Conheça os signos dos participantes do BBB 23

O Big Day colocou fim à espera e especulações. Nesta quinta-feira (12), foram anunciados os nomes de todos os brothers e sisters da 23ª edição do Big Brother Brasil. Para te ajudar a conhecê-los desde já, o Personare revela os signos dos participantes do BBB 23.

Signos no plural mesmo! Afinal, para conhecer uma pessoa antes mesmo de acompanhá-la 24 horas confinada com desconhecidos e celebridades é preciso ir muito além do signo solar – que é o signo que a maioria das pessoas conhece, pois só depende do dia e mês de nascimento.

A equipe do Personare gerou o Mapa Astral dos participantes do BBB 23 a partir dos dados disponíveis, como data e local de nascimento. Afinal, sem o horário ainda não é possível identificar outros pontos astrológicos importantes, como Ascendente, Lua e as Casas Astrológicas.

SPOILER: você também pode fazer o seu Mapa Astral gratuito aqui (e de quem mais e quantos quiser!).

Qual signo é o mais presente no BBB 23?

Nesta edição, o último signo do Zodíaco é o que mais aparece, com quatro brothers: Peixes! Em seguida, vêm Áries e Touro, com três participantes cada. Ainda temos Câncer, Escorpião e Sagitário, com dois cada.

Já Gêmeos, Virgem, Libra, Capricórnio e Aquário contam com um brother cada um! Ainda temos um participante que colocamos sem signo definido, pois precisamos do horário para confirmar. Por enquanto, não tem ninguém de Leão.

Mas nada de preconceitos astrológicos, ein? Não diga que não gosta de um brother porque é ariano ou de uma sister porque é capricorniana. Não existe essa de “pior signo do zodíaco”, como você lê aqui.

Signos dos participantes do BBB 23

A seguir, a gente conta quais são os signos dos participantes do BBB 23 e o que cada um indica sobre a personalidade deles. Os signos que a gente revela são Sol, Mercúrio, Vênus e Marte no Mapa Astral.

Por que esses planetas? É porque, junto com a Lua (que precisa da hora de nascimento), esses são os Astros Pessoais, que têm trânsitos mais rápidos e por isso indicam as características mais individuais de cada pessoa. A saber:

Sol (signo solar): mostra a sua forma de ser Lua (signo lunar): revela a sua forma de sentir Mercúrio: aponta a sua forma de se comunicar Vênus: esclarece a sua forma de se relacionar Marte: expõe a sua forma de agir e lutar

Júpiter e Saturno são planetas sociais, pois ficam de um a dois anos em cada signo. Já Urano, Netuno e Plutão são os planetas geracionais, porque ficam vários anos em um só signo, influenciando toda uma geração de pessoas. Entenda aqui tudo sobre os planetas e seus significados no Mapa Astral .

Agora, sim, confira abaixo os signos dos participantes do BBB 23, divididos entre Camarotes e Pipocas.

SIGNOS DOS CAMAROTES

ALINE WIRLEY

Sol em Sagitário: a cantora tem tudo para ser uma das mais otimistas e positivas aventureiras da edição. Por outro lado, pode ter dificuldade em se comprometer, pelo simples motivo de que o signo teme a estagnação. Mercúrio em Capricórnio: tem uma inteligência prática, que busca ir a fundo no conhecimento e é super disciplinada. Vênus em Aquário: vive o amor de forma desapegada e livre do zodíaco. Marte em Libra: tende a ser alguém que luta por justiça, e que pode até ser agressiva diante de casos injustos.

BRUNA GRIPHAO

Sol em Peixes: a atriz carioca faz parte do time de dos signos dos participantes do BBB 23 mais frequentes e que também é o mais sensível do zodíaco! Profundo e intuitivo, costuma captar no ar o que ninguém mais consegue, mas pode ter dificuldade de ser racional e colocar os pés no chão. Mercúrio em Áries: tende a ter uma intuição poderosa, mas pode ser impulsiva e até ter falta de atenção. Vênus em Áries: vive o amor de forma imediata e espontânea! Marte em Escorpião: de desejos intensos, é extremamente precisa quando luta por algo, ao estilo implacável.

