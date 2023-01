Além dos participantes, uma das maiores curiosidades quando começa uma nova edição do BBB é como vai ser a Casa, a decoração e suas cores. E como tudo no reality, nada é por acaso ou meramente decorativo. As cores impactam diretamente as pessoas — para o bem e para o mal. Pensando nisso, desvendamos a seguir como as cores da Casa do BBB 23 podem influenciar no jogo.

Com base na Cromoterapia, que estuda a energia das cores, analisamos as cores predominantes da Casa mais vigiada do Brasil e contamos o que elas indicam. Se você quiser entender mais sobre o significado das cores para melhorar o seu humor e a sua energia, clique neste guia!

Afinal: como as cores da casa do BBB 23 podem influenciar no jogo?

A decoração chama atenção pelas cores vibrantes e grafites que remetem a viagens. Fazendo uma análise de algumas cores, pude observar na Casa do BBB 23, percebi a presença marcante das cores azul, que calma e tranquilidade, laranja, cor vibrante que traz alegria e vitalidade, e marrom, que traz estrutura e segurança.

Agora, vamos à análise de cada cômodo.

Um quarto ajuda a relaxar, o outro não

Um dos quartos é dominado pelos tons terrosos e elementos que remetem ao clima seco. Chama a atenção os tons de marrom e laranja, que não são muito adequados para ambientes de dormir, porque podem deixar as pessoas mais despertas.

Por outro lado, marrom é uma cor que traz mais segurança e estabilidade. Ou seja, vamos acompanhar para ver o que vai rolar nesse quarto.

O outro quarto representa o fundo do mar e tem muitos elementos marítimos, com predominância de azul. Uma cor que acalma, relaxa e traz tranquilidade, ou seja, tende a ser o lugar mais adequado para os brothers dormirem e de fato descansarem da maratona do reality.

Se quiser dicas para a sua casa, veja aqui as cores que ajudam no sono.

Confessionário preto

A cor do confessionário é preta, mas tem detalhes tecnológicos e futuristas em vermelho, azul e um pouco de verde, deixam o ambiente bem intimista, causando um pouco de isolamento por conta da cor preta. Entenda melhor aqui os significados do preto.

Sala com mistura de cores

O que chamou atenção na sala foram os tons em cinza, principalmente nos sofás, que é uma cor bem neutra em termos de influência nos comportamentos. Mas também há elementos em vermelho e amarelo, ou seja, tons vibrantes, que trazem energia e alegria, e a tranquilidade do azul.

Mas percebem-se muitos objetos e elementos bem coloridos, de todas as cores, deixando o ambiente bem alegre e divertido. Se queriam fazer da sala um ambiente de convivência e trocas, as cores colaboram com isso.

Cozinha não induz à fome

A cozinha segue dividida entre xepa e vip. Quem tiver a sorte de ficar na vip, vai usufruir de um cômodo mais luxuoso e bastante tons de verde, inclusive nas plantas – que parecem ser naturais -, trazendo equilíbrio e serenidade. Há, ainda, elementos marrons, que trazem segurança.

Já a cozinha da xepa tem clima de casa de praia, com muitos detalhes em azul, tom que traz calma e tranquilidade.

Não consegui identificar presença de laranja nas cozinhas, que é uma cor que estimula a fome, e está presente, por exemplo, em um dos quartos.

Aí na sua casa, veja dicas para escolher as melhores cores para cômodos nas paredes e nos objetos de decoração segundo o Feng Shui.

Predomínio de azul nas áreas externas

As áreas externas também são bem coloridas, mas a cor que predomina mais uma vez é a azul. Provavelmente porque seja um tom de harmonia e tranquilidade, ela está presente em quase todos os ambientes.

Na área de conveniência, chama a atenção também o laranja, trazendo vitalidade, energia e alegria – afinal, o público quer ver movimento entre os participantes, né?

Na academia, as cores não são tão marcantes, mas percebemos novamente o azul, cor que predomina muito nessa edição.

Vamos aguardar para ver como será essa nova edição do BBB 23 e como essas cores e elementos bem coloridos vão agir sobre a energia dos participantes.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

