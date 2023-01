O Mundo é a carta do Tarot em janeiro de 2023: veja as previsões

O ano novo começa cheio, pleno e intenso sob os auspícios do arcano do mês, o Mundo, que indica as previsões do Tarot para janeiro de 2023. Mais do que falar do mês em si, o Arcano XXI indica que o ano terá este tom de finalização de uma fase para o começo de outra melhor, pois essa é a sua natureza e direção.

E o Arcano do ano é O Carro, significando muito movimento e rapidez. Veja aqui as previsões completas do Tarot para 2023, para ir se preparando.

A seguir, você confere as previsões do Tarot para janeiro de 2023, incluindo trabalho, dinheiro, amor, saúde e espiritualidade. Se quiser complementar estas previsões com tendências pessoais para você, jogue aqui o Tarot Mensal.

Significado do Mundo no Tarot para janeiro 2023

Na imagem da carta, vemos uma mulher no centro de uma guirlanda de folhas em forma de elipse. Ela parece se movimentar graciosamente, como se estivesse dançando.

Na parte de fora da guirlanda, quatro figuras em formas angelicais ornam os cantos superiores e inferiores. A águia e o anjo em cima, o touro e o leão, embaixo. O que voa, no alto, o que anda, embaixo. Tudo no seu lugar, tudo na ordem e na harmonia dinâmica.

No seu esplendor, o Arcano XXI tem como significados a plenitude, a inteireza, a totalidade, a integração e o movimento integrado. Igualmente, representa as conclusões, mas de uma forma particular.

No Mundo, o término é parte de um processo de crescimento e desenvolvimento, mostrando o fim de uma fase por amadurecimento, plenificação e realização, para que possa continuar a partir de um patamar superior, numa nova fase, melhor que a anterior.

Assim, diante das suas possibilidades simbólicas, o Arcano XXI descreve o mês de janeiro, marco do começo do ano socialmente convencionado, como um momento de conclusões importantes e significativas.

Fim de um ciclo intenso

Como a narrativa dos arcanos do mês é sistêmica e orgânica, mostrando uma sequência de eventos interligados, precisamos interpretá-los desta forma. Então, vejam que existe uma cadeia simbólica que liga dois pontos do tempo:

Em janeiro de 2022, o Arcano do mês foi O Mago, de número I. Em janeiro de 2023, O Mundo, de número XXI.

Ou seja, o primeiro e o último Arcanos numerados do Tarot (conheça aqui todos os Arcanos do Tarot). Essa conexão indica que o tempo entre estes dois arcanos se apresenta como um ciclo completo.

Assim, podemos interpretar estes 12 meses e os eventos que sucederam neles – de extrema importância para a sociedade – não como uma virada abrupta, mas uma mudança natural, maior, coletiva, que dará início a uma nova fase com uma realidade cada vez mais diferente.

Não será em áreas específicas, mas em tudo. Nesse sentido, seria o fechamento do processo que se iniciou de forma violenta e catastrófica, em 2020, com a chegada da pandemia de Covid-19.

Porém, desta vez, essas transformações virão de forma mais natural e consciente. São as coisas se reorganizando na nova ordem.

Brasil pode ocupar posição de destaque

As temáticas envolvendo as questões mundiais prevalecerão sobre as locais em janeiro. O foco da atenção estará no cenário internacional, que, provavelmente, será o palco para tomada de importantes decisões e eventos que atingirão fortemente as nações.

Situações que se arrastavam sem solução ou que se iniciaram anteriormente caminharão para a sua resolução e conclusão a partir deste período.

É possível que o Brasil se destaque de alguma forma, mundialmente, fato que podemos, também, associar à tomada de posse do novo governo, que tem chamado a atenção de líderes mundiais.

É importante que prestemos atenção a esse evento e o que poderá vir a partir dele. Nesse caso, há tendência de haver uma aglomeração maior do que o esperado ou o evento ir além das expectativas, havendo acontecimentos marcantes, mas que não o impedirão de ser realizado.

Meio ambiente sob os holofotes

O Mundo é a Natureza, é o ambiente em que vivemos. Portanto, o Arcano destaca as questões ambientais que se tornam mais relevantes e ficam sob os holofotes durante este mês. Tanto no sentido de sua preservação, como por razão de acidentes ambientais. Também podemos falar de avanços ou notícias referentes ao cosmo, ao espaço sideral.

A palavra mundo tem sua raiz no latim e significa limpo, elegante e mundo no sentido do todo em que vivemos. Veja que imundo seria “não-mundo”, portanto, sujo. Então, temos duas possíveis interpretações para estas informações:

Uma que nos remete às questões sanitárias, porém num sentido mais positivo, que pode falar de novos problemas que já vêm acompanhados de soluções. A outra seria a resolução de problemas antigos através do avanço da ciência e de sucesso em trabalhos ligados à saúde, meio ambiente e questões sanitárias feitos em conjunto com outros países.

Como estamos falando de tudo, do todo e de todos, durante este mês, há uma tendência para se formarem aglomerações de massas organizadas ou de formação espontânea em função de um objetivo em comum de origem coletiva. Grupos se articulando e se movimentando.

Um dos alertas que o Arcano XXI nos deixa é sobre as consequências das ações presentes no futuro. Isso é algo que temos que pensar o tempo todo, mas, em janeiro de 2023, é importante pensarmos com mais clareza e termos mais consciência disso.

