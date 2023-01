Vênus em Peixes: período de romantismo, mas também ilusões

O romance está no ar! O planeta do amor sai do signo das amizades e entra no signo da intuição. Portanto, Vênus em Peixes é um dos períodos do ano de mais romantismo e imaginação — o que também pode significar mais ilusões.

A passagem de Vênus de Aquário para Peixes ocorre nesta quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. O trânsito pisciano, que também pede mais delicadeza e sedução, segue até dia 19 de fevereiro de 2023.

Veja aqui todas as datas de Vênus em 2023 e entenda quando a energia do amor deve mudar. A seguir, a gente te conta as previsões para Vênus em Peixes e como aproveitar esse período se você está ou não em um relacionamento:

Trânsito de Vênus em Peixes se você não está em um relacionamento

Esta é uma das épocas mais especiais do ano para quem busca um amor, pois Vênus em Peixes aumenta o romantismo e a sensação de que algo mágico pode acontecer na vida afetiva! Pense em curtir e se divertir, ter positividade e saber celebrar a vida. Isso tudo aumenta muito a atração que podemos exercer sobre os outros. Como o amor estará no ar, procure ter atenção para notar se há alguém especial que faça o seu coração bater ou rolar um clima. Se receber uma recusa, cuidado para não se iludir, ficar sonhando acordado e, com isto, perder grandes oportunidades. Nesta época, é mais possível que você atraia aquela pessoa que vai mexer de verdade com o seu coração. Coloque mais fé nesta possibilidade – mas também deixe rolar. Use de sutileza e sedução para, aos pouquinhos, se aproximar do coração daquela pessoa que está mexendo com você. Preste também atenção em coincidências, pois talvez haja alguém interessante bem perto de você! Fique de olho no Horóscopo Personalizado para saber o que está favorecido neste momento na sua vida.

Trânsito de Vênus em Peixes se você está em um relacionamento sério

Tenha tempo para o amor e para curtir a pessoa parceira. Procure sair do ordinário, criando eventos especiais, talvez presenteando quem você gosta ou planejando um evento romântico. A música poderá dar um toque especial. É hora de saber criar um clima, e isto qualquer um pode fazer, basta ter vontade. Dar vazão ao que sente com palavras e pequenos gestos será muito apreciado e você irá gostar das recompensas. Este também é um período de ouro para fazer as pazes se andou brigando ou pisando na bola, pois os corações estarão mais moles agora. Reconheça o engano e peça uma chance — e realmente se comprometa em mudar. O período será ótimo para viagens, pois para ter tempo e disponibilidade para o amor muitas vezes é preciso interromper a rotina. Se puder, escolha um destino que agrade em cheio aos dois e fomente um clima de erotismo e união.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com