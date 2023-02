Quando perguntam “qual é o seu signo?”, você responde “sou de Libra” ou “sou uma pessoa sagitariana”. A resposta está correta, mas diz respeito a apenas um dos seus signos. Afinal, você tem todos os signos no seu Mapa Astral, sabia disso?

Se você já não tem seu mapa, faça gratuitamente aqui, ou se já tem, acesse o seu e olhe a sua mandala (o círculo com fundo cor de madeira). Você vai ver que ao redor há o símbolo dos 12 signos do Zodíaco.

Portanto, sim, você tem Leão, Touro, Escorpião e todos os demais mesmo se conhecendo apenas como “canceriana”. Conheça aqui tudo sobre os signos.

Como eu sei onde tenho cada signo?

Nosso mapa astral é dividido em 12 partes iguais, que são as Casas Astrológicas. Cada uma é numerada de 1 a 12 e corresponde a uma área da vida. Você pode entender aqui os significados das casas astrológicas.

As linhas cinzas, que saem do centro da mandala até a faixa dos signos, são chamadas Cúspides e demarcam o início de cada uma das 12 Casas Astrológicas. A Cúspide da Casa 1, por exemplo, é a linha mais escura que fica à esquerda da mandala e é a do Ascendente (por isso tem um A.C., sobre ela).

O ponto exato onde a Cúspide toca na faixa zodiacal é que mostra o signo que você tem nesta Casa.

No exemplo abaixo, a Cúspide que marca o início da Casa 1 está cortando exatamente sobre o signo de Virgem. Em seguida, a Casa 2 está cortando exatamente no início do signo de Libra. A Casa 3 está cortando no final do signo de Escorpião. E, assim, sucessivamente.

Atalho para descobrir o signo

No Mapa Astral gratuito do Personare, tem um menu à esquerda da tela em que você pode selecionar a opção “Signos nas Casas”. Assim, a tabela vai ser atualizada e mostrará a Casa de cada um dos signos, como na imagem abaixo.

Planetas também têm signos

Além dos 12 signos, um em cada Casa Astrológica, cada planeta também está ocupando uma Casa e ativando um signo específico.

Os mais conhecidos são os signos solares (onde está o Sol no Mapa) e o lunar (onde está a Lua). Mas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão também têm signos no seu Mapa. Entenda aqui o significado de cada planeta.

Nem todas as Casas do seu Mapa vão ter planeta. Mas como todas as Casas são ativadas por signos e cada signo é regido por um planeta, cada área da vida pode ser interpretada a partir do regente da Casa.

Que tal rever a resposta “qual seu signo”?

Agora que você já sabe de tudo isso, pode olhar novamente para o seu Mapa Astral e entender melhor quem é você a partir de “quais são seus signos”. Se você viu o significado dos planetas, entendeu que o signo solar mostra um pouco do seu caráter, mas o signo de Marte representa sua forma agir e o signo da Casa 9 mostra como você lida com a espiritualidade… e assim por diante.

