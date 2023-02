Quando se fala em signo oposto complementar, muita gente logo pensa em signos que se atraem e se completam, como “metades da laranja”. Mas nem só a relacionamento e combinação amorosa que eles se referem. Uma das grandes contribuições é saber o que você precisa aprender com seu signo oposto.

Afinal, o nosso signo oposto está exatamente do outro lado da mandala do nosso Mapa Astral, assim, está na “sombra” em relação ao nosso signo solar — veja aqui o lado sombrio de cada signo.

“É ali, neste ponto cego, que encontramos, ambiguamente, o que nos complementa e o que nos desafia, a chave do segredo do nosso equilíbrio e também nossas sombras”, explica a astróloga Ana Andreiolo.

Por isso, muito além de uma paixão avassaladora, você pode encontrar o que você precisa aprender com seu signo oposto.

O que você precisa aprender com seu signo oposto?

Antes de irmos para os aprendizados do signo oposto, é importante saber que outros aspectos, casas astrológicas e planetas precisam ser levados em conta na análise do seu Mapa Astral, e não apenas um único signo. Por isso, conheça aqui seu Mapa Astral para realmente entender melhor quem você é, seus potenciais e o que precisa desenvolver.

A seguir, a astróloga Ana Andreiolo indica o que você pode aprender com seu signo oposto.

ÁRIES:

Signo oposto complementar: Libra

Áries descobre em Libra o outro além de si mesmo, encontrando o equilíbrio de existir em par e diminuindo a necessidade de individualização!

TOURO:

Signo oposto complementar: Escorpião

Touro aprende a ser mais profundo e consciente de seus consumos quando se complementa com Escorpião.

GÊMEOS:

Signo oposto complementar: Sagitário

Gêmeos complementa sua curiosidade e intelectualidade com Sagitário, além de aprender a elevar seus saberes e a seguir com mais foco e afinco as suas crenças.

CÂNCER:

Signo oposto complementar: Capricórnio

Câncer aprende com Capricórnio a se proteger, se firmar e fortalecer suas estruturas, o que pode contribuir muito para que as pessoas cancerianas se sintam mais protegidas.

LEÃO:

Signo oposto complementar: Aquário

Aquário revela a Leão que nem tudo é pessoal, que todos somos de alguma forma especiais e que somos parte de um todo.

VIRGEM:

Signo oposto complementar: Peixes

Peixes oferece a Virgem um mundo inteiro, imaginário, sutil e suave. É que Peixes alivia o perfeccionismo virginiano, vendo beleza em tudo que ele faz!

LIBRA

Signo oposto complementar: Áries

Com Áries, Libra aprende que é possível manter sua individualidade e afirmação pessoal mesmo dentro de uma relação e que usar sua assertividade combinada com gentileza pode trazer melhores resultados na sua vida!

ESCORPIÃO

Signo oposto complementar: Touro

Escorpião aprende com Touro a manter sua energia e vitalidade, ao invés de seguir impulsos e intensidades desmedidas.

SAGITÁRIO

Signo oposto complementar: Gêmeos

Sagitário aprende com Gêmeos a sair do fanatismo e das verdades absolutas. Além disso, Gêmeos complementa os saberes de Sagitários, mostrando outros ângulos e olhares.

CAPRICÓRNIO

Signo oposto complementar: Câncer

Câncer dá o colo que Capricórnio precisa. Além disso, ensina a zelar, a cuidar e a se envolver emocionalmente.

AQUÁRIO

Signo oposto complementar: Leão

Leão dá um senso de força de personalidade para que Aquário adentre as multidões e não perca sua identidade diante da vivência de grupo. Ou seja, Leão ensina que é possível se envolver!

PEIXES

Signo oposto complementar: Virgem

Virgem oferece a Peixes um mundo prático e particular. Além disso, traz os piscianos do sonho para a realidade, do possível, e são a eles ferramentas para viver melhor.

Personare

time@personare.com.br