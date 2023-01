Guia para um Verão saudável: óleos, cores, banhos e mais

O verão é uma das estações preferidas de muitas pessoas, sinônimo de sol, calor e descanso. No entanto, essa vibe de férias e o próprio clima podem levar a um descuido com o corpo e a saúde. Pensando nisso, preparamos um Guia para um Verão saudável, com dicas de óleos, cores, sucos, alimentos e mais.

Guia para o Verão

As dicas foram dadas por especialistas do Personare em cada área. Confira!

Óleos essenciais para o Verão, por Solange Lima

Os óleos essenciais podem ser ótimos aliados no verão, seja para se refrescar, seja para proteger de ressecamento. Um dos principais é o óleo essencial de hortelã-pimenta, super refrescante e ainda traz disposição. Outras opções ainda afastam insetos que podem trazer doenças comuns nessa época do ano. Veja aqui mais dicas de óleos essenciais para o verão.

Cuidados com os cabelos

Para aproveitar todos os benefícios que essa estação oferece, é importante não descuidar dos cabelos. O médico tricologista Luciano Barsanti sugere, principalmente, usar uma máscara capilar nos fios para proteger os fios de agentes externos, lavar com água fria o cabelo depois de ir à praia ou à piscina, evitar secador quente e hidratar os cabelos com frequência. Veja aqui mais dicas para ter cabelos bonitos no verão.

Alimentação no Verão, por Amanda Regina

A alimentação no verão pede pratos mais leves. Por isso, vale a pena rever o cardápio e incluir opções que beneficiam o funcionamento do seu organismo – confira aqui uma lista de bons alimentos para o verão. Além disso, evite açúcar (que inflama), sal em excesso e temperos industrializados (além de serem péssimos para a saúde, ainda deixam seu corpo inchado).

Hidratação, por Luiza Mendes

Mais do que ajudar você a enfrentar os dias quentes, a hidratação é fundamental para a saúde. Sucos, frutas, verduras e legumes são ótimos aliados e podem substituir alimentos mais pesados, que causam desconforto e digestão lenta. Além disso, a bebida alcoólica refresca durante os dias mais quentes, porém, pode ser uma grande vilã. Conheça aqui receitas e alimentos para incluir no seu dia a dia e garantir a hidratação.

Cores no Verão, por Solange Lima

Algumas cores no verão podem nos energizar, dar um up no astral e ainda colorir nossos dias com mais disposição. A principal cor do verão é o amarelo, que tem energia quente, de calor, e, assim como o Sol, irradia e traz vida. Mas também podemos nos beneficiar do laranja, estimulando o desabrochar e trazendo mais ousadia e coragem, e de azul e verde, que podem ajudar nos estados de ansiedade, insônia e estresse.

Exercícios no Verão, por Rosine Mello

Os exercícios podem ser feitos normalmente no verão, porém, respeitando alguns cuidados, como praticar antes das 10h e após as 17h quando for ao ar-livre, com roupas leves e adequadas à sua atividade e sem descuidar da hidratação e alimentação. Veja aqui mais dicas para praticar exercícios no verão e alertas importantes.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br