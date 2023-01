2023 começa para valer: veja as previsões semanais de 15 a 21 de janeiro

Anda com a sensação de que algo tem que ser mudado? Precisa tomar decisões importantes que vão fazer o seu 2023 começar de verdade? Então se prepare, pois as previsões semanais de 15 a 21 de janeiro trazem aspectos que vão favorecer isso.

Quem aproveitou o período reflexivo proporcionado por Mercúrio Retrógrado certamente vai conseguir fazer escolhas mais assertivas agora, pois a notícia boa é que o planeta volta ao seu movimento direto nesta semana.

Mas antes de nos aprofundarmos em todos os trânsitos, vamos ao resumo astrológico das previsões semanais de 15 a 21 de janeiro de 2023:

A partir de quarta-feira (18), o Sol faz conjunção com Plutão e mostra o que precisa ser mudado. Até esta terça-feira (17), Vênus em quadratura com Urano pode tumultuar e/ou mudar tudo de última hora. Prepare-se! A partir de quarta-feira (18), Mercúrio retoma o seu movimento direto, trazendo mais clareza para nossa vida. No sábado (21), ocorre a primeira Lua Nova do ano, no signo de Aquário, e vai ser bem poderosa para mudanças – leia tudo no texto a seguir. Veja aqui o Calendário Lunar 2023 completo para você ficar por dentro das lunações e se planejar melhor.

Temos mudanças à vista e 2023 vai começar pra valer! E para você se preparar melhor e de forma ainda mais individualidade, dê uma olhadinha aqui no Horóscopo Personalizado . Ah, preparei também um conteúdo bem

Sol/Plutão: transformações e crises vêm aí

Nesta semana, o Sol faz conjunção com Plutão, aspecto intenso, de crises e transformações, e coloca você de cara com o que precisa ser mudado. Chegou o momento de rever hábitos e nos comprometer de corpo e alma com quem a gente quer ser em 2023.

O Sol ilumina e vai tocar aquele último planetinha pequenininho, mas poderoso, chamado Plutão. Quando o Sol está junto com Plutão, a gente percebe o que não está bom, seja no nosso corpo, na nossa saúde, nas nossas relações…

Em um primeiro momento, isso pode se tornar um pouco desagradável, pois a tonalidade é de intensidade, mas é o início das mudanças. Afinal, não existe transformação sem percepção do que não está em ressonância com a nossa essência.

Nessa conjunção, devemos tomar um certo cuidado com o exagero, com aquela coisa de ver pelo em ovo e de achar que todo mundo é suspeito e errado. É comum surgirem nóinhas de achar que tem gente querendo puxar nosso tapete e está mal intencionado. Pode até ser verdade, mas antes avalie e tome cuidado com disputas e jogos de poder.

É importante avisar que esta combinação tem um clima mais denso, intenso, e precisamos ter consciência a respeito dessa tonalidade que vai se fazer presente durante a semana.

Por isso, quando bater o incômodo, a dica é tentar ampliar o olhar e identificar onde está essa insatisfação – o que está nos dando medo! – e o que é preciso fazer. Finalizações podem ocorrer, decisões ou processos internos de se dar conta de algo, inclusive das nossas sabotagens.

Plutão avisa: nada de inventar desculpas!

A vantagem do Sol com Plutão é que não dá muito pra inventar desculpas. As crises, que é algo bem plutoniano, ficam bem evidentes, pois se a gente não tiver aquilo muito claro, não faz as mudanças necessárias. Vai levando adiante o que deveria mudar ou encerrar.

Você poderá ter que lidar com o confronto de problemas, mas encare como um processo de limpeza.

Plutão fala em final de ciclo, o que pode representar até um fechamento em questão coletiva, como notícias de falecimento, entidades que deixam de existir, jogador finaliza um ciclo e troca de time… São tipos de despedidas e fechamentos de ciclos bem plutonianos.

Mas Plutão representa também renascimento e pode aumentar as crises existentes no coletivo.

É sempre bom avisar que quando tem Plutão no ar, há um clima de maior perigo, por isso temos que tomar um certo cuidado. Há mesmo mais risco, com tipos autoritários e abusivos à espreita, por isso, tenha cautela.

Ao mesmo tempo, transformações podem acontecer no coletivo, algo ser revogado, modificado, mas de uma forma que talvez não tenha muito retorno, até porque temos uma particularidade nesta semana, que é o Mercúrio direto, que traz mais estabilidade para as decisões tomadas.

