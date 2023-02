Estamos na fase astrológica de maior expansão de 2023; saiba como aproveitar!

Finalmente, chegou o momento em que não tem nenhum planeta retrógrado para a gente se preocupar ou uma área da vida travada — desde final abril de 2022 que isso não acontecia. Sem falar que agora Júpiter, o planeta que tudo expande, está no signo da garra e dos inícios — Áries. Por isso, estamos vivendo a fase de maior expansão de 2023!

A gente te conta a seguir como aproveitar esse período, que começou em 22 de janeiro e vai até 21 de abril, quando Mercúrio fica novamente retrógrado.

Nenhum planeta retrógrado: vida que flui

Vamos ter oito planetas retrógrados em 2023 (veja todos aqui), o que não é incomum ou ruim, mas significa que durante boa parte do ano estaremos com alguma área da vida sob revisão.

2023 começou com Marte e Mercúrio retrógrados, mas desde o dia 22 de janeiro todos os planetas estão em movimento direto. Portanto, estamos vivendo uma fase muito interessante para quem precisa dar mais movimento à vida, fazer mudanças necessárias, iniciar projetos e acreditar que é possível fazer diferente neste ano.

Até 21 de abril, quando Mercúrio volta a ficar retrógrado, muitas águas e muitos trânsitos hão de rolar. Por isso, você pode ficar de olho aqui no Personare para acompanhar as transformações no céu e como elas podem agir tanto internamente como no seu dia a dia.

Júpiter em Áries: expansão em uma área da vida

A fase astrológica de maior expansão de 2023 também conta com Júpiter em Áries. O trânsito vai até 15 de maio e pode ajudar especialmente quem precisa de garra e de força de vontade.

Isso porque, em Áries, Júpiter ganha certa velocidade, ampliando nosso otimismo, desejo de começar projetos, ser pioneiros, líderes e ter coragem de dar o pontapé inicial na área da vida por onde o planeta transita no momento.

Para descobrir onde está Júpiter em Áries: faça seu Mapa Astral gratuito no Personare e descubra que casa é ocupada por Áries.

Os temas correspondentes a esta casa (veja quais são abaixo) serão os mesmos que receberão um empurrãozinho de Júpiter, considerado um planeta que expande o que toca e é benéfico na maioria das situações.

Júpiter/Quíron: o que precisa de cura

Também vale a pena observar que Júpiter está cada vez mais próximo de uma conjunção ao asteroide Quíron, que ocorrerá exatamente no dia 12 de março de 2023.

Para alguns astrólogos, o estudo de Quíron nos ajuda a entender as feridas de nossa alma. No entanto, são feridas que nos tornam mestres na área em que se manifestam.

Logo, a conjunção Júpiter/Quíron pode nos mostrar que precisamos de uma cura, resolução, entendimento e aprendizado importantes.

Pode ser o start (Áries) de um novo ciclo de aprendizado superior (Júpiter) expandindo a nossa vontade de curar (Quíron) essa área da vida e até mesmo ajudarmos outros nessa mesma temática também.

Boom de trânsitos transformadores

Desde janeiro, é possível que já estejamos sentindo este trânsito acionar esta área da vida e, em fevereiro, essa dupla Júpiter-Quíron recebe o auxílio luxuoso de Vênus em Áries, que faz conjunção a Júpiter, exata somente no dia 2 de março.

Um pouco depois, em 20 de março, temos a entrada do Sol em Áries, marcando o início do Novo Ano Astrológico e, no dia 21 de março, temos uma Lua Nova incrível ativando todo esse enredo.

No dia 26 de março, Mercúrio se junta a Júpiter-Quíron e, para terminar, no dia 5 de abril, o Sol chega no exato grau de Quíron.

Pensa que acabou? Tudo isso vai culminar com uma Lua Nova que será um Eclipse Solar no grau 29 de Áries em 20 de abril. Saiba tudo sobre os eclipses de 2023 aqui.

E o que significa tudo isso?

Você deve estar se perguntando o que todos esses trânsitos significam. O fato é que estamos reconfigurando toda a nossa vida a partir de novas diretrizes de aprendizados coletivos e individuais.

Além de tudo isso, Plutão já estará em Aquário e Saturno em Peixes — dois dos principais trânsitos de 2023 — como você viu nas previsões aqui.

Por isso, nesse início de ano novo astrológico, vamos ter um vislumbre do que deveremos mudar, fazer, plantar para colher nos próximos anos. E também saberemos quais são os novos aprendizados que estão pelo caminho.

Como aproveitar essa fase de expansão

Algumas dicas para aproveitar este momento ao máximo:

Quais são as oportunidades que estão aparecendo para você que têm relação com os temas da Casa onde você tem Áries no seu Mapa (como falei antes), portanto, está sendo expandida por Júpiter?

Por exemplo, se a casa acionada é a Casa 5, observe quais são os dons, talentos que podem estar pedindo para serem trazidos ao mundo, ou se o assunto envolve filhos, maternidade/paternidade, crianças e adolescentes, entre outros temas da casa.

Não tenha medo de começar algo novo. Se você sentir um impulso muito grande para a mudança e a novidade, aproveite o momento e acredite nessa possibilidade. Não existe o momento perfeito. Existe fazer, errar e ajustar durante o percurso.

Onde os seus conhecimentos acumulados podem te levar? Será que você já não sabe muita coisa e agora é hora de colocar em prática? Experimente.

Defina metas importantes, mensuráveis e com prazo para não se perder no caminho e ficar sem foco. Anote as ideias de projetos, planeje os seus sonhos e não os perca de vista.

Se você não sabe por onde começar, estude! Aprenda com quem já sabe, se jogue nos novos aprendizados aos quais você se sentir chamado. É a hora de expandir conhecimentos. É um ótimo momento para encontrar novos mentores ou solidificar a relação com algum mentor já existente. (Pode ser ainda que você seja o mentor da vez!)

É um excelente momento para a autodescoberta. Acredite e invista nas suas potencialidades e faça melhorias onde você sabe que é necessário. Não esqueça de que o caminho para a mestria é longo e é preciso resiliência. Mas é muito compensador ao final!



Dica final!

A última vez que este trânsito ocorreu foi no dia 26 de maio de 2009, aos 26 graus do signo de Aquário e também houve uma conjunção Júpiter-Quíron com o planeta Netuno. Esse trio ficou em plena atividade até o início de 2010. Vale descobrir qual casa é regida por Aquário em seu Mapa Astral e observar quais foram os reflexos nessa época em sua vida.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

isabela.medeiros@gmail.com