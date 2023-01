Profissões e Astrologia: descubra qual carreira combina com você

Seu Mapa é dividido em planetas, signos e casas astrológicas. Os planetas têm funções psicológicas, os signos trazem características e as casas representam áreas da sua vida. Sabendo disso, você consegue entender a relação entre Profissões e Astrologia.

Uma forma de entender quais as carreiras que mais podem combinar com você é analisando se você tem mais de um planeta em uma mesma casa astrológica.

Por exemplo, se você tem mais de um planeta na casa 3, você pode ter espírito comunicador e as carreiras que demandam atividade cerebral intensa favorecem seu desenvolvimento.

Mas se você tem acúmulo planetário na casa 5, então, você pode ter mais sucesso ao aproveitar sua veia artística e projetar sua criatividade.

Ou seja, o acúmulo planetário no Mapa ajuda você a conhecer em que área profissional você pode ter sucesso.

Como descobrir as melhores profissões pela Astrologia para você?

Você tem duas formas de ver a relação das profissões e Astrologia para você. E, depois, logo abaixo, você pode ler mais sobre quais características você deve explorar para obter sucesso e realização no profissional na sua vida.

1) Pelo Mapa Astral

Primeiraente, vá no seu Mapa Astral grátis do Personare.

Veja a lista de planetas e casas no Menu lateral esquerdo.

Na sequência, conte quantos planetas têm por casa e veja se há mais de um astro em uma mesma casa. Isso vai indicar acúmulo planeta em uma mesma área da sua vida.

No exemplo da imagem ao lado, perceba que a pessoa que desse Mapa Astral tem acúmulo de planetas, ou seja, mais de um planeta, nas casas 1, 3 e 10.

2) Pelo Mapa Profissional

Faça a versão gratuita do seu Mapa Profissiona l aqui.

Veja a guia que mostra as concentrações planetárias nas casas, conforme a imagem ao lado.

Profissões na Astrologia

Agora que você já conhece os acúmulos planetários que você tem no seu Mapa, veja uma análise da sua vida profissional e identifique atividades e áreas de atuação em que você pode ter mais realização.

Outra forma de entender suas qualidades profissionais é pelo Meio do Céu no Mapa Astral, que indica como você pode se desenvolver na carreira.

Trabalho independente se você tem acúmulo planetário na casa 1

As pessoas com acúmulo de planetas na Casa 1 podem se desenvolver melhor em profissões em que têm mais liberdade para tomar decisões. Ou seja, independência é muito importante na sua carreira,

Além disso, podem se dar bem em atividades que necessitem de livre iniciativa, ousadia e capacidade de decisão rápida.

Lidar com valores para quem tem Acúmulo planetário na Casa 2

Para quem nasceu com mais de dois planetas ativando a Casa 2 no Mapa Astral, são recomendas profissões que favoreçam o aspecto financeiro. Ou seja, uma carreira em que você possa lidar diretamente com dinheiro.

Isso porque a pessoa tende a fazer bons julgamentos no setor financeiro, ganhando reconhecimento. Por isso, trabalhar em serviços de consultoria pode ser ótimo!

Espírito comunicador para quem tem Acúmulo planetário na Casa 3

Atividades que precisam de contato humano, comunicação e intensa atividade cerebral são as mais favoráveis às pessoas que têm acúmulo de planetas na Casa 3.

Por isso, pode ser dar muito bem fazendo pesquisas científicas ou atuando em áreas da comunicação. Além disso, pode fazer várias viagens a trabalho ao longo da vida profissional.

A importância das raízes para quem tem vários planetas na Casa 4

Quem nasce com concentração planetária na Casa 4 pode ter mais êxito em atividades ligadas ao tradicional e às raízes. Isso sugere, por exemplo, a possibilidade de se envolver em algum projeto familiar antigo.

Por isso, trabalhos que sejam geridos pela família, como pousadas e bens imóveis em geral, podem fazer parte da sua caminhada profissional. Há possibilidade de também se envolverem, mesmo que de forma indireta, em atividades políticas ou trabalhar em sua própria casa.