FRED

Sol em Touro: Fred é um representante oficial do signo de Touro , com nada mais do que três planetas no signo. Como é o mais estável do zodíaco e curte segurança, Touro tende a lutar bravamente pelo prêmio milionário, mas também curte comer e beber do bom e do melhor. Mercúrio em Touro: tende a ser uma pessoa prática, com os pés no chão e super teimosa Vênus em Touro: vive o amor intensamente, mas não corre atrás de ninguém Marte em Gêmeos: usa principalmente a inteligência como arma para vencer suas lutas

DOMITILA BARROS

Sol em Câncer: a modelo e ativista social tem tudo para ser uma das mais sensíveis e emotivas do programa, mas não necessariamente chorona. Pessoas do signo de Câncer são ambiciosas, embora possam não aparentar! Mercúrio em Câncer: com o planeta da comunicação também em Câncer, inteligência emocional é o que não falta para Domitila. Vênus em Touro: sabe apreciar as coisas boas da vida e pode ser super apegada aos prazeres terrenos (e físicos também!) Marte em Câncer: com uma desconfiança natural, conquista o que deseja aos poucos, mas não larga seus objetivos facilmente não

ANTONIO “CARA DE SAPATO”

Sol em Peixes: apesar de ser lutador de MMA, tende a ser uma pessoa super sensível e com uma intuição muito forte. Além de sonhador, deve ser bastante solidário e muito conectado à espiritualidade. Mercúrio em Peixes: com Mercúrio também no signo de Peixes , ressalta sua inteligência emocional e empatia. Vênus em Aquário: pode sentir atração por pessoas criativas e inteligentes ou até se apaixonar por suas amizades. Marte em Aquário: super independente, provavelmente pode sentir saudade de mais liberdade.

FRED NICÁCIO

Sol em Peixes: o médico e fisioterapeuta tem uma energia bastante sonhadora,o que pode o levar a se iludir com certa facilidade. O signo de Peixes é aquele capaz de se doar totalmente a algum objetivo (será que o milhão vem aí?), mas também às outras pessoas. Mercúrio em Peixes: provavelmente é dono de uma inteligência intuitiva e tem a habilidade de entender e resolver facilmente os problemas. Vênus em Capricórnio: é do tipo que não curte se sentir vulnerável e constrói seus relacionamentos com o tempo e confiança. Marte em Touro: apesar do jeito aparentemente tranquilo, corre o risco de explodir. Sem contar que precisa vencer a preguiça para conquistar o que quer.

KEY ALVES

Sol em Capricórnio: a jogadora de vôlei é representante do signo mais persistente e responsável do zodíaco. Além disso, Capricórnio é o signo mais capaz de realizar coisas difíceis. Mercúrio em Capricórnio: se dedica e aprende muito no que deseja, mas pode ser radical nas suas ideias. Vênus em Sagitário: é o tipo que sente atração por outras culturas, pessoas que moram em lugares distantes, outros sotaques, outras realidades. Marte em Peixes: segue suas intuições e vai nadando conforme a maré, se inspirando geralmente em alguma força superior.

MARVVILA

Sol em Touro: a cantora de pagode tende a ter como qualidades a paciência, o bom gosto e a sensualidade. Por outro lado, valoriza muito o prazer e o conforto, e pode ser super teimosa. Mercúrio em Touro: deve ser uma pessoa que aprende muito mais na vida, no dia a dia, do que através dos ensinamentos dos outros. Vênus em Câncer: no amor, curte se entregar e se joga fundo na relação, além de poder ser bem apegada. Marte em Libra: é do tipo que luta (por vezes até de forma agressiva) por suas causas e que tem pavor de injustiças.

GABRIEL SANTANA

Sol em Libra: empatia e diplomacia podem ser bem presentes na personalidade do ator libriano. Com um dom natural para se relacionar com outras pessoas, Libra pode ser ótimo em solucionar conflitos, porém, pode ser um tanto quanto indeciso. Mercúrio em Libra: tende a ter uma inteligência humana, aberta e que busca a harmonia e o consenso. Vênus em Leão: o signo de Leão pode atrair as pessoas como um ímã, tamanho magnetismo; no entanto, tende a preferir relações estáveis. Marte em Sagitário: não hesita em se empenhar ao máximo para ir além dos limites, mostrando para as pessoas como tudo poderia ser melhor.

