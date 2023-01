Como tudo na vida, as coisas que um dia tiveram um começo chegam ao fim. Os ciclos acontecem naturalmente, algo inicia e depois de um tempo termina. E aí a ela aparece. Como lidar com a saudade?

Podemos sentir saudades de pessoas, lugares, experiências… E esse sentimento nos faz acreditar em um monte de coisas, a inventar histórias para nós mesmos. Observe: a saudade que contamos pode nos fazer sofrer ou nos abrir para mais e mais oportunidades. Mas como usar, então, a saudade que sentimos de modo mais positivo sempre?

Ao longo da minha jornada, aprendendo e hoje ensinando pessoas a removerem seus bloqueios à presença do amor que já existe dentro delas, notei que temos mais saudades de como nos sentimos em algum lugar, com alguém ou em tal experiência, do que da pessoa, do lugar ou do acontecimento em si.

Faça esse exercício: pense em algo que tem saudade. Do que realmente você sente falta?

A saudade nos faz pensar que era algo fora de nós que dava algo que não tínhamos. Mas esse algo externo era apenas o que usamos naquele momento para acessar e sentir o amor e a alegria que já existiam dentro de nós. Mas gostamos de dar os créditos aos outros. Achamos que o amor ainda está fora…

Convido você a me acompanhar nas reflexões a seguir, aprender uma nova visão e saber como lidar com a saudade.

Saudade não é escassez

Depois que conhecemos alguém especial, costumamos inconscientemente projetar uma falta para o futuro. Associamos que porque algo bom aconteceu, não vamos mais ter isso no futuro – quando é justamente o oposto, se assim nos permitirmos.

Depois de uma experiência linda, existem duas opções, duas escolhas:

Usar aquela experiência para lhe machucar, pensando que porque ela aconteceu, não se repetirá; Abrir-se para sentir que se aconteceu é porque existe muito mais por vir.

Já pensou, olhar para trás e ter certeza de que o futuro só será mais incrível ainda? Você é merecedor daquilo e de muito mais. Você muda a sua frequência vibratória quando escolhe como quer pensar e significar o que acontece com você. É você quem faz isso por si mesmo, sempre.

Coloque a mão no seu coração agora. Sorria porque aconteceu! Sinta! Saiba que se aconteceu é porque esse é só o começo. Pulse essa verdade em você.

Entenda aqui qual comportamento pode estar prejudicando sua vida amorosa.

Como lidar com a saudade? Desapegue do desejo de reviver as mesmas coisas

O que vivemos e as pessoas que entram na nossa vida são únicos! Sim, aquilo que você viveu só aconteceu daquele jeitinho uma única e maravilhosa vez. Já percebeu que é assim com tudo? Até o seu prato de comida no seu restaurante favorito nunca é exatamente igual. Leia mais aqui sobre o desapego e o equilíbrio emocional.

Então, ao relembrar de algo único que aconteceu, ou de uma pessoa única que você pôde amar, não projete que nunca mais terá essa sensação no futuro. Use isso para celebrar a vida!

Pense que outros ‘alguéns’ e situações tão únicos e especiais chegarão até você.

Quanto mais presentes estamos, mais único tudo nos parece. Reflita por um momento: você provavelmente gostou mais das experiências na sua vida que aconteceram quando você estava realmente presente, entregue ao momento.

O despertar de uma paixão, uma viagem… Note que os começos ocorrem quando não estamos no piloto automático. Desapegue da ideia de que precisa ter novamente as coisas ou pessoas do jeito que elas foram um dia. Tente, ao contrário, estar mais presente e celebrar cada momento único.

Fins podem ser recomeços

Quando eu passo por “fins” de relacionamentos, gosto de pensar que eles só mudaram de formato. O amor que antes era romântico agora pode se tornar uma amizade, por exemplo.

Eu acredito que nunca deixamos de amar o que amamos algum dia, apenas ressignificamos o sentimento.

Por isso, substituo o pensamento de que algo foi tirado de mim pela percepção de que estou ganhando uma nova oportunidade de amar.

Reflita: se alguém foi embora, é porque você já está pronto para fazer esse coração maior!

Abra-se para a possibilidade de descobrir novas formas de amar, de viver novas experiências e encontrar a próxima pessoa a lhe ensinar a celebrar o amor.

Há um trecho de uma música do John Mayer que diz: “E se você nunca parar quando você acenar tchau, você descobrirá que depois de um tempo você estará acenando oi de novo.”

Não consegue esquecer o ex-amor? Leia mais reflexões e dicas aqui.

Respeite o tempo

Tente ficar em paz com o agora e aprenda a confiar e respeitar o fator tempo. Enquanto a saudade ainda doer, enquanto não puder colocar a mão no coração e sorrir com o que aconteceu, seja gentil e amoroso com você mesmo.

Pense que na natureza há o exato momento em que uma folha deve cair e outra deve nascer.

Você já fez tantas coisas incríveis! Quanto amor você encontrou nessa vida… Já pensou? Tente lembrar de que alguns dos seus melhores amigos foram estranhos para você um dia.

Grandes amores que você teve, mesmo que sequer tenha imaginado a possibilidade de amar antes de conhecê-los. Pense em quantos caminhos de tantas pessoas se cruzaram com o seu e trouxeram tantos presentes, possibilidades, oportunidades.

Recorde lugares e destinos para onde a vida lhe levou que se tornaram experiências milagrosas e memórias inesquecíveis… Você encontrou e foi encontrado! Teve todo esse amor e merece ainda mais, então permita-se recebê-lo.

Mantenha em mente que cada final contém em si um começo. Abra-se a isso da próxima vez que a saudade apertar, pense nos momentos únicos vividos e permita-se escolher de novo. Escolha amor!

Ariana Schlösser

Pesquisadora e professora, terapeuta floral, artista, empresária e escritora. Em 2013 criou seu blog sobre o mundo do autoconhecimento e espiritualidade. Ofereceu palestras, retiros e cursos até que sentiu que precisava mudar como vivia isso e descobriu que sofria de spiritual by pass (escape espiritual) e codependência- assim como muitos dos seus seguidores. Hoje é sobre estes temas que fala e ensina.

contato@eusouariana.com.br