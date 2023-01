Fim de Marte Retrógrado: veja qual área da sua vida vai ganhar fôlego

Depois de quase três meses, chega ao fim Marte Retrógrado, trânsito astrológico que vinha tirando o nosso fôlego e nos deixando mais agressivos. O planeta da energia e dos começos retoma seu movimento direto no signo de Gêmeos nesta quinta-feira (12). Entenda neste artigo qual área da sua vida vai melhorar.

O que significa o fim de Marte Retrógrado

Marte Retrógrado é um acontecimento astrológico que acontece a cada dois anos — ou seja, não o veremos novamente neste ano. Veja aqui quais planetas retrógrados em 2023.

Esta retrogradação ainda coincidiu com o final das eleições brasileiras, Copa do Mundo e uma série de eventos. Por isso, o trânsito nos deu a sensação de que tudo o que a gente queria lançar (Marte), em termos de comunicação (Gêmeos), exigia muito mais esforço (retrogradação).

Agora que o planeta fica novamente direto neste signo móvel e comunicativo, devemos sentir mais facilidade para nos comunicar e também para motivar as pessoas a participarem das atividades. Além disso, é um ótimo momento para organizar eventos e reuniões, pois estaremos com mais fôlego.

Mas e na sua vida, o que acontece? Veja a seguir qual área da sua vida vai melhorar com Mercúrio direto.

Veja qual área da sua vida vai melhorar

O trânsito de Marte (e todos os demais planetas) no céu de hoje “conversa” com o seu Mapa. Isso significa que você está vivendo um trânsito de Marte diferente do que suas amizades, família, colegas e qualquer outra pessoa está vivendo.

E como vê isso? Siga o passo a passo (rápido e grátis) para ver seus trânsitos pessoais.

Comece acessando aqui no seu Horóscopo Personalizado. É gratuito! Se você não tem cadastro nosso site, vai precisar apenas incluir alguns dados, como data, hora e local de nascimento Agora, veja que você tem vários trânsitos de vários planetas acontecendo. No menu à direita, você vê seus trânsitos pessoais ativos. Ao clicar em um deles, você lê, à esquerda, a análise e a previsão para sua vida. Encontre “Marta na Casa…” e leia tudo sobre o trânsito.

Agora, para entender diretamente o que essa Casa representa em termos de área da vida, veja o resumo:

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com