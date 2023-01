Qual é a data do Ano Novo Chinês neste ano?

Diferentemente do Brasil e de boa parte do Mundo, o Ano Novo Chinês não começa no dia 1º de janeiro. Isso porque os chineses seguem calendários diferentes do ocidental. Além disso, não possuem uma data anual fixa para celebrar a Virada e, ainda, consideram duas datas diferentes todos os anos. Neste artigo, a gente te conta qual é a data do Ano Novo Chinês 2023.

Por que o Ano Novo Chinês tem duas datas?

O calendário oriental chinês considera os ciclos naturais e segue os padrões de movimento do Sol e da Lua. Esse calendário, também conhecido como lunissolar, ora utiliza o calendário solar, ora o lunar.

O calendário lunar é baseado nas fases da Lua e utiliza a Lua Nova mais próxima à primavera (do Hemisfério Norte) para marcar o começo de um ano novo. Por isso, sua data de início varia entre 21 de janeiro a 21 de fevereiro. Já o calendário solar considera o movimento de translação da Terra e seu giro em torno do Sol. Assim, sua data de início tem uma variação menor, acontecendo sempre nos dias 3, 4 ou 5 de fevereiro.

Em que dia é o Ano Novo Chinês deste ano?

Pelo calendário lunar, o Ano Novo Chinês deste ano será domingo, dia 22 de janeiro. É quando começam as festividades tradicionais na China, que se estendem por 15 dias e reúnem milhares de pessoas nas ruas.

A celebração, chamada de Ano Novo Lunar ou Festival da Primavera, é famosa pelas lanternas vermelhas, fogos de artifício, danças de dragões, visita a familiares e amigos, pratos típicos chineses e troca de presentes.

No entanto, a Astrologia Chinesa leva em conta o calendário solar. Portanto, comemora o Ano Novo Chinês 2023 no dia 3 de fevereiro, perto da meia-noite.

Este calendário utilizado na Astrologia Oriental Chinesa é chamado de Ba Zi e é uma referência de análises e previsões feitas em um estudo de constituição de energia pessoal em um Mapa.

Ele também é usado para o Feng Shui, técnica de harmonização ambiental empregada por especialistas e pesquisadores dessa arte e que também pode ser utilizada para melhorar seus resultados financeiros.

Ano do Coelho de Água Yin

Pelo olhar da Astrologia Oriental, vamos entrar no dia 3 de fevereiro de 2023 em um ano marcado pela energia do signo do Coelho de elemento Água e polaridade Yin.

O que significa que teremos uma desaceleração importante e um cenário mais calmo em relação a 2022. Além disso, cada signo do Horóscopo Chinês (que é diferente do signo ocidental) vai viver 2023 de uma forma diferente.

Descubra aqui qual é o seu signo chinês e, então, confira as previsões completas do Ano Novo Chinês 2023 aqui.

Adriana Di Lima

Professora e Consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, agrega a Medicina e a Sabedoria Oriental Chinesa em atendimentos.

adrianadilima@gmail.com