Fevereiro é sinônimo de Carnaval, mas nem tudo é festa neste mês. Temos trânsitos astrológicos importantes vindo aí. O Personare te conta a seguir tudo sobre o Calendário astrológico de fevereiro de 2023.

Com isso, você já pode fazer seus planos de forma alinhada com os Astros. Ah, e já que estamos falando em planos, se quiser saber tudo sobre o próximo ano, vem ver aqui as previsões do seu signo para 2023!

🪐 Calendário astrológico de fevereiro 2023

11/02 — Mercúrio em Aquário: este é um dos melhores signos para o planeta da informação e da comunicação se expressar. A gente tende a ficar mais aberto a ideias claras, inovadoras e futuristas. Este é o momento de experimentar novos conceitos ou ter aquela conversa na qual você precisa estar calma, centrada e alerta 18/02 — Sol em Peixes: começa o último signo do Zodíaco! Peixes é um signo que costuma inspirar de verdade a simpatia de quem é ligado ao mundo holístico. Mas o perigo nessa temporada (que vai até dia 20/03) é a gente se deixar levar pela imaginação e sensibilidade. Veja tudo sobre Peixes aqui. 20/02 — Lua Nova em Peixes: essa fase é boa para novas ideias no trabalho, no amor e na vida em geral. Como o Astro estará em Peixes, indica que será preciso termos mais fluidez, intuição, sensibilidade, criatividade e maior contato com o mundo interno. Confira o calendário lunar 2023 completo aqui. 20/02 — Vênus em Áries: o planeta do amor entra no signo dos impulsos e da coragem. Portanto, teremos um período em que o amor tende a ser espontâneo, sensual, direto e independente.

