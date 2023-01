Começou a pegação! Os beijos no BBB 23 analisados pela Astrologia

Já tá rolando muitos beijos no BBB 23 e a gente só espiou a primeira festa da casa mais vigiada do Brasil. Teve até quem comparasse a festa com a Farofa da GKay de tanto que o clima esquentou. Diante de várias “ficadas”, a gente chega com a análise da Astrologia dos beijos no BBB 23!

Ao som de Anitta, foram três beijos no BBB 23. Tudo começou com Key Alves e Gustavo, mas por essa todo mundo já esperava. E o casal foi além e trocou vários beijos ao longo da festa. O clima esquentou um pouco mais com Gabriel Santana e Fred. O segundo, depois, até tentou beijar Paula, mas parou no não da biomédica. E, por fim, Bruna Griphao e Gabriel Fop protagonizaram o beijão da noite.

Agora que você já sabe o resumo dos primeiros beijos no BBB 23, vamos à análise astrológica. Afinal, sim, os astros também conseguem dizer como é o nosso beijo. Sabe o signo solar, esse que você conhece só com a data do nascimento? Pois esse signo mostra o tipo de calor que cada pessoa emite no beijo.

Mas dá pra ir bem mais além e descobrir seus medos e bloqueios no amor, quais são suas fantasias sexuais e até o que você busca em outra pessoa. Você pode experimentar aqui o seu Mapa Sexual. Mas você pode começar só conhecendo como é o beijo de cada signo.

Vamos às análises dos beijos no BBB 23

Como a gente já sabe o signo dos participantes do BBB 23 (veja todos aqui), conheça abaixo as características dos primeiros beijoqueiros desta edição:

Gustavo ♒ e Key Alves ♑

Como já era esperado pelas trocas desde o início do programa, o primeiro casal a se beijar no BBB 23 foram Gustavo e Key Alves.

O beijo da capricorniana tende a ser lento, mas voraz. Porém, o excesso de autocontrole (típico do signo de Capricórnio) pode tirar a espontaneidade do momento.

Já o aquariano Gustavo, como bom representante do elemento Ar, pode ter um beijo surpreendente e incomum. No entanto, Aquário normalmente não curte contato físico por muito tempo.

Bruna Griphao ♓ e Gabriel ♎

Bruna e Gabriel protagonizaram o segundo beijo do BBB 23, com direito a um prolongamento na madrugada para debaixo do edredom.

Como boa pisciana, a tendência é de que Bruna seja sensível e envolvente desde o primeiro beijo. Ou seja, curte beijão de cinema mesmo.

E combina com o jeito do libriano, que curte envolver e agradar a outra pessoa durante o beijo e tudo mais.

Fred Nicácio ♓ e Gabriel Santana ♎

Para finalizar, Fred Nicácio e Gabriel Santana deram um beijão no bar da casa.

Fred Nicácio é pisciano, então também conta com sensibilidade, entrega e imaginação enquanto beija. Tudo a ver com o elemento Água, que se derrete.

Já Gabriel Santana é libriano, dono de um beijo refinado e cheio de galanteios. Afinal, Libra adora agradar ao outro, inclusive e principalmente no amor.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br