MC GUIMÊ

Sol em Escorpião: o cantor e compositor é mais um escorpiano para levar intensidade e um pouco de investigação para dentro da Casa. Afinal, Escorpião é um signo que ama decifrar mistérios e se jogo de corpo em alma em quase tudo que faz. Mercúrio em Sagitário: provavelmente tem uma inteligência intuitiva, com raciocínio rápido e conclusões que até confundem as outras pessoas. Vênus em Sagitário: é do tipo que curte estar em movimento, por isso se atrai por pessoas de lugares e realidades diferentes. Marte em Câncer: sua maior arma para conquistar seus objetivos é sua natural desconfiança, que lhe leva ser forte, além de uma força de vontade invejável.

SIGNOS DOS PIPOCAS

PAULA FREITAS

Sol em Câncer: a biomédica que conquistou o lugar após passar pela Casa de Vidro tende a se mostrar uma pessoa sensível, emotiva e romântica, sem falar na ótima intuição. Mas também pode ser mais apegada e até sentir mais saudade. Mercúrio em Câncer: com o planeta da comunicação também em Câncer, a sua sensibilidade deve ser ainda mais reforçada, podendo até ser mais influenciável. Vênus em Leão: muita exuberância, drama e paixão, é assim que lida com o amor. Ah, e o magnetismo é alto! Marte em Touro: o seu lema é “devagar se vai ao longe”, pois tem pouca impulsividade e muita reflexão.

GABRIEL TAVARES

Sol em (?): o administrador e modelo nasceu na cúspide, ou seja, bem na data de transição do signo de Virgem para Libra. Por isso, saber a hora de nascimento de Gabriel é fundamental para cravar o seu signo solar. Entenda melhor sobre a data dos signos aqui . Mercúrio em Virgem: tende a ter uma visão abrangente e fazer análises bastante críticas, por isso, tem uma comunicação clara e assertiva. Vênus em Virgem: discrição é uma das qualidades que define Gabriel no amor, sem falar que gosta de conquistar sendo útil e sem grandes exageros. Marte em Leão: com confiança e atitude, Gabriel não deve ficar parado esperando as coisas acontecerem. Para ele, o mundo é de quem faz!

CEZAR

Sol em Peixes: mais um pisciano para a Casa! O enfermeiro é do grupo sonhador, de intuição aguçada e coração gigante. O maior risco dos piscianos é se entregar demais aos outros e esquecer de si próprio. Mercúrio em Aquário: inventivo e criativo, é assim que a Astrologia define esse posicionamento, portanto, tende a ter um estilo próprio e bem definido. Vênus em Áries: amor e ódio andam lado a lado, geralmente, e não existe nenhum relacionamento morno na vida do brother. Marte em Capricórnio: é do tipo que se dá melhor em objetivos de longo prazo do que em situações que exijam pressa ou vitórias rápidas.

GUSTAVO BENEDETI

Sol em Aquário: o fazendeiro é o único aquariano entre os signos dos participantes do BBB 23. Considerado o mais amigo do zodíaco, Aquário tende a ser super leal e alguém em quem se pode confiar. Sem falar que está ligado a características como inventividade e criatividade. Mercúrio em Aquário: é do tipo que tem uma inteligência inventiva, que pensa fora do padrão e não aceita as coisas passivamente. Vênus em Capricórnio: costuma ter necessidade de se sentir seguro e confiar nas pessoas com quem se relaciona, por isso pode levar tempo para se entregar. Marte em Leão: geralmente sabe o que quer, e demonstra muita autoconfiança na luta pelos seus objetivos, às vezes até mais do que realmente sente.

LARISSA SANTOS

Sol em Touro: a professora de Educação Física faz parte do grupo do signo que é estável e comprometido, mas que pode ser bastante possessivo e até materialista. Afinal, segurança e conforto são temas bem importantes para Touro. Mercúrio em Áries: dona de sinceridade e franqueza enormes, pode ser facilmente identificada como grosseira ou ingênua. Vênus em Áries: é do tipo direta e sincera, e ama tudo o que é independente, aventureiro e dinâmico. Marte em Touro: não gosta de estressar, por isso não tende a gastar energia com agressividade e brigas.

RICARDO

Sol em Áries: Áries é quase o sobrenome do biomédico, que tem pelo menos três planetas no signo mais corajoso e obstinado do zodíaco. Porém, também pode ser mega impulsivo e até meio agressivo no dia a dia. Mercúrio em Áries: é do tipo que tem inteligência explosiva, com intuições poderosas, mas que também pode indicar falta de concentração. Vênus em Áries: tende a curtir pessoas sinceras e donas de si mesmas, mas acima de tudo gosta de sentir que está conquistando a pessoa, e não o contrário. Marte em Peixes: para dar uma equilibrada em tanto fogo ariano, luta por causas espirituais, místicas, podendo vir a se tornar um líder espiritual.

