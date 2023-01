O primeiro paredão do BBB 23 está formado e a eliminação será feita em duas etapas, com decisão final após uma passagem pelo Quarto Secreto. Mas os participantes ainda não sabem disso e o jogo está pegando fogo. A pergunta é: quem é cada signo no paredão do BBB 23?

Nesta edição, a casa mais vigiada do Brasil está cheia de piscianos, arianos e taurinos. Mas esses são os signos solares dos participantes do BBB 23 (como contamos aqui). Quando se trata de paredão, o signo Ascendente mostra muito mais quem é quem no paredão.

Afinal, o Ascendente indica não só as características mais marcantes de alguém, mas também as primeiras impressões de uma pessoa e como ela quer ser vista pelos demais. Por isso, a seguir, a gente conta como cada ascendente age na berlinda — de uma maneira divertida e caricata, claro.

Você também pode descobrir seu Ascendente aqui no seu Mapa Astral gratuito e, depois, voltar aqui para entender como você enfrentaria um paredão do BBB.

Cada signo no paredão

ASCENDENTE EM ÁRIES NO PAREDÃO

É o mais competitivo do paredão e tem certeza de que não vai ser eliminado. Afinal, Áries fica empolgado diante de qualquer desafio e tem uma autoconfiança de dar inveja a qualquer signo. Porém, pode ficar bastante ansioso, querendo logo saber o resultado da votação, sem paciência para o discurso do Tadeu Schmidt.

ASCENDENTE EM TOURO NO PAREDÃO

É o signo que parece inabalável, mas come todo o seu nervosismo. Touro pode não demonstrar muita reação, mas vai curtir os abraços dos amigos, pois se sente seguro diante de demonstrações práticas de afeto. Quando acaba o programa, vai direto para a cozinha, come tudo que vê pela frente, e vai dormir. No dia do paredão, se veste bem e fica maravilhoso esperando o resultado com os batimentos cardíacos baixíssimos.

ASCENDENTE EM GÊMEOS NO PAREDÃO

É o signo que se sai bem ao pedir para ficar na casa, pode se exceder no tempo. No dia da eliminação, Gêmeos fala freneticamente, ninguém entende nada, mas acaba convencendo todo mundo que, se ficar, haverá movimento no programa, pois, por meio de suas fofocas e DRs, os participantes podem entrar em tretas e agradar ao público.

ASCENDENTE EM CÂNCER NO PAREDÃO

É certamente o mais chorão do paredão — estando ou não nele. O signo de Câncer ama receber carinho, mas guarda muitas mágoas de quem o colocou na berlinda ou mudou de lado. Vai para debaixo do edredom e chora, chora, chora. Vai na cozinha de madrugada e compensa na comida sua carência e medo de sair da casa. No dia do paredão, o canceriano fica grudado com quem formou uma família no programa.

ASCENDENTE EM LEÃO NO PAREDÃO

É o signo mais indignado ao ser colocado na berlinda. O signo de Leão não entende como alguém tão especial, sincero e divertido pode estar no paredão. A realidade dói. Afinal, já se colocava como vitorioso, o melhor participante de todas as edições do BBB. Mas nem por isso perde a pose! No dia da eliminação, está super confiante, com o coração batendo forte e louco para fazer seu drama na hora do resultado.

ASCENDENTE EM VIRGEM NO PAREDÃO

É o signo mais crítico após a formação do paredão. Mesmo quem não teve nada a ver com a sua ida para a berlinda vai ouvir. A pessoa com ascendente em Virgem deixa a mala arrumada em caso de eliminação e ainda faz uma bela faxina na casa para mostrar que vai fazer falta. Durante o programa da eliminação, presta atenção em cada palavra no discurso do apresentador, afinal, pode ser útil caso permaneça no jogo.

ASCENDENTE EM LIBRA NO PAREDÃO

É o signo mais simpático após ser colocado no paredão. Por incrível que pareça, conversa com todos, afinal, o signo de Libra não quer treta. No dia do paredão, fica muito na dúvida se permanecerá ou não na casa, como agiria lá fora/aqui dentro, se a pessoa que namorava ainda quer continuar a relação, mesmo depois dele ter paquerado um monte de gente no programa… Enfim, pensa e analisa diversas possibilidades, mas sempre com elegância.

ASCENDENTE EM ESCORPIÃO NO PAREDÃO

É o signo que mal entra no paredão e já está pensando na vingança, em como vai agir… mas não demonstra nada. O signo de Escorpião tece suas estratégias calado. Só quem prestar atenção no seu olhar perceberá que parecem sair chamas de seus olhos. No dia da eliminação, seu autocontrole parece algo de outro mundo. Tenta sondar cada palavra e comportamento de Tadeu Schmidt. E, acima de tudo, confia que voltará do paredão.

ASCENDENTE EM SAGITÁRIO NO PAREDÃO

É o signo mais leve mesmo diante do mais pesado paredão. O signo de Sagitário gargalha, faz piada e se diverte mesmo na situação mais difícil do programa. Na hora de defender sua permanência na casa, é de uma sinceridade brutal, ou melhor, ao discursar sobre o que é certo e errado no programa. E tem fé de que permanecerá na casa.

ASCENDENTE EM CAPRICÓRNIO NO PAREDÃO

É o signo mais frio e distante após ser colocado no paredão. Capricórnio não demonstra uma emoção sequer e demonstra que nada o abala. Também não curte as demonstrações de afeto ao fim do programa. Prefere ir para o seu quarto, organizar sua mala e planejar absolutamente tudo sobre como será seu comportamento até a hora da eliminação. Se não der, quer sair dali com sua imagem respeitada.

ASCENDENTE EM AQUÁRIO NO PAREDÃO

É o signo que, a princípio, não demonstra preocupação ao ser colocado na berlinda. Dá um abraço seco em cada um dos seus “amigos” e começa a falar algo que não tem absolutamente nada a ver com o paredão ou o programa. A galera fica chocada com Aquário no paredão. No dia da eliminação, não aparenta medo, mas está sendo consumido pela ansiedade.

ASCENDENTE EM PEIXES NO PAREDÃO

É o signo que exibe mil emoções entre o anúncio do paredão e a eliminação (ou permanência). O pessoal fica meio sem entender a reação do signo de Peixes. Ora sorri e faz uma piada da situação, ora começa a chorar e lamentar. Até a terça-feira, seu comportamento é instável e misterioso. No fundo, quer emocionar e cativar o público para manter-se no programa e realizar seu grande sonho: ser o grande vencedor do BBB!

