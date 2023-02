Dicas do Feng Shui para o Ano do Coelho em 2023

No Feng Shui, usamos como referência o Calendário Solar. Por isso, o Ano Novo Chinês 2023 começa no dia 3 de fevereiro, às 23h43min, marcado pela energia do signo do Coelho. Você pode, portanto, aplicar as dicas de Feng Shui para o Ano do Coelho compartilhadas a seguir a partir de 4 de fevereiro, visando tirar o melhor proveito da energia da sua casa ou local de trabalho.

Assim como a Astrologia nos traz todos os anos as previsões e tendências para cada signo, o Feng Shui também oferece previsões anuais dos padrões energéticos nas casas. O método das Estrelas Voadoras, do Feng Shui Tradicional Chinês, nos permite conhecer e aproveitar, da melhor maneira, as energias presentes em cada um dos ambientes.

Antes disso, é preciso saber que as chamadas “estrelas” no Feng Shui não se referem a corpos celestes — planetas ou estrelas — como na Astrologia.

As Estrelas Voadoras do Feng Shui são padrões energéticos específicos, que estão presentes como potenciais nos diferentes setores da casa. Estes potenciais podem se manifestar de maneira benéfica ou nociva, dependendo da forma como decoramos e organizamos nossos ambientes.

Por isso, as cores, formas, materiais e a distribuição do mobiliário são tão importantes do ponto de vista do Feng Shui. Eles podem definir se os potenciais nos ambientes se manifestarão de modo a facilitar ou dificultar nossa vida.

Cada imóvel tem seu próprio mapa de energias

Um Mapa de Estrelas Voadoras no Feng Shui é calculado com base na data de construção de um imóvel e na direção de sua fachada energética, que pode ser medida com uma bússola. Sendo assim, cada construção possui o seu próprio mapa personalizado de energias potenciais.

No entanto, da mesma forma que a Astrologia nos oferece informações sobre os trânsitos gerais, que podem ser usados com benefícios mesmo por quem não conhece seu mapa astral completo, o Feng Shui nos oferece os trânsitos anuais de estrelas que estarão presentes em todos os imóveis, independentemente do seu mapa de estrelas voadoras.

Os 8 setores e seus potenciais anuais

Nesse artigo, te ensinarei quais são as estrelas presentes em 2023 em cada uma das oito direções das construções, seus potenciais e como aproveitá-las da melhor maneira possível.

Mas o primeiro passo será marcar na sua planta baixa os oito setores, alinhados às oito direções da rosa-dos-ventos. Se você não sabe como fazer isso, siga este passo a passo.

Sei que você deve estar na expectativa para conhecer logo os potenciais de cada um dos ambientes da sua casa. Só que tem mais uma coisa que você precisa saber antes disso…

Os Cinco Elementos chineses

Para modular os ambientes e adaptá-los às estrelas ali presentes, trabalhamos com o conceito de Cinco Elementos ou Cinco Fases da Metafísica Chinesa (que são diferentes dos Quatro Elementos da Astrologia Ocidental).

Cada uma dessas cinco categorias energéticas consideradas pelo Feng Shui possui cores, formas, materiais e objetos que as representam. Entenda cada Elemento a seguir:

Árvore

Cores: verde, azul claro Formas: linhas verticais, retângulos, cilindros Materiais: plantas em geral (saiba mais aqui), bambu Sugestões de uso: uma manta com listras verticais em tons de verde e azul, um quadro com imagem de árvores altas ou coqueiros, um jarro de flores em formato cilíndrico na cor turquesa ou verde, um porta-retrato retangular vertical com moldura na cor verde.

Fogo

Cores: vermelho, rosa forte, laranja, púrpura Formas: triângulos, pirâmides, estrelas Materiais: lâmpadas e velas acesas Sugestões de uso: uma luminária em tons vermelhos e formas pontiagudas, um tapete tipo kilim em tons de vermelho e rosa, almofadas e mantas com estampa em formato triangular ou estrelado, enfeites de acrílico em formato de estrela e cor quente.

Terra

Cores: amarelo, marrom, bege Formas: quadrado, linhas horizontais Materiais: pedras, vasos de argila e cimento Sugestões de uso: potes quadrados em pedra ou cerâmica na cor natural, quadros com formato retangular horizontal e moldura amarela, um tapete quadrado em tons de bege e marrom, almofadas quadradas na cor amarela ou ocre, pufes quadrados ou retangulares em tons de terra.

Metal

Cores: dourado, prateado, branco, cinza Formas: círculos e arcos Materiais: todos os metais, som de metal, cabaças douradas, spray de alecrim Sugestões de uso: uma cabaça dourada, almofadas redondas em tecido prateado e dourado, porta-retratos em formato oval com moldura cromada, um vaso decorativo em metal e formato redondo ou oval.

