Como é a energia da Casa do BBB 23 segundo o Feng Shui

Como é a energia da Casa do BBB 23? Já estamos acostumados com a profusão de cores e estímulos da Casa do Big Brother Brasil todos os anos — e a do BBB 23 corresponde mais uma vez a essa expectativa, colorida pela temática “viagens”.

Embora seja uma residência provisória e moldada para as câmeras, ela será o lar de várias pessoas por alguns meses. As ferramentas do Feng Shui nos permitem analisar as influências da casa sobre os participantes do reality show. Podemos, ao mesmo tempo, aproveitar essas observações para melhorar algumas características de nossas próprias casas.

A análise que você vai ler a seguir foi feita com base nos ensinamentos do Feng Shui Tradicional Chinês, técnica de harmonização entre pessoas e ambientes, desenvolvida na China ao longo dos últimos três milênios.

Excesso de yang estimula competitividade

Um dos preceitos fundamentais do Feng Shui é o equilíbrio desejável entre estímulo X descanso, claro X escuro, rígido X macio, retas X curvas, cheios X vazios, yin (receptivo) X yang (dinâmico). O equilíbrio entre essas duas polaridades complementares nos ambientes promove saúde, bons relacionamentos e prosperidade.

Na Casa do BBB 23, o yang predomina quase absoluto. Encontramos ali diversos elementos que ativam a energia dinâmica:

Iluminação extremamente clara e de tom frio. Muitas cores vivas e formas variadas em todos os ambientes. Espelhos em grande quantidade (veja aqui dicas para usar espelhos) Ambientes amplos com muitos espaços vazios.

O excesso de yang, em princípio, estimula a ação, a movimentação, o entusiasmo, a competitividade, atendendo aos objetivos de apresentar os participantes e entreter o público.

Mas esse excesso, depois de um tempo, pode levar à exaustão física e emocional pela falta de descanso dos sentidos, gerar irritabilidade e acarretar brigas.

DICA PARA A SUA CASA

A longo prazo, em nossas casas, o excesso de energia na polaridade yang pode afetar nossa saúde e nossas relações. Assim, para equilibrar um ambiente muito yang-dinâmico e trazer mais da polaridade yin-receptiva, acrescente:

Cortinas filtrando a luz externa. Luzes de tom mais quente e potência mais baixa, através de abajures, por exemplo. Tapetes e móveis preenchendo o ambiente, com equilíbrio. Cores mais suaves. Veja aqui quais plantas e flores são mais favoráveis a cada ambiente.

Como é a energia da Casa do BBB 23

O equilíbrio entre o yin e o yang não precisa ser o mesmo em todos os cômodos da casa. Sala e cozinha podem ter um pouco mais de yang, enquanto o quarto de dormir deve ter um pouco mais de yin.

Vejamos, então, a visão do Feng Shui sobre cada ambiente da Casa do BBB 23.

Quarto do Deserto: aconchego e teimosia

O quarto do deserto traz uma gama de cores mais branda do que nos quartos de edições mais recentes do programa. O predomínio de tons de terra no piso, nas paredes e na cabeceira de algumas camas evoca estabilidade e aconchego.

Mas o excesso de Terra traz o risco de rigidez, teimosia, intolerância, e também de aumento de peso e acúmulo de líquidos.

Além disso, os desenhos irregulares e arredondados no piso deste quarto promovem um pouco mais de fluidez, e podem ser benéficos.

Quarto do BBB 23 | Foto: Divulgação

As colchas trazem um tom de vermelho suave, ou rosa queimado, que está associado ao Fogo. Também representam esse elemento as formas triangulares na estampa. Combinado à Terra predominante, o Fogo dá a sensação de calor, ressecamento, aridez.

A pequena quantidade do elemento Água na cor azul e nas formas sinuosas em algumas almofadas e na pintura da parede trazem um pouco de alívio e refresco.

Por isso, a tendência neste quarto é que seus ocupantes durmam por mais tempo e fiquem mais lentos do que os ocupantes do outro quarto. Ou buscarão ficar muito tempo na piscina da casa, para compensar.

