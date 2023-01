Diga seu objetivo e nós te contamos qual é a fase da Lua ideal

Cada Fase da Lua é ideal para algum objetivo, como cortar o cabelo, lançar projetos, comprar imóveis e até casar. Como cada fase dura cerca de sete dias, a cada mês temos as quatro fases (Lua Nova, Crescente, Cheia e Minguante), ou seja, todo mês temos oportunidade de fazer o que quisermos – basta planejar.

A seguir, a astróloga Vanessa Tuleski conta qual é a fase da Lua ideal para cada objetivo. Mas já anota aí: para saber exatamente em qual Fase da Lua estamos, a dica é consultar o aqui o calendário lunar 2023!

Saiba qual é a fase da Lua ideal para…

Conhecer alguém especial

Lua Cheia ou Crescente! São os momentos em que existe mais abertura para conhecer e se conectar a outras pessoas.

Casar

Lua Crescente! Como é o momento de ampliação e colaboração, essa é a melhor fase para casamentos. Mas se você quiser um festão animado, também pode apostar na Lua Cheia. Só evite ao máximo a Lua Minguante, que tem uma energia de final.

Comprar um imóvel

Lua Nova! É a fase mais apropriada para inícios de coisas importantes na vida, como comprar uma casa.

Cuidar da beleza

Depende! A Lua Nova é a fase ideal para cuidar de você, ir ao salão, fazer as unhas e até comprar roupas (veja dicas de roupas para cada signo aqui). Mas a Minguante é favorável para tinturas e alisamentos de cabelo, depilação e limpezas de pele.

Melhor Lua para cortar o cabelo

Depende! Cada fase da Lua é própria para um tipo de cuidado com o cabelo (entenda aqui). A Lua Crescente é ideal para cortar o cabelo focado em crescimento. Já a Lua Cheia ajuda a dar volume. Se quiser uma análise personalizada das melhores datas para mexer no seu cabelo, veja aqui o calendário do corte de cabelo, que faz uma análise personalizada de acordo com o seu Mapa Astral e seus objetivos.

Fase lunar ideal para lançamentos

Depende! A Lua Nova é ideal para novos começos, para plantar as sementes de coisas importantes na vida. Mas a fase Crescente é ótima para lançamentos de projetos em que se espere resposta mais rápida e mais imediata.

Começar uma dieta

Depende! A Lua Minguante é ótima para começar uma dieta ou fazer procedimentos cujo objetivo seja emagrecer. Mas quem quer ganhar peso ou massa muscular, a melhor fase é a Lua Crescente, que também tem mais energia física para se exercitar. Veja aqui dicas de alimentação para cada signo.

Fazer tratamento de saúde ou cirurgia

Lua Minguante! É a melhor fase, pois a tendência é de conseguir eliminar o inchaço e ter melhor cicatrização.

Fazer investimento financeiro

Lua Nova! É a fase ideal para começar uma poupança, comprar imóveis para investimentos e iniciar empreendimentos que dependam mais de iniciativa individual do que de uma colaboração.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br