Água

Cores: preto, azul cobalto, azul marinho Formas: formas sinuosas e irregulares Materiais: não se usa água real para este elemento Sugestões de uso: um quadro em preto e branco com ilustrações de gatos ou baleias, um vaso azul marinho com formas sinuosas, almofadas com estampa ondulada em tons de azul escuro e preto, uma mesa de centro preta em formato de feijão, uma manta de sofá com estampa de zebra.

Visite os álbuns do Pinterest de Aline Mendes para exemplos de como usar as Cinco Fases na decoração.

Estrelas Voadoras Anuais de 2023

Esse ano, temos a estrela 4 no centro do mapa e, a partir dela, as outras estrelas se distribuem nos oito setores. Observe o mapa e anote os números das estrelas nas direções correspondentes da sua planta baixa.

Na China, a tradição é desenhar os mapas com a direção Sul para cima. No Feng Shui também seguimos esta tradição. Fique atento a esse detalhe no nosso mapa de estrelas!

Estrela Regente 4 no Centro

A estrela localizada no centro é como uma regente. Ela influencia o imóvel como um todo, e não somente a região central da construção.

Estrela 4 está associada a criatividade, romance, beleza, favorece o estudo para concursos e a vida acadêmica. Quando desequilibrada, pode acarretar problemas numa dessas áreas. Ao ocupar a posição central, indica que estes serão temas recorrentes ao longo do ano para todas as pessoas.

As fases Água e Árvore são favoráveis a essa estrela. Flores frescas neste local estimulam o romance. Bambu da sorte cultivado em água favorece os estudos.

Quando houver excesso de confiança na própria inteligência, irresponsabilidade nos estudos ou problemas no romance, pode ser usado um pouco da fase Fogo.

O ideal é que o centro do imóvel esteja livre, sem bloqueios. Evite ali fontes de sha qi (energia agressiva, nociva) e a fase Metal.

Estrela 1 no Sudoeste

A estrela 1 favorece a inteligência, sabedoria, fama e riqueza. Além disso, tem especial influência sobre a vida acadêmica, facilitando a fluidez na comunicação.

Em 2023, ela ocupa o palácio Sudoeste, que tende a abafar suas qualidades e tornar mais lentos os seus efeitos benéficos.

Para fortalecer, use a fase Metal. Espelhos redondos e com molduras de metal são excelentes. Evite muita Terra e Fogo no palácio Sudoeste esse ano.

Estrela 2 no Leste

A estrela 2 está, em geral, associada a problemas de saúde recorrentes, principalmente na região abdominal. Estando no Leste, pode afetar também os pés, tendões e fígado. Tampouco é um bom potencial para mulheres grávidas ou que estejam tentando engravidar.

A estrela traz ainda tendência a aumento de peso e retenção de líquidos. A boa comunicação também fica comprometida.

Essa estrela nociva pode ainda causar estagnação financeira ou na carreira. Se a sua porta de entrada está no palácio Leste, a tendência será gastar dinheiro com problemas de saúde ou enfrentar atrasos nos pagamentos que espera receber.

Para minimizar os potenciais nocivos dessa estrela, é essencial o uso da fase Metal, representada por objetos redondos e de cores metálicas, como dourado e prateado. Uma cabaça dourada no Leste em 2023 ajuda a purificar o potencial de doença da estrela 2. Objetos com formato semelhante ao da cabaça também podem ser úteis. Evite o Fogo e a Árvore neste setor.

Estrela 3 no Sudeste

Estrela que estimula a competitividade e a ação vigorosa, podendo trazer lucros para corretores de imóveis, advogados e atletas, por exemplo.

Para aqueles que não são competitivos, pode acarretar brigas, conflitos, acidentes, problemas judiciais, perda de dinheiro em disputas ou roubos.

A Estrela 3 no palácio Sudeste pode ainda trazer indecisão, perdas repentinas e desentendimentos no romance. É especialmente desfavorável para mulheres.

Se você usa este local com frequência, cuidado com atitudes impulsivas. Se aqui está sua porta de entrada, reforce a segurança.

Num estabelecimento comercial, evite deixar o caixa ou a mesa do contador neste setor em 2023, pois haverá tendência a desvios e furtos. A não ser que o proprietário permaneça sempre no local e o negócio seja altamente competitivo e focado no lucro.

Para minimizar os riscos, use a fase Fogo: cores quentes, formas triangulares, estrelas, pirâmides, lâmpadas e velas acesas. Reforce a segurança de portas e janelas no Sudeste em 2023. Evite Água e Árvore, que aumentam os potenciais negativos.

Estrela 5 Noroeste

O potencial dessa estrela está ligado a problemas sérios de saúde, tendência à estagnação financeira e falta de oportunidades, além de propensão à agressividade, depressão e problemas nos relacionamentos.

Pode estar associada à perda de dinheiro através de doenças, negócios arriscados ou separações. Tendência a atitudes tirânicas e teimosia.

Ao ocupar o palácio Noroeste, indica que os problemas de saúde podem afetar, além da região abdominal, também a cabeça, pulmões ou pele.

Evite longa permanência no local.

