Descubra qual é a palavra de cada signo em 2023

2023 deve ser um ano melhor do que foi 2022, mas, ainda assim, deve exigir sacrifícios e mudanças importantes — que podem ser doloridas. Temos trânsitos astrológicos bem importantes (que você vê aqui, nas previsões da Astrologia para 2023) que vão mexer com todo mundo. Mas como você vai lidar com esses desafios e transformações? Pensando nisso, a gente te conta qual é a palavra de cada signo em 2023.

Cada palavra resume o que cada um vai viver nesse novo ano que acaba de começar. Mas é importante conferir as previsões completas para o seu signo (é só ver aqui), para entender todos os trânsitos, saber quais serão as melhores oportunidades e as tendências para o amor, família, trabalho e saúde em cada momento do ano.

Descubra a palavra de cada signo em 2023

Os signos foram listados em pares, conforme o signo oposto complementar. Encontre a sua palavra de 2023 e conecte-se com o poder dos Astros neste novo ano, potencializando o que de melhor você pode colher no novo ano.

Áries e Libra: Transformação

Em 2022, os eclipses foram no eixo Touro-Escorpião — e ainda teremos neste ano. Mas em 2023, já teremos eclipses no seu eixo, Áries-Libra, portanto, prepare-se para uma reviravolta e a possibilidade de se transformar profundamente. Veja aqui as datas e significados dos eclipses em 2023.

Touro e Escorpião: Conclusão

2022 foi um ano super intenso para Touro e Escorpião, pois tiveram eclipses no seu eixo. Em 2023, terão os 2 últimos eclipses no seu eixo (ou seja, se livram deles pelos próximos anos), então aproveite para tentar entender as conclusões importantes que os Astros estão tentando te mostrar.

Gêmeos e Sagitário: Revisão

Saturno, planeta da administração, passou dois anos e meio no inovador signo de Aquário. Agora que ele ingressa em Peixes, faz uma tensão ao seu signo, por isso tudo poderá estar mais confuso em 2023. Mas preste atenção: rever será melhor do que se enganar. Não fuja das revisões! Ainda mais nas retrogradações de 2023 (veja aqui as datas).

Câncer e Capricórnio: Criança Interior

Plutão, o planeta do poder e sombras, sai de Capricórnio em março e passa três meses em Aquário. Mas ele volta para Capricórnio em junho, trazendo um retorno de questões da vida. Aproveite para cuidar da sua criança interior – veja aqui algumas dicas.

Leão e Aquário: Poder

Como Plutão passa três meses por Aquário e Vênus fica retrógrado em Leão, algumas inseguranças podem bater ao longo do ano. A dica é reforçar seu poder pessoal e não desistir de acreditar em você. Você tem poder, não esqueça.

Virgem e Peixes: Cura

Cura é todo ano um tema importante para Virgem e Peixes. Mas em 2023 essa questão fica ainda mais importante para os signos. Saturno ingressa em Peixes e vai cobrar que você olhe para isso. Se protelar sua cura, a conta vai chegar. Foca no autoconhecimento!

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