Você sabia que o ambiente onde dormimos é fundamental para ter uma boa noite de sono? Veja dicas do Feng Shui aqui relacionadas à melatonina!

Quarto Fundo do Mar: emoções e desabafos

O quarto do fundo do mar tem predomínio absoluto do elemento Água em suas cores e formas: azul profundo, preto, formas sinuosas e irregulares. Mas o excesso de Água pode fazer aflorarem as emoções mais profundas, tornando as pessoas mais sensíveis e emotivas. Vai ser muito mais fácil falar sobre si e revelar segredos ao estar neste quarto.

Como efeito colateral, a Água abundante num ambiente pode gerar tristeza, depressão e crises de choro. Como esse elemento ativa a função dos rins e da bexiga, pode também fazer aumentar a vontade de fazer xixi. Ou seja, cuidado, brothers, para não terem problemas urinários…

Quarto do BBB 23 | Foto: Divulgação

O piso simulando areia, em tons de Terra, traz um pouco da estabilidade necessária para equilibrar a fluidez exagerada da Água. E as cabeceiras das camas, apesar de terem forma sinuosa de Água, possuem também a cor rosa do Fogo, aquecendo um pouco a frieza do fundo do mar.

Não poderia deixar de falar sobre a cama redonda… Ao contrário das formas retas, que trazem estabilidade, a forma redonda faz a energia se movimentar. É um formato bom para namorar, mas não tão bom pra descansar, e pode gerar insônia ou sono agitado. O que será que veremos acontecer nessa cama?

Quarto do Líder: alívio?

Quarto VIP do BBB 23 | Foto: Divulgação

Ainda não pudemos ver todas as características do quarto vip, mas a escada de acesso a ele está em um grande hall que simula uma sala envidraçada com vista para as montanhas. A presença do elemento Árvore e a sensação de horizonte ampliado faz o pulmão se expandir, e pode trazer um alívio ao peso de outros ambientes da casa.

Banheiro das cavernas: relaxamento

Este banheiro apresenta um interessante contraste de yin e yang. As pedras brutas, que chegam a pesar no ambiente, trazendo a sensação de uma caverna, são suavizadas pelas curvas na parede, no banco e no piso.

Apesar das dificuldades inevitáveis por ser compartilhado por 22 pessoas, este não é um banheiro que suscite discussões. Quem está aqui quer calma e relaxamento.

Banheiro do BBB 23 | Foto: Divulgação

Repare como o ambiente completamente revestido de pedra, nas paredes e no piso, passa uma sensação de silêncio, de que tudo está parado… Essa é a estabilidade das entranhas da Terra.

Qual o risco deste excesso? Problemas digestivos, com má digestão ou constipação. Provavelmente os participantes permanecerão mais tempo no reservado do que em edições anteriores do programa.

Sala viajante do BBB 23: movimento e foco

O fundo cinza nas paredes e no piso trazem a sobriedade do elemento Metal. Mas ela é rompida pela presença extremamente dinâmica das cores primárias: azul, vermelho e amarelo, que no Feng Shui estão associadas aos elementos Água, Fogo e Terra.

Podemos então dizer que, em relação aos cinco elementos do Feng Shui, a sala apresenta um certo equilíbrio, faltando só a Árvore com a cor verde. Mas no quesito yin-yang, novamente temos um excesso de yang.

Sala do BBB 23 | Foto: Divulgação

Que aspectos da sala contribuem para essa sensação de movimento?

As diagonais e trilhas coloridas no piso O agrupamento de muitas caixas com cores, materiais e formatos diversos O acúmulo de objetos e coleções nas estantes A grande variedade de cores e formas das almofadas As mesinhas de formatos, alturas e cores diferentes Estampas e esculturas nas paredes e portas

Ainda assim, é possível que o fundo na cor cinza, combinado a diversos objetos esféricos, redondos e metálicos da decoração, que também trazem a energia de Metal, provoquem um comportamento mais focado e objetivo dos participantes quando estiverem neste ambiente. Nenhuma palavra será em vão.

