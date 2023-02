Semana tem conjunção de Mercúrio com Plutão: entenda os significados

Depois de um janeiro longo, com muita gente até criando memes nas redes sociais, finalmente chegamos em fevereiro e já trazendo as previsões semanais de 5 a 11 de fevereiro.

Nesta primeira semana, o Céu oferece um clima de mudança, surpresas, baques e contradições, com notícias mais intensas, além de períodos propícios para ativar o lado da inspiração e meditação. Isto sempre nos faz bem na hora de lidar com os desafios.

Vamos ver o resumo astrológico da semana:

Até segunda-feira (06), o Sol em quadratura com Urano, aspecto já presente na semana anterior, nos mostra o que precisa mudar; Vênus em quadratura com Marte fica exato no domingo (05) e pode indicar desejos contraditórios, por exemplo, você em relação a alguém ou dentro de si. Até quinta (09), Mercúrio está em sextil com Netuno, o que ajuda a ter empatia na forma de pensar; Mercúrio fica conjunto com Plutão a partir do dia 08, mas exato no dia 10. Ou seja, notícias incômodas e pesadas devem surgir. Atenção! Até sexta (10), Vênus em Peixes faz sextil com Urano. Desse modo, vai ser importante se abrir para surpresas e novidades; Mercúrio entra em Aquário no sábado (11/2), onde fica até 02/03. Mente criativa em alta!

Agora, vamos entender melhor cada trânsito, mas antes não se esqueça de conferir o seu o o seu Horóscopo Personalizado .

Sol em quadratura com Urano: mudança e contradição

As previsões astrológicas da semana de 5 a 11 de fevereiro têm trânsitos que vêm da semana passada, como a quadratura de Sol com Urano. Com a chegada da mudança e da contradição, qual será que você vai escolher?

Sol em quadratura com Urano costuma trazer muita agitação e impaciência. Além disso, também temos Vênus em quadratura com Marte, que vai até quarta-feira (08). Esse aspecto tende a dar um pouco de contradição, clima de brigas, separações, o que poderemos ver isso em notícias.

Veja, não que você tenha que se separar do seu par, pois isso vai depender muito da pessoa como quem você está e como está a relação, mas é como se houvesse, no início desta semana, com estes dois aspectos, uma energia um tanto turbulenta e agitada.

Desse modo, pode haver o fim em relações frágeis, além de uma tendência a se gastar demais, portanto, muita atenção com o seu dinheiro.

Já o Sol em quadratura com Urano pede cuidado com acidentes: não que eles necessariamente vão acontecer, mas temos que estar mais atentos.

Além disso, Vênus está em Peixes, cujo lado não tão refinado pode sugerir excesso no consumo de álcool – e até drogas. Essa combinação com direção definitivamente não é legal.

Mercúrio com Plutão: preparado para a cutucada?

Outro aspecto das previsões semanais de 05 a 11 de fevereiro é o seguinte: Mercúrio faz um bom aspecto com Netuno até quarta-feira (08). Aproveite para viver o lado de inspiração deste sextil. Este é um período propício para reservar alguns minutinhos do dia para fazer meditação.

A partir de quarta-feira (08), Mercúrio vai se juntar a Plutão, um aspecto denso que tende a trazer notícias mais incômodas e pesadas, tanto no coletivo quanto no pessoal. Uma dica para esta semana é: não cutuque a onça com vara curta!

Por exemplo, para quem se separou há alguns meses, nada de olhar redes sociais de ex, pois poderá se deparar com alguma coisa que vai incomodar!

Você imaginava que o sentimento estava resolvido, mas, lá no fundo, talvez descubra que ainda não, e pode ficar com um pensamento fixo e obsessivo.

Preste atenção

Podemos ter uma tendência a mais desconfiança, por isso temos que tomar um certo cuidado com a paranoia. Além disso, há a tendência a dar mais importância para o lado negativo, algo muito comum de Mercúrio com Plutão.

Outra coisa que pode haver por estes dias é aumento da negatividade verbal e maledicência, com palavras mais ferinas.

Na medida do possível, evite dar corda para isto. Se sentir que está sendo contaminado por notícias mais pesadas e pessimismo, corra para o humor, que sempre salva!