Crises no âmbito internacional também podem surgir ou se agravar.

Vênus/Urano: fim de relações

Desde quinta-feira passada (5) e até esta terça-feira (17), temos mais um aspecto que sinaliza que mudanças precisam acontecer. A quadratura de Vênus com Urano aponta tendência de rupturas e separação.

Talvez para algumas pessoas esse aspecto possa proporcionar mais consciência. Relações que realmente não estão caminhando bem há um tempo, agora podem tomar um impulso e gerar rompimentos, o que pode ser visível no mundo dos famosos.

Quando se trabalha com Astrologia estratégica, quando você depara com um Céu desse, é melhor se precaver para evitar determinadas situações em uma semana com tantas tensões. Então reflita:

O que poderia ser melhor de evitar agora?

Se não tomar cuidado, há tendência de ruptura, pois cordinha que já esteja esticada pode arrebentar de vez, como um relacionamento, por exemplo, que já não venha bem.

Mercúrio direto: hora de tomar decisões e agir

Acaba nesta semana o primeiro Mercúrio Retrógrado de 2023 (veja aqui quando teremos outros!). Portanto, desde 29/12, tivemos um período mais reflexivo. A partir de quarta-feira (18), ele retoma o movimento direto e favorece a tomada de decisões, ajudando nessa questão das mudanças.

Mercúrio, quando está retrógrado, tem muito a ver com o pensar e a gente fica refletindo muito. Agora, quando o planeta fica direto, nos permite um amadurecimento e temos a possibilidade de partir para a ação.

Ocorre essa maturidade, pois Mercúrio está em Capricórnio, e o plano mental é regido por Mercúrio. Portanto, podemos pensar com mais calma, sem aquela ânsia de resolver as coisas com precipitação.

Porém, quando o Mercúrio fica direto, a gente já pensou o suficiente e é a hora de tomar decisões: assinar um documento, comprar uma passagem aérea, tomar uma direção qualquer, principalmente porque esse Mercúrio já vai estar direto no mapa astral da Lua nova que começa em 21/01.

Vem aí a Lua Nova das mudanças

No sábado (21), temos a primeira Lua Nova de 2023, que vai ser em Aquário, com Ascendente em Câncer, Sol e Lua na Casa 7 e Vênus conjunto a Saturno em Aquário na Casa 8.

Não sei se está dando para perceber o tom pelas previsões, mas é como se o ano começasse para valer agora!

Vai ser uma Lua Nova com o Sol recém saído da conjunção exata com Plutão, e ele vai trocar de signo e entrar em Aquário. Novas coisas vêm aí.

Uma das particularidades desta Lua Nova é o fato dela acontecer na Casa 7 do mapa astral levantado para Brasília. O que indica novos acordos, parcerias e relacionamentos, inclusive novas posturas nas relações também.

Nessa Lua Nova, Vênus já estará pertinho de Saturno, um aspecto que vai ficar bem forte na semana que vem, trazendo uma questão de regramento e limites, numa vibe de consciência com os prazeres e a parte financeira.

Vamos ter Sol e Lua num bom aspecto com Júpiter em Áries, dando um tom criativo e progressista. Eu colocaria destaque essa coragem de partir para novo e acreditar nessa história, pois o Céu agora se reuniu para que a gente pudesse ter um começo inspirado.

Há no ar uma energia para fazer mudanças. Não deixe essa oportunidade do Céu, que é de um mês, passar em branco. Portanto, não tenha medo de fazer diferente, algo bem aquariano! Faça a seguinte reflexão:

Onde eu tenho que me libertar e/ou inovar?

Esse impulso de ir pra frente e pensar no futuro é muito aquariano, junto com os caminhos inéditos de Júpiter em Áries. Aproveite para se direcionar a novas parcerias e projetos.

Bora encarar as transformações?

Animou com as previsões astrológicas para a semana de 15 a 21 de janeiro de 2023? Poderá ser um lado penoso, com notícias mais fortes no âmbito coletivo, mas também a chance de responder para si mesmo a seguinte pergunta: o que você gostaria de mudar em sua vida?

Lembrando que, se você curte as minhas palavras e orientações, não deixe de me seguir no meu canal no YouTube e no Instagram .

Vanessa Kannenberg

vanessa@personare.com.br