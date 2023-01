2023 já está cheio de acontecimentos e diversas surpresas por aí também? Pois é só o começo. Todos os signos devem viver muitas emoções ao longo do ano. Mas se a gente pudesse resumir, o que o seu signo precisa em 2023?

É isso que a gente te conta a seguir, com ajuda dos astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda. Mas não esqueça que, para entender e aproveitar melhor o seu ano, leia o seu signo solar e o Ascendente também. Se você não lembra ou não conhece, descubra aqui nesse link seu Ascendente gratuitamente.

O seu signo precisa em 2023?

ÁRIES precisa… ter calma!

2023 pode ser “seu grande ano” e trazer muitas oportunidades e crescimento, mas também pode trazer excessos. Cuidado pra não se empolgar demais, atirar para todos os lados e desistir diante de qualquer dificuldade. Leia aqui as previsões para Áries em 2023.

TOURO precisa… aproveitar as oportunidades!

2023 tem a chance de ser o ano em que seu esforço será recompensado! Com Júpiter no seu signo, só depende de você aproveitar as oportunidades que devem chegar aos montes. Cuidado pra não desperdiçar a energia de expansão em forma de preguiça. Veja aqui todas as previsões para Touro em 2023.

GÊMEOS precisa… mostrar a que veio!

2023 é o ano para você se desenvolver e mostrar a que veio. Mas a entrada de Saturno em Peixes pode significar sobrecarga de trabalho. Administre bem seu tempo e seja resiliente diante das dificuldades, demoras e tantas responsabilidades! Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.

CÂNCER precisa… rever as relações!

2023 deve ser focado em relacionamentos. Você poderá compreender melhor sua posição em grupos e a forma como se relaciona. Aproveite para identificar que algumas amizades não fazem mais sentido, é hora de desapegar! Aqui estão as previsões para Câncer em 2023.

LEÃO precisa… ter paciência!

2023 pode ser um ano de transformações profundas na sua carreira, principalmente a partir da entrada de Júpiter em Touro, em maio. Um dos desafios para a pessoa com Sol ou Ascendente em Leão será lidar com a própria falta de paciência. Aqui estão as previsões para Leão em 2023.

VIRGEM precisa… saber dizer não!

2023 pode ser um ano de impor limites e aprender a dizer não, em todas as áreas da sua vida. Você precisará combater a vontade intrínseca de se doar ao extremo. Veja quais são as suas prioridades e também priorize-se! Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.

LIBRA precisa… olhar para si!

2023 pode não ser leve para você, mas será cheio de aprendizados. Se você tiver disposição para rever, fazer mudanças internas e olhar para si, o ano pode ser incrível! Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

ESCORPIÃO precisa… ser leve!

2023 é um ano de oportunidades! Pessoas influentes podem abrir as portas para você, caso você aproveite a oportunidade de conhecê-las. Que tal deixar o peso de 2022 para trás? O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

SAGITÁRIO precisa… renunciar a prazeres!

2023 será um ano e tanto para Sagitário! Talvez você precise renunciar a alguns prazeres: este é o recado que Saturno traz a você. Além disso, o planeta pode significar redirecionamento de carreira em 2023. Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

CAPRICÓRNIO precisa… curtir sem culpa!

2023 pode ser um ano de virar uma chave importante para você: se divertir sem sentir culpa por não estar produzindo/trabalhando. Você se esforça muito e tem direito de curtir! Tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.

AQUÁRIO precisa… transformar-se!

2023 é um ano para você fazer mergulhos internos e profundos em busca de autoconhecimento, porque Plutão vai passar pelo seu signo. Use essa energia para transformações! O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

PEIXES precisa… tomar decisões!

2023 é um ano para você tomar grandes decisões sobre quem você é e quem você quer ser. Tente colocar os pés no chão e encarar os desafios que a vida trouxer neste ano! Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br