Separações de famosos têm explicação astrológica; vem entender

Rafa Kalimann com José Loretto, Fábio Porchat, Bela Gil, Aline Campos com Jesus Luz. Esses são alguns dos casais que anunciaram o fim de seus relacionamentos nos últimos dias. Sabia que essas separações de famosos têm explicação astrológica?

Se você leu aqui as previsões semanais de 15 a 21 de janeiro, já estava avisado. Um aspecto tenso entre dois planetas, que começou na semana passada, apontava essa tendência.

A seguir, a gente te explica melhor o fenômeno por trás dos rompimentos.

A explicação astrológica para as separações de famosos

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, a conjunção entre Vênus e Plutão, que começou na virada do ano, começou a escancarar o que já não ia bem nas relações. Aí, a partir da última quinta-feira (12), aquelas que não conseguiram ou não quiseram superar os desafios podem ter se rompido com o início da quadratura de Vênus com Urano.

Considerado um aspecto desafiador pela Astrologia, uma quadratura significa que dois planetas estão “competindo” entre si, por isso indica conflitos e tensões.

Como neste caso temos Vênus, o planeta dos relacionamentos, e Urano, das mudanças, essa tensão entre eles é um indício de que relações que já não iam bem poderiam ter esse impulso e acabarem se rompendo.

“Talvez para algumas pessoas esse aspecto possa proporcionar mais consciência. Mas para relações que realmente não estão caminhando bem há um tempo, agora podem tomar um impulso e gerar rompimentos, o que pode ser visível no mundo dos famosos”, avisou Vanessa.

Mais separações a caminho?

Em tese, a tendência acaba nesta terça-feira (17). A quadratura de Vênus com Urano começou a partir do dia 12 de janeiro e se encerra dia 17. Neste período, tivemos o anúncio do fim do casamento de Fábio Porchat (dia 13). O namoro de Aline Campos e Jesus Luz e o casamento de Bela Gil dia 14. Por fim, de Rafa e Loretto no dia 16.

Sabendo dessa tendência para o período, fica mais fácil lidar com as turbulências — e ainda temos muitas outras nesta semana, como você viu nas previsões.

Por isso, a astróloga recomenda refletir sobre o que pode ser evitado para que a cordinha, caso já esteja bem esticada na sua relação, não arrebente de vez.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br