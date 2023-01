Quais são os signos mais vaidosos do Zodíaco? Cuidar da aparência, se preocupar com a roupa e a forma física e se importar com o que os outros vão achar de você são características que não estão necessariamente ligadas ao nosso Signo Solar, aquele que todo mundo conhece. O que as pessoas notam em você está relacionado ao Signo Ascendente.

Por isso, o Ascendente é conhecido como a “máscara social” ou “cartão de visitas”, aquilo que você usa ao se apresentar ao mundo, antes que se sinta preparado para deixar as pessoas verem o seu Sol (signo solar), ou seja, o seu verdadeiro “eu”.

Segundo a astróloga Marcia Fervienza, o “signo ascendente é o ponto onde se manifestam as energias do ego” — tudo a ver com vaidade, certo? Saiba aqui tudo sobre o significado do Ascendente.

Descubra o seu Ascendente

Então, para saber se você está entre os signos mais vaidosos do Zodíaco, precisa, antes, descobrir qual é o seu Ascendente. E, para isso, saber a hora exata em que você nasceu é essencial, pois a cada duas horas o signo do Ascendente pode mudar.

O local também é importante, pois mesmo quem nasceu no mesmo dia e hora, mas em lugares diferentes, pode ter signos Ascendentes diferentes.

Então, clica aqui para descobrir o Ascendente gratuitamente no seu Mapa Astral. O Ascendente aparece ao final da tabela. Feito isso, volta aqui para saber quais são os mais vaidosos.

Os signos mais vaidosos do Zodíaco

A seguir, veja quais são os quatro signos mais vaidosos do Zodíaco segundo o Ascendente. Porém, não esqueça que há outros posicionamentos bem importantes no Mapa Astral e apenas a análise completa, comparando todos os pontos, pode apontar com precisão as características de uma pessoa.

Ascendente em Leão

A pessoa com Ascendente em Leão geralmente não passa despercebida onde quer que esteja. Também é o tipo de pessoa que ama um espelho e curtem se apresentar da melhor forma possível aos outros. Sem falar que costuma ter uma excelente autoestima. Inclusive, precisam tomar cuidado para que o eventual excesso de confiança não se transforme em uma postura egocêntrica.

Ascendente em Touro

A pessoa com Ascendente em Touro aprecia as coisas boas da vida, seja comida, roupas ou lugares. Além disso, como é um signo regido por Vênus, o planeta da beleza, Touro preza pela própria aparência e deixa a preguiça de lado para fazer exercícios e cuidar do corpo quando sente necessidade.

Ascendente em Libra

Como também é um signo regido por Vênus, o Ascendente em Libra é conhecido pela preocupação com a harmonia na aparência e atenção aos detalhes, procurando sempre a beleza em tudo — inclusive em si mesma. Sem falar no seu lado social, que ama estar com outras pessoas e gosta de agradá-las.

Ascendente em Virgem

Quem tem Ascendente em Virgem é uma pessoa conhecida por ser super detalhista e buscar a perfeição naquilo que faz. Mas o que nem todo mundo sabe é que costuma ser muito autocrítica também, o que leva a ter preocupação e atenção especial ao próprio corpo e à própria saúde – incluindo aí as questões estéticas também.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br