O caminho da arte para quem tem acúmulo planetário na Casa 5: o

Costuma ser uma pessoa muito criativa, e pode ter mais êxito na área artística ou em trabalhos que estimulem sua capacidade de criar coisas novas e inovadoras.

Como a Casa 5 rege os jogos e o prazer, qualquer atuação em que não possam se divertir pode prejudicar diretamente sua saúde psíquica. Além disso, precisam ter atenção para não projetar suas aspirações profissionais nos filhos.

Satisfação em cuidar de quem tem Acúmulo planetário na Casa 6

Ter muitos planetas na Casa 6 favorece as carreiras ligadas à prestação de serviços, sejam médicas, ações sociais e até mesmo pesquisas de campo. Tudo que possibilite você sair da teoria e ir para a prática é favorável.

Geralmente, são pessoas que se dedicam a tarefas de longa duração, as quais a maioria das outras pessoas não suportaria realizar. Também indica chance de estar sempre ajudando outras pessoas a passarem por suas crises.

Liderança carismática de quem tem Acúmulo planetário na Casa 7

Quem nasce com concentração planetária na Casa 7 pode ter aptidão para posições de liderança e orientação pessoal. Se você puder direcionar outras pessoas na sua profissão, por ter mais realização.

Por exemplo, atuar como terapeuta e liderar uma equipe podem ser ações que tragam felicidade profissional para você. Além disso, trabalhos que envolvam associações e sociedades, mesmo que temporárias, podem fazer parte da sua caminhada profissional.

Acúmulo planetário na Casa 8: desvendando mistérios

Este é um dos posicionamentos mais enigmáticos da Astrologia, pois significa o gosto pelo oculto e pelos mistérios da vida. É por esse motivo que pessoas com acúmulo planetário na Casa 8 tendem a se envolver em trabalhos investigativos, médicos ou que envolvam ocultismo.

Além disso, podem ter êxito em trabalhos em que possam controlar crises e nos quais precisem tomar decisões radicais e transformadoras.

Ensinar e filosofar: Acúmulo planetário na Casa 9

Pessoas com acúmulo de planetas na Casa 9 têm capacidade para ensinar e orientar. Além disso, têm talento para reflexões filosóficas. Por isso, podem sentir mais realização em profissões em que passem conhecimento adiante, como professora ou professor ou na área da Filosofia.

Atuar na pesquisa acadêmica ou qualquer outra em que teoriza sobre conhecimentos também podem ser interessantes. Viagens longas a trabalho podem fazer parte do seu contexto profissional. Por isso, é importante investir em novos idiomas.

Acúmulo planetário na Casa 10: vida pública e reconhecimento

Quando se fala de Profissões na Astrologia, a concentração planetária na Casa 10 sugere que a pessoa pode se tornar uma “celebridade” dentro da sua área de atuação, seja qual for a profissão.

Sua energia psíquica a leva a tornar-se uma pessoa pública e referência na área. Por isso, precisa refletir sobre sua responsabilidade social. Deve se preocupar também em separar a vida profissional da pessoal.

Em busca de um mundo melhor: Acúmulo planetário na Casa 11

Causas sociais e atividades em grupos são indicadas para as pessoas que nasceram com planetas concentrados na Casa 11. São pessoas que tendem a nutrir o desejo de construir um mundo melhor, por isso, se dedica a mudá-lo.

O posicionamento ainda sugere que estas pessoas são bastante criativas, enxergando com facilidade as coisas antes delas acontecerem, sendo capazes de atuar também como inventoras.

Acúmulo planetário na Casa 12: a capacidade de lucrar

Atividades que envolvam sacrifício, dedicação ao sofrimento alheio, cura física e psíquica e outras práticas que ajudem a minimizar sofrimentos são as mais propensas para pessoas com acúmulo planetário na Casa 12.

Mas é preciso tomar cuidado com autossabotagem, já que podem muitas vezes abrir mão das suas próprias vontades. Existe tendência a se imaginarem vivendo uma vida extraordinária e especial. Quando isso não acontece, podem se frustrar muito.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

