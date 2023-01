O que o Feng Shui revela sobre a energia da Casa de Vidro do BBB 23

A Casa de Vidro do BBB 23 começou nesta terça-feira (10/01) e já está dando o que falar. Quatro candidatos a participantes foram confinados no cubículo, instalado no meio de um shopping do Rio de Janeiro. Além de analisar a personalidade e o comportamento dos potenciais brothers, você parou para pensar como é a energia da Casa de Vidro BBB 23?

O Feng Shui, como técnica que identifica os efeitos dos ambientes sobre as pessoas, pode nos dar essa resposta. Antes de compartilhar minhas observações como arquiteta e consultora de Feng Shui Tradicional Chinês, gostaria de te perguntar:

Você já imaginou como seria morar em uma casa toda de vidro? Refletiu como se sentiria morando em um ambiente sem paredes concretas? Para além da transparência e falta de privacidade, como ficaria a sua energia?

Eu mesma fui até o Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ver de perto a Casa de Vidro do BBB 23. De cara, me espantei com a quantidade de gente e com tamanha agitação ao redor do pequeno ambiente reservado aos quatro candidatos.

Certamente é uma experiência intensa, para dizer o mínimo, o que em parte explica uma das participantes ter permanecido chorando o tempo inteiro em que estive por lá observando.

Essa grande movimentação de pessoas ao redor da Casa de Vidro se une a determinadas características físicas desse ambiente, o que torna a experiência ainda mais desafiadora. Os materiais, cores e formas presentes nos trazem informações bem interessantes sobre seu impacto nas pessoas.

Então, vem comigo descobrir o que o Feng Shui revela sobre a Casa de vidro BBB 23 e saiba o que (não) fazer aí na sua casa e demais espaços onde transita.

A energia da Casa de Vidro do BBB 23

Segundo a técnica milenar chinesa, podemos analisar as características dos materiais conforme sua polaridade Yin (repouso) ou Yang (movimento). A Casa de Vidro do BBB 23 é feita de vidro transparente, ou seja, deixa passar a luz, o que estimula as energias yang-dinâmicas do local.

Quando um ambiente possui grandes extensões de vidro conectando os espaços externos e internos, é criado um excesso de yang, e a energia fica dinâmica além da conta ali. Isso pode prejudicar o descanso, a saúde e até o equilíbrio emocional.

DICA PARA A SUA CASA: o ideal é ter um equilíbrio de energias yang-dinâmicas e yin-repousantes. Porque:

O yang cuida do dinheiro que se ganha, da fama e da vida social (entenda mais aqui sobre feng shui, dinheiro e prosperidade). O yin cuida da saúde, dos relacionamentos e da construção de um patrimônio sólido.

Na Casa de Vidro do BBB 23, além de paredes de vidro que envolvem cerca de metade do ambiente, o teto também é inteiro de material translúcido. O que isso causa nos ocupantes? A tendência é que fiquem muito yang, ou seja, agitados e cheios de energia no começo.

Mas depois a falta do yin trará tendência a cansaço, instabilidade emocional, dificuldade nos relacionamentos… Podem acontecer discussões e desentendimentos ainda nessa fase de exposição pública.

O predomínio de vidro também prejudica o sono, podendo desencadear insônia, pesadelos ou a mente que não descansa, mesmo enquanto você dorme.

Como os materiais sintéticos afetam a saúde

A cobertura da Casa de Vidro do BBB 23 é de material sintético, assim como o revestimento das paredes, que é de painel adesivo, e também o piso, que é de carpete.

Materiais sintéticos promovem o acúmulo de eletricidade estática — aquela carga elétrica do ar que faz a gente tomar um pequeno choque quando encosta em alguém e o tempo está muito seco, sem umidade; e também o que faz os papeizinhos grudarem no pente de plástico no antigo experimento infantil…

A eletricidade estática promove no organismo o acúmulo de radicais livres, deixando o sistema imunológico mais lento e sobrecarregado, e fazendo as pessoas se sentirem desgastadas, pesadas. A solução para isso é colocar os pés na terra para descarregar, ou tomar um banho.

Para os candidatos a brothers do BBB 23, a única opção é mesmo a água.

DICA PARA A SUA CASA: você deveria evitar ao máximo os materiais sintéticos, dando preferência sempre aos materiais naturais para revestimentos, móveis e objetos. Entenda aqui o que é Geobiologia e como reequilibrar as relações energéticas entre as pessoas e as construções.

Significado da decoração azul escura na Casa de Vidro

Isoladamente, as cores não são boas nem más. Seus efeitos podem variar conforme o ambiente em que estão, sua amplitude naquele espaço e a atividade ali desenvolvida.

Para o Feng Shui, a cor azul nos tons mais escuros está associada à fase Água. Ao mesmo tempo, em que refresca e relaxa, favorecendo o sono, ela também pode ativar sentimentos de medo e tristeza.

Na Casa de Vidro do BBB 23, a Água oferece um belo contraponto yin-repousante ao excesso de yang-dinâmico do resto do ambiente envidraçado. Mas também sinaliza que as emoções sentidas serão profundas e intensas, nunca superficiais. A saudade e a insegurança podem bater forte nos participantes mais suscetíveis.

DICA PARA A SUA CASA: você sabia que a cor da Água (preto e azul escuro) em grandes extensões num ambiente pode estimular a vontade de fazer xixi? Por isso não é boa em quartos de crianças pequenas (veja mais dicas aqui).

E as formas retas e circulares?

A variedade de formas enriquece as vibrações dos ambientes. Nossas construções tradicionais costumam apresentar um predomínio de linhas retas em formatos quadrados e retangulares. Isso gera um padrão energético anti-natural que precisa ser equilibrado.

As formas presentes na Casa de Vidro do BBB 23 não fogem a essa regra. As linhas retas estão presentes no formato do ambiente, das camas e estantes.

Já a mesa e as cadeiras são brancas e redondas, o que alivia a rigidez das linhas retas e também das emoções. A forma circular favorece a união e a convivência. As formas sinuosas como as das cadeiras trazem suavidade. Ponto positivo para a casa!

DICA PARA A SUA CASA: Já reparou que as formas naturais são predominantemente sinuosas e fluidas? Por isso, tente, aí na sua casa, misturar formatos retos com redondos, equilibrando a energia dos ambientes. Entenda melhor aqui como aplicar Feng Shui na Arquitetura e decoração da casa.

O que poderia melhorar na Casa de Vidro do BBB 23?

Um pequeno detalhe que tornaria o clima da Casa de Vidro do BBB 23 melhor em vários aspectos seria a presença de mais plantas naturais. Pelo que pude ver, tem apenas dois vasinhos de orquídeas no cenário.

As plantas e flores purificam o ar, absorvendo toxinas, trazem as formas sinuosas para equilibrar as retas, e evocam a natureza, acalmando e reconfortando.

DICA PARA A SUA CASA: nos centros urbanos, em que muitas vezes o verde é tão escasso, a presença de plantas em casa pode transformar radicalmente um ambiente. Você tem plantas na sua casa? Se ainda não tem, aproveita e providencia algumas. Veja aqui quais plantas e flores são mais favoráveis para os diferentes cômodos da sua casa!

VÍDEO: a energia da Casa de Vidro do BBB 23

Veja um pouco do que é a Casa de Vidro do BBB 23 no vídeo abaixo e também a minha análise a partir do Feng Shui:

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui - Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

