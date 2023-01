Mais trabalho, restrições e romantismo: as previsões da semana de 22 a 28 de janeiro

Hora de apertar o cinto, pois as previsões da semana de 22 a 28 de janeiro de 2023 trazem aspectos de restrição, trabalho e/ou regramento. Talvez alguma baixa de autoestima em algum momento.

Porém, como o Céu sempre nos presenteia com a sua diversidade, teremos ânimo para tomarmos iniciativas e colocar a vida em ordem. Se você estava adiando o seu projeto de ter uma vida fitness nas primeiras semanas de 2023, talvez agora consiga encarar e encontrar o fôlego para treinar e melhorar sua alimentação.

Vamos conferir o resumo astrológico das previsões da semana de 22 a 28 de janeiro?

Até quarta-feira (25), Vênus fica conjunto a Saturno, trazendo regramento e restrição. O Sol fica em sextil com Júpiter ao longo da semana e exato na terça-feira (24), trazendo otimismo e confiança A partir de quinta-feira (26), o Sol faz trígono com Marte, o que traz iniciativa e ânimo. Também a partir de quinta-feira (26), Mercúrio faz trígono com Urano e não faltarão boas e criativas ideias. Na quinta-feira (26), Vênus ingressa em Peixes, onde transita até 20/02, inspirando curtir coisas belas e tentar ser mais tolerante.

A seguir, entenda melhor cada trânsito e veja as dicas para aproveitar da melhor forma. Lembrando que você pode conhecer como todos vão agir na sua vida olhando aqui o seu Horóscopo Personalizado .

Vênus/Saturno: aperta o cinto aí, gente!

Até quarta-feira (25), seremos influenciados pelas energias de Vênus em conjunção com Saturno. Embora seja um aspecto ligado a regramento e restrições, cada pessoa pode viver o trânsito de uma maneira diferente.

Para alguns, podem ocorrer restrições financeiras, com menos dinheiro, uma vez que janeiro costuma ser um mês com muitas contas a pagar.

Já outras pessoas poderão viver essa conjunção de Vênus com Saturno ficando um pouco menos disponíveis para a vida social. Pode ser por conta de um período mais intenso de trabalho ou então outro impedimento que restrinja a interação com os outros.

Há um tom de seriedade no ar, devido ao “cinto” de Saturno, que é aquele planeta com sete anéis em volta, ou seja, ele tem muitos cintos e deixa a coisa um pouco restrita essa semana.

Precisamos tomar cuidado com Vênus/Saturno ainda com relação à baixa autoestima e ao excesso de autocrítica. Sabe aqueles pensamentos do tipo “nossa, como engordei nas festas, e estou horrível”? É o lado do exagero e do perfeccionismo saturnino batendo.

Mas, do lado positivo, você vai estar mais disposto a tentar seguir na linha, e isto pode ser bom após a fase de excessos do final do ano. Ainda dá tempo de colocar em prática esse detox pós-festas.

Também podem ocorrer algumas DRs com colegas de trabalho ou outras pessoas próximas, sendo um momento de ajustes e ótimo para colocar limites. Mas não se surpreenda se chamarem a sua atenção, também.

Aliás, andar na linha é uma das recomendações de Vênus/Saturno. A gente não deve se exceder no trato com ninguém e deve tentar ser mais tolerante. A facilidade em se sentir ofendido – com ou sem razão – é maior nestes dias.

Como lidar com Saturno na sua vida?

Olhe no seu Horóscopo Personalizado onde está Saturno (é só procurar pelo planeta nos trânsitos ativos, no canto superior direito).

Se, por exemplo, ele está na Casa 5, do amor ou na Casa 7, que tem a ver com relacionamentos, a pessoa que é solteira pode ficar mais encucada e cobrar até os meros contatinhos.

É bom aproveitar o trânsito de Saturno para fazer uma análise e pensar com mais racionalidade. Depois de ver onde o planeta está no seu horóscopo, veja aqui o significado de cada Casa astrológica.

Sol/Júpiter: força extra para entrar em forma

Apesar do aperto de Saturno, o lado otimista vai ficar por conta do Sol em sextil com Júpiter, que acaba funcionando como guardião nesta semana. Sol/Júpiter faz a gente ter uma visão ampla das coisas e dá um toque de humor.

Ah, e para quem está querendo retomar a forma, além do ânimo de Vênus/Saturno, Sol com Júpiter faz a gente acreditar nesse projeto. Tem energia inspiradora no ar.

Além disso, a partir de quinta-feira (26), temos dois excelentes aspectos. O primeiro é Sol com Marte, que dá ânimo, energia e força. Que tal se direcionar para o que precisa? É ótimo para atividade física!

E também temos Mercúrio em um trígono com Urano, que faz a gente ficar esperto e ter novas ideias.

Se abra para o novo, porque você pode deparar com alguém que te apresente uma solução, alguma coisa bacana que você ainda não conhece.

Escolha olhar o lado positivo

Vênus com Saturno pode ser a metade vazia do copo desta semana, mas os outros aspectos da semana enchem o copo. Portanto, se tiver alguma metade vazia aí na sua vida, procure olhar para o lado que esteja bom, e coloque energia e vigor nisso.

Para os setores que estão esvaziados, comece a colocar energia, mas consciente de que os resultados podem vir a longo prazo – Saturno fala muito sobre isso. Até o famoso desejo de perder peso funciona muito melhor – e dura mais – quando é resultado de um processo interno, do que de alguma loucura de última hora.

Outro ponto importante nesta semana é a questão da liberdade com responsabilidade. É preciso ter tato, porque Aquário, signo muito destacado nesta semana, não gosta de muita interferência.

Vênus em Peixes: aprecie a beleza

Na quinta-feira (26), Vênus ingressa em Peixes, onde transita até 20/02. Se prepare, pois aí começa uma fase mais bela. Vênus tem uma expressão muito especial em Peixes, nos impulsionando a apreciar as belezas da vida.

Aproveite o momento para ver o pôr do sol, apreciar um quadro, ouvir suas músicas preferidas… A gente se encanta mais com Peixes, que é um signo de emoção.

Esse posicionamento é muito legal, pois a gente passa a enxergar as nossas relações de um ponto de vista um pouco mais amplo e com mais tolerância. Este olhar compassivo nos faz compreender melhor o outro. Conseguimos fluir como a água e, sem dúvida, o trânsito é um dos pontos altos do ano.

Você certamente sentirá mais inspiração, terá vontade de visitar uma galeria de arte e ver coisas bonitas. É a época pra gente se abastecer dessa beleza, tolerância e espiritualidade proporcionada pela linda Vênus pisciana, cheia de imaginação.

Maratone filmes e seja romântico

Como o Oscar ocorre no dia 12 de março de 2023, vale aproveitar esse período para ver alguns dos filmes. Quem sabe pode surgir algum filme especial que toque o coração.

Atenção, pessoas solteiras! Neste período de Vênus em Peixes, o coração vai bater mais forte e gerar um excesso de romantismo. Aproveite a vibe romântica para dar uma florzinha, presentinho… É hora de viver a emoção! Nada de aridez.

Vamos aproveitar?

O que achou das previsões da semana de 22 a 28 de janeiro? Animou para aproveitar as energias boas e de romantismo? E pronto para se disciplinar e se direcionar onde for preciso?

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com