SARAH ALINE

Sol em Escorpião: como representante do signo mais intenso do zodíaco, a psicóloga reúne qualidades como poder de transformação e autossuficiência, mas também pode ter forte vontade de controlar e guarda facilmente os ressentimentos. Mercúrio em Sagitário: tem inteligência analítica, por isso, consegue fazer pontes entre coisas aparentemente desconexas, além de ensinar os outros Vênus em Capricórnio: é do tipo que não curte as paixões fulminantes, porque prefere relações mais sólidas e baseadas na confiança. Marte em Sagitário: luta por ideais e é do tipo que gosta de ultrapassar os limites e vai além das expectativas

MARÍLIA

Sol em Áries: a maquiadora e influenciadora é mais uma que tem Áries como signo solar entre os signos dos participantes do BBB 23. Como parte do primeiro signo, tende a ter iniciativa e coragem para ir atrás do que quer. Porém, toda essa garra pode se transformar em impulsividade e até agressividade. Mercúrio em Áries: franqueza e sinceridade são características bem marcantes, e o seu papel na vida (e quem sabe no BBB) pode ser colocar as coisas claramente, abrir os jogos. Vênus em Aquário: é do tipo que pode evitar o envolvimento e manter certa distância no que diz respeito ao amor, pois faz o tipo desapegada. Marte em Aquário: luta melhor em grupo, e é bem possível que se associe a outras pessoas (panelinha que chama?) para ganhar o jogo.

CRISTIAN VANELLI

Sol em Virgem: o empresário é do signo mais perfeccionista e crítico do zodíaco. Por isso, está tão ligado à organização e ao planejamento. Além disso, tem uma tendência natural a se preocupar e cuidar do corpo, da rotina e da alimentação. Mercúrio em Virgem: tende a ter forte inteligência crítica e analítica e raciocínio lógico, super ligado nos detalhes Vênus em Leão: é do tipo que ama amar e quando está apaixonado, irradia uma luz que contagia a todos ao redor. Marte em Gêmeos: usa acima de tudo a inteligência como arma para conquistar espaço e vencer tudo o que almeja.

BRUNO NOGUEIRA

Sol em Sagitário: o atendente de farmácia é mais um representante do signo mais otimista e alto astral do zodíaco. Sagitário dificilmente dize “não” ou nega uma festinha. Mas, principalmente, curtem estar em movimento e podem ter dificuldade com restrições. Mercúrio em Capricórnio: é super realista e obstinado, mas pode ser bem desconfiado, sendo às vezes negativo com relação às coisas Vênus em Sagitário: costuma se atrair por pessoas inteligentes, que conversam sobre assuntos filosóficos, mas também assuntos banais Marte em Gêmeos: sua luta não é física nem instintiva. Prefere usar o raciocínio e a palavra para conquistar o que deseja, podendo convencer (e enrolar) com facilidade.

TINA

Sol em Gêmeos: a analista de marketing e modelo é representante do signo mais comunicativo do zodíaco, conhecido pela versatilidade e pela sociabilidade. Gêmeos ama conhecer novas pessoas e curte conversar sobre tudo. Mas também pode ser bastante inquieta e ficar entediada com facilidade. Mercúrio em Câncer: tende a ter uma boa inteligência emocional, sacando bem as outras pessoas, mas manipulando também quando quer Vênus em Áries: é do tipo que pode flertar por pura diversão e se desinteressar quando conquista Marte em Leão: tende a concentrar uma vontade muito poderosa na direção das coisas que deseja e quer conquistar.

AMANDA

Sol em Áries: a médica faz parte do grupo do signo mais impulsivo e corajoso do zodíaco. É o primeiro, portanto, tem tudo a ver com tomar a iniciativa e partir para a ação – embora costume não terminar tudo que começa. Mercúrio em Áries: tende a ser extremamente franca, do tipo que deixa claro o que quer e que também abre o jogo de todo mundo. Vênus em Touro: é do tipo que curte viver o lado bom da vida e que tem um grande poder de atração e sensualidade nata. Marte em Gêmeos: tende a ter uma grande necessidade de movimento e pode ser bem inquieta, precisando aprender a relaxar.

