Conheça o cristal de Glória Maria que encantou Madonna

Entre tantas entrevistas que a já saudosa Glória Maria realizou em sua brilhante carreira, a que ela fez com Madonna, há 18 anos, foi um dos destaques. Graças ao carisma único de Glória e a um cristal muito especial que conquistou a Rainha do Pop, conhecida por não ser muito receptiva com jornalistas.

“Eu faço aniversário 15 de agosto, e ela faz dia 16”, contou Glória, ainda em 2005, sobre os bastidores da entrevista.

“Tinha comprado para mim de presente de aniversário uma pedra verde de uma designer brasileira, a Lidice Caldas, que é uma pedra rara brasileira, muito bonita! Eu fui com ela e resolvi levar um colar igual de presente para a Madonna. Pensei ‘se rolar a entrevista e se ela for gentil, no final, vou dar a pedra de presente para ela”, completou a jornalista.

Ao receber o presente, Madonna gostou tanto que colocou a pedra na mesma hora e continuou dando as entrevistas com ela no pescoço”. Reveja aqui a entrevista de Glória com Madonna.

Qual é o cristal de Glória Maria que encantou Madonna?

Se você está se perguntando que pedra tão especial é essa, que encantou Madonna e Glória Maria, eu te conto: foi um Topázio Verde.

O Topázio é uma das pedras mais nobres e poderosas que temos, sagrada em diversas religiões.

Seu nome vem do sânscrito “Tapas”, que significa pedra do Fogo – Elemento este que rege o signo de Madonna e Glória Maria, que é Leão, assim como Áries e Sagitário. Veja aqui tudo sobre o Elemento Fogo.

Quais os benefícios do Topázio?

Com sua frequência altíssima, veja a seguir algumas das principais propriedades terapêuticas e benefícios do Topázio:

Atrai as melhores vibrações e eleva a frequência energética de quem o utiliza. Ajuda na conexão com o melhor caminho e com as pessoas certas. Favorece a prosperidade, a abundância, a paz e a purificação. Atua no chakra cardíaco, trabalhando as emoções, limpando as mágoas e abrindo os caminhos afetivos. Veja aqui outros cristais para o amor. Atua beneficamente nas questões de saúde física e mental. Aumenta a criatividade, o otimismo e a capacidade de comunicação.

Como usar e cuidar do Topázio?

Precioso, raro e belíssimo, o Topázio Verde deve ser muito bem cuidado. Você pode usá-lo assim como Glória Maria e Madonna no seu pescoço, como um pingente, em outros acessórios ou até mesmo no bolso, como preferir. O que importa é usar ele junto ao corpo.

Para ter os benefícios do cristal com eficiência, é preciso mantê-lo limpo e energizado. A melhor forma de limpar o Topázio é colocando-o sobre uma placa ou bastão de Selenita semanalmente, durante 10 minutos. Aqui você encontra outras dicas para limpar e energizar seu cristal.

Se você investir num Topázio, me conta como se sentiu. Tenho certeza de que vai te encantar e ainda elevar sua frequência energética.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Melissa Mell

Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online.

melissa.mercuriana@gmail.com