Conselho bom e de graça nunca é demais, não? Como o ano está só começando, separamos um conselho de amor para cada signo em 2023, baseado nas previsões feitas pelos astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda.

Mas leia tanto as tendências para o seu signo solar quanto do Ascendente. Caso não lembre ou ainda não conheça, veja aqui os signos no mapa astral gratuito. Depois, volta para cá e veja no que você deveria prestar mais atenção neste ano.

Conselho de amor para cada signo

ÁRIES

Cuidado com a volta dos que não foram! Quando Vênus estiver retrógrado em Leão, entre julho e setembro,pode ser que alguém do passado resolva voltar para a sua vida. Respire fundo e avalie se vale a pena retomar a relação, ein? Leia aqui as previsões completas para Áries em 2023.

TOURO

2023 pode ser um bom ano para novos contatinhos, graças ao trânsito de Júpiter por Touro a partir de maio. Cuidado apenas porque exigência e individualismo podem transmitir arrogância. Você merece o mundo, mas atenção para não focar demais em status. A vida é mais do que isso, né? Veja aqui todas as previsões para Touro em 2023.

GÊMEOS

O Eclipse Solar em Libra, que acontece em outubro (um dos quatro eclipses de 2023), significa novos começos para as pessoas que ainda não estão comprometidas. Já para quem está se relacionando, o momento é ideal para redescobrir interesses. Considere sair mais, dançar junto, criar oportunidades de sintonizar o romance! Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.

CÂNCER

Vênus em Touro, entre março e abril, será um momento favorável para nutrir os relacionamentos já existentes, assim como conhecer pessoas novas. Também pode acontecer de você dar match com alguém do seu grupo de amizades e, ainda (aqui que mora o perigo), pessoas do passado podem reaparecer. Reflita bem se vale a pena retomar, ok? Veja aqui as previsões completas para Câncer em 2023.

LEÃO

Você busca um relacionamento sério em 2023? Se a resposta for sim, se movimente, leonine! O melhor período para desenvolver relações legais será o primeiro trimestre, antes da entrada de Saturno em Peixes. Para quem já está em um relacionamento, é um bom período para o amadurecimento emocional e afetivo. Aqui estão as previsões completas para Leão em 2023.

VIRGEM

É hora de repensar a forma como você está se relacionando, virginiane! A retrogradação de Vênus, que ocorre entre julho e setembro de 2023, indica que você deve se valorizar acima de tudo e não ceder e firmar compromissos com os quais você não tenha real engajamento. Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.

LIBRA

Para quem está em um relacionamento, Júpiter em Áries, até maio, pode fazer repensar se essa relação ainda faz sentido. Você tem dois caminhos: o fim ou o fortalecimento de relacionamentos. Portanto, a dica é não agir por impulso, mas avaliar bem aí e fazer o que tiver de fazer! Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

ESCORPIÃO

Quando Júpiter entrar em Touro, a partir de maio, você pode encarar desafios importantes no amor, como rompimentos. A dica é colocar na balança: vale trocar o certo pelo duvidoso? Lembre-se que também tem Saturno na jogada e ele pede objetividade e paixões mais calmas e sólidas. O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

SAGITÁRIO

Desde o início do ano, Marte em Gêmeos pode te obrigar a lidar com desentendimentos, irritações e até competitividade nas suas relações. O trânsito vai até março. Até lá, o mais importante é respeitar o espaço da outra pessoa e, claro, respirar fundo antes de entrar numa discussão. Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

CAPRICÓRNIO

Pode se preparar para se apaixonar em 2023. Júpiter e Vênus em Touro indicam abundância nos romances, ou seja, chegam novos contatinhos que podem evoluir para algo sério. Cuidado apenas para não esperar viver um conto de fadas. Se você nutrir expectativas muito grandes com relação ao amor e ao prazer, pode se frustrar. Tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.

AQUÁRIO

A tendência é de que no primeiro trimestre do ano você possa definir sua vida afetiva, já que Saturno ainda estará em seu signo. A principal dica é ter maturidade para tomar suas decisões: se abrir para alguém ou se quer seguir com foco em outros aspectos da vida? Você é quem decide. O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

PEIXES

2023 pode ser um ano bom para aproveitar os momentos só — com ou sem alguém. Isso porque Peixes deve focar maior na autotransformação e projetos pessoais. Quem está em um relacionamento, deve refletir se o romance vale mesmo sacrificar esse momento. Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.