De que forma nossas ações e decisões impactarão a nossa vida e afetarão o meio em que vivemos?

Num outro sentido, a palavra mundo também significa elegante e, estando ao lado da Imperatriz, Arcano do mês de fevereiro, há uma boa energia e tendência favorável à moda. Quem trabalha com moda, pode ser a hora de investir e mergulhar fundo na sua área.

Trabalho e Dinheiro em janeiro de 2023

Para quem está em busca de emprego:

O mês inicia com esperança, trazendo boas chances da situação mudar. Boas oportunidades podem aparecer, inclusive, exigindo uma escolha – que não será difícil, pois a melhor será identificada facilmente. É importante ativar os contatos, estar presente e circular pelos espaços que possam lhe proporcionar chances de emprego.

Para quem está em atividade profissional:

A tendência é de melhoria, de crescimento e expansão. Pode haver promoções, mudanças de cargo ou emprego para melhor e reconhecimento do seu trabalho. Caso seu atual trabalho tenha perdido o sentido para você, haverá boas oportunidades. Se pretende mudar de carreira, o momento é oportuno.

Amor nas previsões do Tarot para janeiro 2023

O Arcano XXI desperta a consciência do que temos de verdade na nossa vida com o reconhecimento do que é bom e ruim e a maturidade para tirar disso o melhor para as duas pessoas.

Para quem está à procura de um amor:

Jogue-se no mundo, procure grupos, saia, esteja presente. Surpresas agradáveis podem acontecer se você se permitir socializar e circular. Podem aparecer pessoas que moram em lugares distantes e estrangeiros.

Experimente o Tarot do Amor e saiba mais sobre seu momento

Para quem está em um relacionamento:

É uma boa hora para conversar e resolver problemas novos e antigos ou, se for caso, terminar sem conflito. O importante é o entendimento e o respeito à vida e à liberdade do par para que ambos possam se ligar sem conflito. Numa relação sem crise, preparem-se para um mês transbordando de felicidade.

Para quem não tem interesse em se envolver com alguém:

Aproveite os amigos e o que há de bom à sua volta. Use o tempo livre para passear, admirar a beleza e a arte, de preferência, na companhia de quem mais gosta. Você poderá receber emocionantes declarações de amizade das pessoas que te amam de verdade.

DICA PARA TODOS!

Quebre a rotina fazendo coisas diferentes, viajando ou indo para lugares novos, quando possível. Essas experiências trarão momentos felizes e agradáveis, além de ampliar o seu círculo social.

Saúde em janeiro

Considerando o significado da palavra Mundo (limpo), toda atenção à saúde deve ser focada na assepsia e na profilaxia. Ou seja, na limpeza e na prevenção de doenças.

Não deixe de lavar as mãos, que é uma ação simples, mas muito importante para prevenir contaminações e infecções. Não podemos esquecer que estamos numa pandemia, num período que tem se mostrado mais propenso a surtos de Covid. Também é importante atualizar suas vacinas. Elas são a nossa maior arma contra a doença. E use máscara em lugares fechados e aglomerações. Com cuidado e acompanhamento médico, faça um detox no seu corpo. Igualmente, na sua mente e emoções, evitando pessoas e situações tóxicas. Veja aqui como fazer um detox ayurvédico. Busque o que é seguro, o que lhe traz alegria, prazer e partilha. Respire ar puro, coma comida saudável e passeie na Natureza.

Espiritualidade

Os espíritos da Natureza estão em plena atividade no astral, mais do que de costume. A Natureza nos chama para receber suas bênçãos e para as nossas responsabilidades em cuidar do meio ambiente, do qual somos parte.

Aproveite este momento especial para se conectar com as energias da Natureza. Procure bosques, matas, rios, praias, cachoeiras, jardins e mergulhe nestes lugares, sinta-se presente neles e observe a vida ao seu redor te lembrando como você é importante e que está cheio de vida no seu corpo e na sua alma. Reflita e medite sobre quem é, realmente, e sobre o lugar que ocupa no mundo. Lembre-se de que ser consciente de quem somos nos permite estabelecer limites seguros para que possamos preservar nossas identidades e vida. E, no momento em que sentir quem é, na sua real essência, sem a pressão da sociedade e da família, sinta-se parte do mundo, sinta a abundância da Natureza que está disponível para si, pois como você está neste mundo imenso, ele também está dentro de si, à sua disposição.

Tente fazer esse exercício:

Escolha um lugar de natureza ou um jardim com bastante plantas, flores e bichos. Pare, olhe à sua volta, prestando atenção em tudo. Depois, volte a sua atenção para si e sinta o seu corpo, sinta seus pés no chão. Perceba como eles recebem a energia vinda da terra, como o resto do seu corpo recebe a energia vinda do céu, dos astros e do ar. Abaixe, se puder, e coloque as mãos no chão, imaginando que o seu amor está fluindo através delas e ofereça-o para a terra. Levante-se quando sentir que deve, estenda as mãos e sinta o seu amor sair por elas, se espalhando em tudo, e ofereça-o para toda a Natureza, agradecendo a sua vida. Ao fim, faça um pedido e agradeça mais uma vez. Estando perto da água e havendo possibilidade, tome um banho com ela, seja de rio, mar, cachoeira, poço, etc. Se quiser, tome um bom banho de louro para iniciar o ano com saúde, prosperidade e vitória.

Feliz Ano Novo!

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

