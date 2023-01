Possíveis tretas e mais disposição: veja as previsões semanais de 29 de janeiro a 4 de fevereiro

Com o início da Lua Crescente no sábado (28), temos nas previsões semanais de 29 de janeiro a 4 de fevereiro vários aspectos que nos dão aquele gás para seguirmos com ânimo e iniciativa. Porém, a partir de quarta-feira (1º), poderemos viver uma vibe mais intensa e menos paciente, gerando assim possíveis conflitos.

As previsões astrológicas reservam, ainda, momentos de inspiração, portanto, nada de desanimar diante dos aspectos mais desafiadores, combinado?

Vamos ver o que mais o Céu nos reserva no resumo astrológico da semana. Dá só uma olhadinha no que vem por aí:

No domingo (29), Sol faz um trígono exato com Marte, reverberando ao longo da semana e trazendo ânimo e iniciativa. Até quarta-feira (1º), Mercúrio em trígono com Urano nos convida a testar novas ideias e Sol em quadratura com Urano traz energia mais radical e dada a imprevistos. A partir de quinta-feira (02), Vênus em Peixes em quadratura com Marte em Gêmeos impulsiona as tretas. Mas a partir de sábado (04), Mercúrio em Capricórnio começa um sextil com Netuno, favorecendo a intuição e a imaginação.

Lua Crescente e Sol/Marte: ânimo para a semana

Desde sábado (28), estamos sob as energias da Lua Crescente, dando aquele empurrãozinho para a gente “tocar em frente”. Momento excelente pra irmos para cima e fazermos as coisas acontecerem.

Além disso, o Sol faz um trígono com Marte e fica exato no domingo (29), um aspecto harmonioso que liga signos que estão no mesmo elemento. Isso nos traz ânimo, enche o tanque de energia e favorece a proatividade, sendo que os efeitos se prolongam ao longo da semana.

Teremos mais coragem e clareza para saber o que e como fazer, e até mesmo uma certa ousadia. Muito bom, né?

Até quarta-feira (1º), também seremos brindados com as boas ideias de Mercúrio em trígono com Urano, aspecto que ativa o plano mental e a criatividade. Estaremos realmente com a corda toda essa semana para tocar projetos e inventar.

Vênus/Marte: tretas e mais tretas

As tretas devem começar a se formar lá pelo meio da semana, pois, a partir de quarta-feira (1º), Sol em quadratura com Urano traz à tona atitudes disruptivas e impaciência. Com isso, podem ocorrer comportamentos impulsivos e imprevistos.

Além disso, a partir de quinta-feira (02), Vênus faz quadratura com Marte, podendo gerar brigas, pois as diferenças devem ficar em maior evidência, daí os atritos.

É importante deixar claro que não necessariamente a gente vai ter de brigar, mas podemos ver situações de conflito no coletivo, como brigas em festas, realities shows e redes sociais. Aliás, no BBB tendem a acontecer situações inesperadas que vão resultar na saída abrupta de participantes – como já havia sido adiantado as tretas aqui nas previsões para o BBB 23 aqui.

Já na vida pessoal, será preciso mais jogo de cintura para contornar as diferenças. Afinal, quando estamos sob a energia de Vênus em quadratura com Marte, é muito comum, nos relacionamentos, um ficar a fim de fazer uma coisa, e o parceiro, de fazer algo totalmente diferente. Por exemplo, dormir ou fazer festa.

Então, temos aqui um desafio de conciliação e, às vezes, podemos até nos sentirmos meio \”bipolares\”, mudando bastante de ideia.

Sol/Urano: impulso de mudança

As previsões semanais de 29 de janeiro a 4 de fevereiro também trazem um impulso de mudança, com as energias de Sol em quadratura com Urano. Este aspecto tem cara de um grito de independência.

Contudo, como teremos no Céu Vênus em aspecto com Marte, é muito provável que a gente queira fazer a mudança na base da impulsividade – e até da briga.

Sabe quando você não está feliz e decide comprar algo caro e que nem precisa? Ou quando decide precipitadamente cortar ou pintar o cabelo de uma cor bem diferente? São situações bem possíveis nesta semana.

O problema é que o arrependimento pode chegar nos dias seguintes. Então, cuide com ideias repentinas, impulsos milagrosos e atitudes mirabolantes.

Além disso, haverá forte desejo por liberdade, portanto, não é hora de ser grudento e/ou insistente. Lembre-se que a paciência está mais curta nesta semana!

No coletivo, há mais propensão a acidentes, fatos inesperados e eventos meteorológicos como fortes ventos (não precisa ser no Brasil, observe ao redor do mundo).

Mercúrio em Capricórnio favorece a inspiração

Alguém aí pediu um sábado cheio de inspiração? É hora de aproveitar, pois Mercúrio em Capricórnio começa um sextil com Netuno, favorecendo a intuição e a imaginação.

Será uma vibração muito sutil, especialmente porque é um aspecto harmônico brigando com aspectos de tensão. Mas quem se atentar às energias e lembrar dos movimentos presentes no Céu, vai dizer assim:

\”Me deixa pensar melhor, intuir e conversar\”. Ou vai dar uma volta antes de tomar uma decisão e deparar com uma inspiração para agir diferente. Ainda, vai ver algo bonito, como um pôr do sol, e se deixar inundar por pensamentos diferentes.

Uma das maneiras de se viver Netuno é se distrair, ou seja, ir ao cinema, ver um filme, passear… Assim, conseguimos pegar essa energia da intuição, que é uma energia muito legal de Mercúrio com Netuno e ajuda até a desafogar irritações.

Cuide com as suas reações

Outro ponto para se atentar é com a nossa comunicação. Como teremos essa energia disruptiva no Céu, se não cuidarmos, há uma tendência a gerar polarização.

Então, seja inteligente e evite agir com impulsividade. Descarregue sua energia antes de lidar com questões importantes ou chatas. Não bata de frente as pessoas, porque uma semana com Urano muito forte tem muita impaciência. Assim, você evita respostas atravessadas.

Preparados?

Vamos com força e positividade enfrentar os desafios? O que mais gostou nas previsões da semana? Pense agora e mais tarde reflita como os conselhos dado aqui te ajudaram.

