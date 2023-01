Ainda não fez suas metas? Veja 3 ferramentas para planejar 2023

Todo fim e começo de ano a gente se pergunta a mesma coisa: quais são minhas metas para o ano? Para quem tem dificuldade em definir seus objetivos, as previsões podem ser de um grande auxílio para identificar o que estará em evidência na sua vida no decorrer do ano e de que forma pode utilizar suas potencialidades com mais assertividade. Por isso, listamos neste artigo 3 ferramentas para planejar o seu 2023.

Baseadas nos estudos de Astrologia, Tarot e Numerologia, as técnicas são muito mais do que meras adivinhações. Elas têm como objetivo principal auxiliar na busca pelo autoconhecimento. Também são excelentes para apontar oportunidades e ajudar a lidar com os desafios, tanto pessoais quanto coletivos.

3 ferramentas para planejar 2023

Ao experimentar as ferramentas poderosas de cada uma das três áreas de conhecimento – Astrologia, Tarot e Numerologia -, você mesmo pode desenvolver a sua própria forma de autoconhecimento, quem sabe mesclando as técnicas e até adicionando outras, para então estabelecer as suas metas.

Por exemplo, você encontra dicas baseadas em necessidades humanas aqui para definir metas alcançáveis para 2023. Agora, vamos conhecer 3 ferramentas para planejar 2023?

1. Mapa do Ano

Os números têm simbolismos específicos individualmente e na relação entre eles, indicando quais energias estão nos influenciando. Com o objetivo de traçar metas para o período de 12 meses, a melhor ferramenta é o Mapa do Ano (acesse aqui).

Utilizando somente seu nome e data de nascimento, gratuitamente, ela calcula o número do seu Ano Pessoal, que começa sempre em janeiro e vai até dezembro de cada ano.

A partir disso, a Numerologia apresenta o que deve ser mais forte na nossa vida durante todo 2023, oportunidades e desafios para o ano 2023, inclusive com datas. Você pode ver um resumo das previsões para o seu Ano Pessoal gratuitamente aqui.

2. Tarot Semestral

O Tarot reúne uma série de representações que, combinadas, geram novos significados, indicando caminhos possíveis para as diversas situações de nossas vidas. Pensando em estabelecer metas anuais, a melhor ferramenta é o Tarot Semestral.

É possível sortear 13 cartas que trazem interpretações sobre vida amorosa, familiar, profissão, saúde, diversão, etc., para o período de seis meses. Ou seja, é possível ter previsões e conselhos de janeiro a junho e, também, de julho a dezembro.

3. Revolução Solar

É possível usar a Astrologia basicamente de duas maneiras para traçar suas metas: a primeira é consultando as previsões de 2023 para o seu signo solar e Ascendente.

Mas existe ainda uma outra, mais personalizada, que se chama Revolução Solar. Mas é preciso ter atenção: ao invés de considerar o ano de janeiro a dezembro, essa análise astrológica leva em conta o período de um aniversário ao outro de cada pessoa.

A Revolução Solar mostra potenciais, forças e desafios de uma pessoa durante esses 12 meses. Então, se você não nasceu bem no fim ou no início do ano, é preciso considerar tanto a análise de 2022 quanto a de 2023 – é possível gerar ambas gratuitamente no Personare.

Metas de Ano Novo

Ao unir essas três ferramentas, é possível encontrar uma grande quantidade de informações pessoais que podem te ajudar a fazer um planejamento mais direcionado e personalizado para o seu ano.

Mas é importante reforçar que esses estudos não são fatalísticos. Lembre-se que é você quem decide o que fazer a partir da interpretação do que os Astros, os Números e os Arcanos apontam.

E as suas metas não acabam quando estão definidas. Elas são apenas um ponto de partida. Cabe a você continuar buscando autoconhecimento e fazer suas escolhas no seu dia a dia, construindo o seu próprio futuro de forma mais consciente e direcionada.

