senhor das Trevas: o apelido não é em vão. Plutão é o planeta que mostra as nossas sombras, aquela parte da nossa personalidade que escondemos até de nós mesmos. Por isso, a área onde você tem Plutão no mapa indica uma parte sua da qual não tem controle, o que é difícil de aceitar, mas que mostra quem você é de verdade.

2. Planeta mostra nossas fraquezas

\”Assustadores para muitos, mas profundamente enriquecedores\”, define Marcia Fervienza. Isso porque Plutão é um planeta que mostra nossas fraquezas e onde temos mais medo de mudar.

3. Planeta representa transformações profundas

Justamente por mostrar nossos pontos fracos, Plutão leva a transformações internas profundas a fim de nos deixar mais fortes para isso. Por isso, cada geração passa por um processo transformador diferente e, individualmente, cada pessoa passa por constantes transformações na área (Casa) onde tem Plutão no Mapa.

4. Plutão indica o nosso potencial

Com todas essas crises, Plutão acaba mostrando a existência de um poder maior. O planeta indica onde você tem mais potencial, mas não é um poder raso. É necessário esforço para acessá-lo e utilizá-lo. Por isso, conhecer seu mapa é tão importante.

5. Planeta exige desapego

Deixar ir é algo super plutoniano. Se renunciarmos ao que não faz sentido, o processo é mais fácil. Se não houver desapego, em algum momento isso será arrancado sem dó nem piedade, e seremos obrigados a encontrar uma forma de viver sem aquilo. Por isso Plutão é tão associado à morte, que não é necessariamente física.

6. Força x finalizações

Como Plutão seguiu se movimentando desde o dia em que você nasceu, ele vai transitando no Céu e atuando de formas diferentes sobre o seu mapa. Quando você vive trânsitos positivos de Plutão, tende a ter mais força e determinação. Já nos desafiadores, pode enfrentar desafios, tensões, perdas ou finalizações.

7. Quais crises você está vivendo?

Plutão é o planeta regente do signo de Escorpião. Por isso, ambos têm relação com processos de transformação. Então, reflita: que tipos de crises e esvaziamentos têm a ver com a posição de Plutão na sua vida hoje? Essa resposta certamente trará muitos ensinamentos.

Personare

time@personare.com.br