O lado positivo dessa combinação, porém, é a oportunidade de ir fundo em alguma coisa. Sessões de terapia, por exemplo, podem colocar o dedo na ferida, e só curamos quando nos permitimos ir mais fundo em nossas questões.

Sem olhar para a verdade, fica muito difícil transformar uma situação, e as verdades vão estar no ar durante esses dias. Tanto que quem fizer consulta astrológica, de tarot ou qualquer coisa do tipo, vai acessar um nível mais profundo, propiciado por este aspecto.

Percebeu quantos baques podemos ter nessa semana?

Necessidade de expurgar

Algo que pode acontecer com Mercúrio com Plutão é a necessidade de botar pra fora alguma coisa que está incomodando. A dica é pensar sobre qual é o espaço onde vai se permitir fazer isso.

Desabafar com um terapeuta ou amigo muito íntimo e confiável é uma coisa, mas desabafar num contexto que a informação pode vazar, certamente pode dar algum problema, pois existe uma energia de intriga.

Devemos lembrar que Mercúrio/Plutão tem um lado destrutivo, porém curador. Temos que tomar cuidado com os pensamentos e com as palavras, pois a palavra tem poder, inclusive de amaldiçoar.

Portanto, a comunicação não-violenta é o melhor caminho para passarmos bem por esse trânsito. Vamos acionar o freio de mão e pensar: será que essa conversa vai ser produtiva?

Se já sabe que determinado contexto não permite isto, pode ser melhor deixar a tal conversa para a semana que vem. Mas se você realmente precisa falar algo, avalie a forma de fazer isto para não se exceder e arrumar confusão.

Preste atenção também aos deslocamentos: regidos por Mercúrio, são mais perigosos sob o efeito desta conjunção.

Vênus em Peixes em sextil com Urano: vai de surpresa que é melhor!

As previsões astrológicas desta semana trazem um aspecto que eu adoro, que vai ficar presente até sexta-feira: Vênus em Peixes em sextil com Urano.

Vênus nos abre caminhos para aproveitar o prazer, o lazer, os encontros… Se alguém te ligar convidando para sair, vá, pois a chance de ser prazeroso e divertido é enorme.

Aproveite oportunidades de última hora! E quem sabe não aparece um dinheirinho inesperado?

Solteiros: potencial para conhecer pessoas diferentes

Para solteiros, Vênus/Urano dá uma energia positiva para conhecer pessoas diferentes! E, para quem está comprometido, a dica é colocar um elemento de novidade e surpresa.

Em uma semana densa, por conta de Mercúrio com Plutão, Vênus em Peixes em sextil com Urano gera uma renovação, fazendo a gente se abrir para coisas novas e diferentes.

Mercúrio, o planeta da mente, no inventivo Aquário

Outra coisa importante nas previsões semanais de 05 a 11 fevereiro é que Mercúrio, o planeta da mente, vai ingressar em Aquário a partir de sábado (11), e ficar até o dia 2 de março.

Muitos astrólogos consideram esse posicionamento privilegiado, pois é como se o plano mental ficasse ligado em coisas novas com mais descolamento para analisar sem envolver tanto a parte pessoal.

Geralmente, é um período de muitas ideias e mais clareza mental, ajudando a perceber contextos sem colocar tanto o lado emocional. Além de tudo, nos abrimos a nos atualizarmos, o que é sempre positivo.

Como o plano mental vai estar hiper ativado, cuidado para não desperdiçar boas ideias, pois certamente você terá dúvidas do tipo:

Será que devo aproveitar essas inspirações ou vou continuar na zona de conforto?

E Aquário fala em inovar!

Mercúrio não fala tanto em ação, ele rege a mente. Devemos nos esforçar para trazer um pouquinho pra prática esse Mercúrio em Aquário, que às vezes tem por defeito a rebeldia, estilo questionar por questionar.

É necessário ter atenção para não se perder tempo apenas questionando e não criando coisas essenciais, com ideias criativas, que vão impulsionar a nossa vida.

Partiu para a ação?

Gostou desse céu bem movimentado? Tomara que você aproveite bastante os aspectos positivos das previsões semanais de 5 a 11 de fevereiro e entenda melhor a intensidade e densidade de notícias com Mercúrio/Plutão.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com