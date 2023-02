No dia 3 de fevereiro de 2023, começamos um novo ciclo: o Ano do Coelho, seguindo a Astrologia Chinesa Ba Zi. Pelas previsões, deverá ser mais calmo do que 2022 e vai requerer movimentos mais suaves e atentos para melhor aproveitamento dessa dinâmica diferente. Mas como prosperar no Ano do Coelho?

Nesse novo ano, entram em cena as energias do signo do Coelho, com o elemento Água e a polaridade Yin. Com isso, ficam mais fortes as características como diplomacia, sensibilidade e criatividade para lidar com as situações. Aqui você pode entender tudo sobre o Ano Novo Chinês 2023, com mais previsões.

Mas para falar especificamente sobre como cada signo chinês pode prosperar no Ano do Coelho, precisamos entender antes o que significa “prosperar” para a tradição chinesa e os estudos de sua metafísica, que envolvem a sua Astrologia e o Feng Shui.

Prosperidade na tradição chinesa

O conceito de prosperidade envolve muito mais do que ganhos materiais, finanças e investimentos ou retorno financeiro. A prosperidade é uma dinâmica na qual a referência maior é o movimento energético com apoio favorável ao indivíduo, a um grupo ou ainda a uma nação, e considera:

a sorte do céu, que será a leitura feita do mapa celeste na hora de seu nascimento, a sorte da terra, que será o local onde nasceu e as suas condições, a sorte do homem, que será seu empenho para conquistar maior compreensão de suas experiências nessa vida, dado através de estudos e conhecimentos, mas também de sua própria índole manifestada pela sua consciência.

Dessa maneira, a prosperidade é um fluxo dinâmico que desejamos que seja estabelecido por essas 3 condições. Cada uma com sua primazia.

Nesse sentido, a Astrologia Chinesa oferece informações preciosas para conhecer algumas dessas condições e auxiliar para que a prosperidade tenha a sua dinâmica cada vez mais favorável para cada indivíduo.

Como prosperar no Ano do Coelho

A seguir, compartilho dicas da Astrologia para cada um dos signos, segundo suas características, saber como usar a energia do Ano do Coelho a seu favor e prosperar da melhor forma em 2023.

Se você não sabe qual é o seu, descubra aqui o seu signo chinês, de acordo com a data do seu nascimento.

Rato

Pela sua dinâmica natural, pode usar seus movimentos fluídos de busca pelo conhecimento, assim como pela prosperidade através da comunicação transparente, ágil e equilibrada.

Búfalo ou Boi

Deve superar obstáculos que O signo mesmo se impõe: o peso do movimento. Sua forma de agir deve ser o mais leve possível em 2023, dessa forma as oportunidades de prosperidade poderão acontecer.

Tigre

Precisa de equilíbrio e paciência neste ciclo, que pode ser mais lento para sua energia pessoal. Afinal, sua energia de prosperidade não poderá ser realizada de modo impulsivo.

Coelho

Para encontrar sua melhor maneira de prosperar nesse ciclo, deve ter atenção em não se acomodar na dinâmica de suas próprias energias e seguir em frente com perspicácia e agilidade.

Dragão

Pode encontrar elementos muito próprios em seu cotidiano cada vez que tiver uma atitude nobre em seus movimentos e intenções.

Serpente

Precisa continuar a utilizar, em 2023, sua energia sábia para conduzir e equilibrar a dimensão espiritual com a dimensão física, pois já deve saber que uma é complemento da outra, e não se excluem nas intenções que buscam a prosperidade.

Cavalo

Aventureiro por natureza, deve ter atenção para que seu empreendimento que demanda prosperidade não seja arriscado, a reflexão antes de agir esse ano deve estar mais aflorada.

Cabra

Pode pensar em empreender seus movimentos de prosperidade além do âmbito doméstico e tentar alcançar novos horizontes que tragam esse movimento benéfico de energia favorável à construção da sua vida pessoal.

Macaco

Com sua maneira estratégica de ação, pode direcionar suas intenções para alcançar a prosperidade material juntamente com a prosperidade de autoconhecer-se, pois aí estará seu tesouro.

Galo

Continua usando sua organização para planejar seus movimentos, contudo, se der espaço para ouvir seu coração, também terá sua direção para sua ação próspera e madura.

Cachorro

Poderá superar medos e receios de deixar seu território e explorar novos horizontes e encarar desafios que poderão lhe trazer prosperidade e novas referências de ação no mundo.

Javali

Deve se apropriar de sua alta capacidade de comprometimento e conduzir seus desejos para serem realizados com dedicação e afeto, assim, a prosperidade apontará sempre além das expectativas de forma benéfica e duradoura.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

