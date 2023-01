O Signo Ascendente é um dos principais elementos do Mapa Astral. Junto com a interpretação dos signos do Sol e da Lua, forma o Big 3 da Astrologia. Para que serve o signo Ascendente?

A astróloga Marcia Fervienza explica que, no exato momento em cada pessoa nasce, um signo específico estava cruzando o horizonte pelo lado leste. Ou seja, estava ascendendo no horizonte.

“Esse Signo Ascendente estava passando do seu plano interno para o externo. Por isso, ele é o ponto onde se manifestam as energias do ego. Assim, o Ascendente revela como você quer se apresentar ao mundo”, afirma Marcia.

Então, se você quer saber como as outras pessoas te veem, descubra aqui no seu Mapa Astral o seu Ascendente.

Para que serve o signo Ascendente?

As características do seu signo Ascendente são as primeiras impressões que você causa em quem tem contato pela primeira vez, mas também a maneira como se expressa, como é a sua aparência e seu corpo físico.

Ou seja, o signo Ascendente serve para que você saiba as características que tende a mostrar ao mundo sobre sua personalidade. Por isso, é a porta de entrada, a maneira que encontramos de chegar às outras pessoas, de fazer amigos, nos aproximarmos, nos relacionarmos, etc.

“O Ascendente consolida as características que você quer apresentar ao mundo de maneira coerente e concisa. Esse signo que ascendia no horizonte quando você nasceu é sua ‘máscara social’, destaca a astróloga.

Além disso, o Ascendente também serve para você descobrir sua profissão, o seu propósito de vida e a sua missão de mundo — portanto, muito ligado também ao signo que você tem na Casa 10 (Meio do Céu) e na Casa 6.

Saiba mais sobre o seu Ascendente

Para um estudo mais completo do seu Ascendente, é importante levar em consideração não apenas o signo, mas eventuais planetas que estão no setor astrológico do Ascendente — a chamada Casa 1.E tudo isso você encontra no seu Mapa Astral Personare aqui.

A seguir, saiba mais sobre o seu Signo Ascendente:

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br