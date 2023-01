O que cada signo deve fazer agora que Mercúrio Retrógrado acabou

O primeiro Mercúrio Retrógrado de 2023 termina nesta quarta-feira, 18 de janeiro, portanto, podemos todos voltar a falar um pouco mais livremente, fazer as compras e vendas que gostaríamos e sofrer menos com falhas em sistemas. Mas o que cada signo do zodíaco deve fazer agora que Mercúrio Retrógrado acabou?

Sim, todos nós vivemos três semanas mais agitadas, incluindo o período do Ano-Novo, sob a retrogradação do planeta do plano mental afetando os temas do signo de Capricórnio, como trabalho e responsabilidades.

“Com Mercúrio direto, temos a oportunidade de sair das reflexões e partir para a ação. E ainda com mais maturidade, pois o planeta segue em Capricórnio, portanto, podemos pensar com mais calma, sem aquela ânsia de resolver as coisas com precipitação”, esclarece a astróloga Vanessa Tuleski.

Lembrando que Mercúrio Retrógrado acaba oficialmente dia 16 de janeiro, mas ele fica até dia 20 estacionário, ou seja, ainda retomando seu movimento normal.

Qual área da sua vida melhora com Mercúrio direto?

Cada pessoa está Mercúrio em algum lugar do seu Mapa Astral, ou seja, mexendo com uma área da vida diferente – é justamente ela que deve deslanchar a partir de agora. Por isso, cada signo deveria priorizar suas decisões e ações com focos diferentes.

A forma mais fácil (e gratuita!) de descobrir é consultando o seu Horóscopo Personalizado, afinal, a Astrologia é muito mais ampla do apenas o signo solar — que é esse que você sabe só com o dia e o mês do seu nascimento.

Duas pessoas de Gêmeos estão vivendo o trânsito de Mercúrio de forma diferente, porque têm configurações muito diferentes no resto do Mapa. Então, siga o passo a passo:

Acesse aqui no seu Horóscopo Personalizado. Se você não tem cadastro no site, vai precisar apenas incluir alguns dados, como data, hora e local de nascimento. Agora, veja que você tem vários trânsitos de vários planetas acontecendo. No menu à direita, você vê seus trânsitos pessoais ativos. Clique em “Mercúrio na Casa…” e veja, à esquerda, a análise e a previsão para sua vida de acordo com a área que o planeta está ativando. Durante a retrogradação, você terá um vídeo explicando o que muda. Mas, quando ela acaba, você pode seguir lendo e entender o que melhora na sua vida com Mercúrio direto.

Fique de olho aqui no Calendário Astrológico 2023, pois teremos mais três retrogradações de Mercúrio neste ano.

O que cada signo deve fazer agora?

Mercúrio na Casa 1: Momento de iniciar projetos, fazer uma compra e investir em mudanças na aparência e no guarda-roupa. Casa 2 com Mercúrio: Agora você pode investir e comprar aquilo que estava querendo, porque a entrada de dinheiro não fica mais tão travada. Mercúrio na Casa 3: Volte a conversar com as pessoas, inclusive aquela boa e velha DR que de repente não rolou, porque a tendência é que as conversas fluam melhor. Trânsito de Mercúrio pela Casa 4: A comunicação com seus familiares deve melhorar, portanto, aproveite para colocar as coisas em ordem na sua casa. Mercúrio na Casa 5: Marque encontros e dates com as pessoas próximas, porque os mal-entendidos ou desencontros de agendas devem cessar. Trânsito de Mercúrio pela Casa 6: Resolva os trâmites ou tarefas do trabalho que estavam complicados ou emperrados, porque agora devem deslanchar. Mercúrio na Casa 7: Resolva pendências e se jogue nas relações amorosas e parcerias de negócios, afinal, é essa área que deve melhorar agora. Trânsito de Mercúrio na Casa 8: Decida e aja a respeito de términos ou algo que cogite tentar novamente, porque agora talvez sinta que está pronto para isso. Mercúrio em trânsito pela Casa 9: Manda ver nos assuntos relacionados a estudos superiores ou documentos relacionados ao estrangeiro (vistos, aprovações consulares, etc.). Casa 10 com Mercúrio: Avance nos assuntos envolvendo carreira ou profissão. Além disso, promoções podem ser encaminhadas, se nenhum outro fator no resto do seu Horóscopo disser o contrário. Casa 11 com Mercúrio: Marque encontros e conversas importantes com suas amizades ou com grupos, porque todas as fofocas ou mal-entendidos devem cessar. Mercúrio na Casa 12: Retome a valer sua terapia ou cursos de autoconhecimento, porque sua saúde mental e intuição devem ficar menos confusos agora.