Use som de metal: música suave de piano, violão, harpa (ao vivo ou uma caixa de som) um relógio de pêndulo que toque a cada hora Geosounds – Sons de cura para a Terra tocar um sino pin tibetano duas ou três vezes por dia se a porta de entrada estiver nesse local, usar um sino pin para porta música suave de piano, violão, harpa (ao vivo ou uma caixa de som) um relógio de pêndulo que toque a cada hora Geosounds – Sons de cura para a Terra tocar um sino pin tibetano duas ou três vezes por dia se a porta de entrada estiver nesse local, usar um sino pin para porta Use essência de alecrim, em sprays para ambiente ou difusores a frio (não use difusores por aquecimento). Decore o local com objetos redondos e de tons metálicos (dourado, prateado, cobre) de preferência brilhantes. Use as cores amarelo, branco, cinza. Evite cores e formas de Fogo e Árvore. Evite realizar obras e cavar o solo na direção Noroeste em 2023.

Estrela 6 no Oeste

Essa estrela traz destaque para as questões profissionais. Ela estimula a ambição, o crescimento profissional e a autoridade.

Se você permanecer nesse setor, receberá um impulso extra para definir metas e traçar planos para alcançá-las. É uma boa energia para juízes e pessoas em posição de comando, especialmente favorável para homens.

Essa é uma estrela de natureza benéfica, porém, quando sua energia está muito exacerbada, existe tendência à solidão, ao estresse, à exaustão por excesso de responsabilidades.

Ao ocupar o palácio Oeste, há o risco de conflitos de autoridade, problemas com o governo ou com a justiça. Propensão a cirurgias ou ferimentos com objetos metálicos.

Para fortalecer os bons potenciais, use Terra no Oeste em 2023. Para aliviar as tensões e suavizar conflitos, use um pouco de Água.

Estrela 7 no Nordeste

Potencial para perdas pessoais e financeiras. Risco de roubos, acidentes, incêndios, conflitos, intrigas e ações judiciais.

No aspecto de saúde, podem ocorrer cirurgias, hemorragias e abortos, além de risco por ferimentos com objetos metálicos.

Por outro lado, esta estrela favorece a comunicação e a propaganda, o flerte, a medicina e as atividades de cura em geral, bem como os estudos metafísicos. É possível ganhar dinheiro com estas atividades no Nordeste em 2023.

Caso este seja um local importante na sua casa, como quarto de dormir, porta principal ou local de trabalho, uma forma prevenir perdas involuntárias é exercitar a doação, seja de coisas materiais ou de seu tempo e sua atenção a quem precisa. A estrela 7 pede desapego.

Engaje-se em atividades sociais, obras de caridade. Escolha como se doar. Use a fase Água para minimizar os potenciais nocivos dessa estrela. Tapetes e mantas com estampas onduladas em preto. Vasos de vidro com formas sinuosas. Cor preta ou azul escura em quadros e almofadas em tons escuros e formas irregulares. Evite a presença da Terra e do Fogo no Nordeste em 2023.

Estrela 8 no Sul

A estrela 8 é uma estrela benéfica e pacífica, que traz potencial para ganhos financeiros estáveis, facilita poupar dinheiro e favorece a aquisição de imóveis. Mas ela é uma estrela de movimentos lentos, portanto, não espere um grande retorno em investimentos de risco.

Estando no palácio Sul em 2023, são favorecidas as parcerias, casamentos e celebrações. Será um excelente local este ano para a saúde e para os que estão tentando engravidar.

Para quem permanece sob a influência dessa estrela em 2023, o dinheiro vem como consequência do trabalho produtivo, e não de atividades de especulação. Mas o setor não favorece as atividades que dependam de competitividade. Mantenha seus pés no chão.

Para estimular os bons potenciais, use a fase Fogo. É um bom setor esse ano para acender velas e incensos. Evite as fases Árvore e Metal no Sul em 2023.

Estrela 9 no Norte

A estrela 9, sendo uma estrela de Fogo, tem a propriedade de estimular novos projetos, propiciando fama, entusiasmo e muita vontade de trabalhar. Ela favorece casamentos e celebrações.

A energia dessa estrela traz muito dinamismo, podendo chegar a excessos. Estando no palácio Norte, de Água, pode ocorrer uma certa instabilidade emocional ou financeira ao longo do ano.

Quem permanece neste local da casa ou tem aqui sua porta de entrada, terá um ano movimentado, com muitas atividades e vida social intensa. É um bom setor para quem está querendo dar um gás a novos empreendimentos, propiciando retorno financeiro rápido e fama.

A fase Árvore estimula os bons potenciais da estrela 9. Para favorecer a fama, use uma palmeirinha ou bambu. Para favorecer o romance, use um vaso de flores, de preferência vermelhas, rosas ou laranjas. Evite as fases Água e Terra no Norte em 2023.

Espero que estas dicas possam te trazer muita harmonia e felicidade no Ano do Coelho!

Para se aprofundar no conhecimento das Estrelas Voadoras Anuais, participe do curso online de Aline Mendes.

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui - Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

contato@alinemendes.com.br