Cozinhas Vip: competitividade ou generosidade?

A cozinha vip do BBB 23 traz uma combinação muito elegante de Árvore e Terra, em suas formas e cores. A Terra evoca nobreza, às vezes teimosia ou soberba, e a Árvore promove competitividade e impulsividade, podendo por vezes ser generosa com o que excede o necessário.

Cozinha do BBB 23 | Foto: Divulgação

Será que os BBBs agirão dessa maneira na cozinha?

Cozinha Xepa: leveza

A cozinha xepa tem um visual mais leve, com tons de Terra em madeira mais clara, combinada às cores cinza (Metal) e azul frio (Água). A mesa de refeições, apesar de comprida, tem as pontas arredondadas.

Xepa do BBB 23 | Foto: Divulgação

Isso facilita as conversas e interações harmônicas. Apesar da escassez de mantimentos característica dessa cozinha, provavelmente os participantes levarão tudo com leveza, sem muito estresse.

Confessionário: energia vertiginosa

Esse ambiente sempre leva os BBBs aos extremos de euforia ou desespero. A decoração do confessionário este ano remete a um túnel do tempo, com movimento espiral acelerado.

Confessionário do BBB 23 | Foto: Divulgação

O alto contraste de luz e sombra e as luminárias neon em posições aleatórias provocam um domínio quase absoluto da energia yang. Impossível permanecer por muito tempo aqui sem sentir a energia vertiginosa. Desnecessário dizer que um ambiente assim não deve estar presente em nossas casas.

Academia submarino: energia tranquila

A área de convivência anexada à academia simula o interior de um submarino. Ela está decorada em tons sóbrios de Terra (marrom) e Árvore (azul claro).

Alguns móveis e objetos complementam o ambiente com a cor azul escura e as formas sinuosas da Água, combinadas ao tom avermelhado de Fogo nas poltronas. O Metal está presente no formato circular da mesa-bobina e do próprio ambiente.

Academia do BBB 23 | Foto: Divulgação

Esse é um dos locais com a energia mais tranquila na casa do BBB 23, e será propício a relaxar e renovar as forças. O formato circular e a aparência de submarino podem favorecer as trocas de segredos e confabulações.

Varanda: conforto e equilíbrio

Varanda do BBB 23 | Foto: Divulgação

A varanda próxima à porta da casa conta com a presença dos 5 elementos chineses do Feng Shui:

Metal nas formas circulares e na cor branca e cinza Água nas formas sinuosas e irregulares e nos tons escuros de azul Árvore na palmeirinha do vaso Fogo na cor vermelha da parede e nas formas triangulares do painel decorativo Terra nos tons de caramelo da parede e no material do piso

Esse é um ambiente que pode trazer conforto e equilíbrio aos participantes.

Piscina: irritabilidade ao invés de relaxamento

Costumamos associar piscina a relaxamento, lazer, boa convivência. Mas nessa edição do BBB 23 o cenário ao redor da piscina não favorece esses resultados.

De um lado, prédios estilizados trazem impressão de agitação das grandes cidades, com seus ruídos e poluição. Do outro lado, pinturas estilo grafitti que parecem ter sido feitas umas sobre as outras, com diferentes temas, cores e padrões, inviabilizam o relaxamento de quem esteja no ambiente. O efeito é o contrário, de agitação e talvez até irritabilidade.

Piscina do BBB 23 | Foto: Divulgação

O ambiente externo é palco de festas e competições, e essa movimentação incessante pode trazer dinamismo ao programa, mas certamente seria indesejável em uma residência permanente.

Curtiu a análise da Casa do BBB 23?

Tente observar os aspectos apresentados no comportamento dos participantes no desenrolar do reality. Além disso, tente ver como está a decoração da sua casa e como você se sente em cada ambiente. Use a sua intuição e procure manter o equilíbrio, sem excessos em nenhum ambiente.

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui - Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

