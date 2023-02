Descubra a pedra de cada signo para 2023

A cada ano, novos desafios se apresentam. E cada pessoa vive desafios diferentes. É por isso que não existe uma única pedra mágica que resolve a vida de todas as pessoas. Uma das formas de descobrir qual é uma pedra para ajudar nos seus desafios é com ajuda da Astrologia. Neste artigo, a gente te conta qual é a pedra de cada signo para 2023.

A partir das previsões para os signos em 2023 (veja aqui!) , separamos as principais questões que cada signo deve enfrentar ao longo do ano e sugerimos uma pedra que pode ajudar a lidar com o que vem por aí.

Afinal, pedras e cristais emanam uma energia que pode ajudar você em situações específicas ao longo de 2023. Mas lembre que a função do cristal é ajudar você em seu caminho, auxiliando a tomar as melhores decisões na vida. Depois de conhecer a sua pedra do ano, limpe e energize o cristal (saiba como aqui) e conecte-se a ele.

Pedra de cada signo para 2023

A seguir, veja tanto a sugestão de pedra do seu signo solar quanto a do seu Ascendente, porque é para ele que as previsões são mais precisas. Se você não sabe ou não lembra, confira os signos aqui no Mapa Astral gratuito .

Pedra para Áries em 2023: Olho de Tigre

Como Júpiter em Áries vai trazer muitas oportunidades, a pedra de Áries em 2023 é Olho de Tigre, porque, para alavancar projetos e desejos, precisamos enxergar com clareza para fazer escolhas mais sábias. Afinal, qualquer coisa não serve (mais)! Outra sugestão é utilizar o cristal de Quartzo transparente, por causa do trânsito de Saturno em Peixes, que pede para você se comprometer um pouco mais com a sua espiritualidade e evolução pessoal. Leia aqui as previsões para Áries em 2023 .

Pedra para Touro em 2023: Quartzo Cetro

A entrada de Plutão em Aquário representará um período de reflexão, que pede para você equilibrar suas relações com figuras de autoridade e trabalhar a própria autoridade. Para ajudar nesse momento de introspecção e questionamento, um cristal de quartzo transparente na formação “cetro” (quando primeiro um cristal se forma e posteriormente outro cristal cresce sobre a ponta do primeiro, reproduzindo a aparência de um cetro) é muito indicado para essas duas questões. Veja aqui todas as previsões para Touro em 2023 .

Cristal para Gêmeos em 2023: Citrino

Muitas oportunidades envolvendo sua imagem e de ser uma liderança no seu grupo devem marcar o seu ano. Por isso, a pedra que pode ajudar Gêmeos é o Citrino, para ajudar no seu posicionamento e sua certeza interna. E para voltar sempre que necessário (e se voltar) para o presente, tenha uma ponta de quartzo transparente, que remete a sua elevação pessoal em direção a meta e propósito Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.

Pedra para Câncer em 2023: Água-marinha

Júpiter em Touro pode trazer oportunidade para expandir amizades e a sua participação nas redes sociais. A Água-marinha pode te ajudar a expressar-se com maior clareza. Nesse sentido, a pedra indicada para Câncer vai ajudar o Chakra Laríngeo, conferindo poder à palavra falada, favorecendo a verdadeira comunicação e possibilitando a expressão criativa no discurso, na escrita e nas artes. Aqui estão as previsões para Câncer em 2023.

Pedra para Leão em 2023: Ametista

A sua área ligada ao propósito de vida recebe trânsitos de Júpiter e Urano e o Eclipse de outubro, indicando mudanças profundas. Por isso, a pedra indicada de Leão em 2023 é a Ametista, para usar e ativar a sabedoria e paciência, um requisito nesse ano, e para não perder o entendimento do propósito. Aqui estão as previsões para Leão em 2023 .

Cristal para Virgem em 2023: Quartzo Rutilado

Júpiter em Áries pode representar oportunidades para expandir os ganhos com renda variável ou mesmo com aumento salarial neste ano. Por isso, a pedra indicada para Virgem é o Quartzo Rutilado, também chamado de cabelo de Vênus, para ajudar a se livrar de resistências nos pontos onde está se limitando, como padrões mentais negativos e apegos. Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui .

Pedra para Libra em 2023: Sodalita

Saturno em Peixes pode vir com uma oportunidade para você aprender a fazer uma coisa de cada vez e, assim, ser mais eficiente em 2023. Para conseguir se organizar melhor, a pedra de Libra é a Sodalita, para organizar a mente e compreender o que é ou não prioridade. Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

Pedra para Escorpião em 2023: Jaspe

A breve entrada de Plutão em Aquário pode trazer tendência de alguma mudança no que você está pensando para sua carreira e projetos futuros. A pedra indicada para Escorpião é a Jaspe, pois ela nutre, cura e unifica as áreas da vida e também traz estabilidade e equilíbrio para materializar a mudança. Por sua forte ligação com a Terra, a pedra ajuda a perceber os ciclos mais propícios a cada tarefa. Veja o guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

Cristal para Sagitário em 2023: Azurita

Saturno entra em Peixes em 2023 e, para Sagitário, pode ser um ótimo período para se aprofundar no autoconhecimento e no seu aperfeiçoamento. Para isso, a ajuda da Azurita para Sagitário é enorme neste ano – e também para todas as pessoas em 2023, saiba mais sobre a Azurita aqui. Para Leão, especialmente, vai ajudar no aprofundamento em si e dar suporte para enxergar com o que você deve lidar. Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

Pedra para Capricórnio em 2023: Rodonita

Com Júpiter em Touro, Capricórnio pode viver melhora no relacionamento com seu prazer, seus romances e com sua própria expansão pessoal. Por isso, a pedra indicada para Capricórnio é a Rodonita, que inspira a livrar-nos de mágoas passadas e voltar a confiar na força do amor, principalmente no nosso amor-próprio, que transborda para outros. Tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.

Cristal para Aquário em 2023: Fluorita

Plutão em Aquário pode representar tanto oportunidades quanto desafios para você. Use essa energia para transformações. Então, a pedra indicada para Aquário é a Fluorita, que relaciona-se bem com mudanças, especialmente as mudanças mentais. Contêm também elementos que eliminam as impurezas, o ranço e padrões passados – saiba mais sobre pedras para lidar com a raiva aqui. O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

Pedra para Peixes em 2023: Pirita

Júpiter em Áries traz mais chance de você ganhar dinheiro em 2023. Se você souber usar esse trânsito a seu favor, poderá colher ótimos resultados quando Júpiter chegar em Touro, a partir de maio. Por isso, a pedra indicada de Peixes é a Pirita, para simbolizar essa junção de forças e nos lembrar dos nossos objetivos. A Pirita ressoa na frequência da junção de características como trabalho, competência, dedicação, força de vontade, inteligência, estratégia e ação, para alcançar o objetivo que seria abundância, prosperidade. Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com