Sol e Plutão em conjunção: encontro astrológico de milhões começa nesta quarta, 18/01

2023 começou e já está vindo com tudo! Um dos trânsitos mais importantes do ano logo logo estará entre nós: a partir de 18/01, quarta-feira, Sol e Plutão em conjunção. Porém, você pode estar se perguntando: e o que isso significa? Vem com a gente!

De acordo com nossos astrólogos Naiara Tomayno, Vanessa Tuleski e Yub Miranda, este aspecto astrológico é bastante significativo e tenso. A gente ajuda você a entender, mas para começar, vamos com um resumo:

período de crises e da renovação. situações difíceis podem se intensificar. ficam em alta introspecção e, ao mesmo tempo, autoritarismo. tendência de prejuízos financeiros e aumento de gastos.

Esse trânsito astrológico deve atuar entre 18/01 e 16/02/2023.

Antes de Sol e Plutão em conjunção, entenda os planetas

O Sol para Astrologia é um planeta pessoal que trata do despertar de consciência. No Mapa Astral, o Sol é o centro da sua personalidade e se refere a uma das partes da sua personalidade com as quais você mais tem conhecimento.

Plutão é um planeta transpessoal que ao mesmo tempo que atua derrubando certezas e pode revelar o pior de cada pessoa, também pode ajudar a ensinar a viver com profundidade.

Agora, sim, os significados do Sol e Plutão em conjunção

Com a possibilidade da intensificação de situações difíceis, é importante entender que não é momento para provocações. Outro desafio presente durante este trânsito pode ser o excesso de introspecção e o autoritarismo.

Além disso, será possível perceber aumento de gastos, com a sensação de prejuízos financeiros e, possivelmente, com a necessidade de que reparos de toda sorte sejam realizados. Desse modo, a impressão de que há muito dinheiro sendo gasto será bastante presente.

Recomeços e fim de ciclos

Apesar de ser uma combinação tensa, com o Sol em conjunção com Plutão, ambos, portanto, no signo de Capricórnio, temos a possibilidade de unir nossa determinação, habilidade de comando e transformação.

A energia plutoniana tem tudo a ver com o renascimento a partir de crises, que são justamente os momentos onde percebemos o que não está indo bem nas nossas vidas.

Sombras e revelações podem emergir e isso pode ser bastante profundo e difícil de lidar no começo, mas o objetivo dessas fases é trazer cura. A partir delas, podemos compreender o verdadeiro valor de quem somos. Fazer o que deve ser feito e expressar nossa essência.

Este momento é uma excelente oportunidade de encerrar ciclos tóxicos para renascer e mudar o que for possível nas nossas estruturas, como um período de auto renovação. O poder pessoal poderá ser renovado se houver bastante dedicação e disciplina direcionadas aos objetivos pessoais, inclusive melhorias financeiras.

Existe uma grande potência para a superação de medos, inseguranças e baixa autoestima. Assim, trabalhando de forma diligente e reconhecendo limites e fraquezas, podemos evoluir.

Como você pode sentir esse trânsito?

No seu Mapa Astral, Sol e Plutão em conjunção significa que a área da vida em que você tem Capricórnio está sob atuação desses dois planetas. Vamos à tradução disso:

Todo mundo, inclusive você, tem todos os signos e todos os planetas no Mapa. E todo Mapa tem 12 casas astrológicas.

Cada casa astrológica representa uma área da sua vida, da sua personalidade (casa 1) à sua Saúde Mental (casa 12) passando pela forma como você se comunica (casa 3) e pela sexualidade (casa 8). Se você quiser entender os significados das casas astrológicas, veja esse artigo que preparamos para você.

E como ver onde você tem Capricórnio no Mapa para entender o Sol e Plutão em conjunção?

Faça aqui a versão gratuita do seu Mapa Astral No menu lateral à esquerda, escolha Signos nas Casas Veja em qual casa você tem Capricórnio. Na imagem exemplo que está abaixo, veja que a pessoa tem Capricórnio na casa 4. Outra forma mais fácil ainda, é acessar o seu Horóscopo Personalizado, que é gratuito. O Horóscopo Personalizado é o seu verdadeiro Horóscopo, porque é uma análise da “conversa” que o céu do dia está fazendo com o seu Mapa. Assim, você pode ver a área da vida (casa) que o Sol está atuando agora na sua vida — e outros trânsitos.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br